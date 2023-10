Le jour où Lee Strobel a partagé l’Évangile avec Hugh Hefner : « Il a vu la pertinence de la résurrection »

Lee Strobel, ancien évangéliste athée devenu chrétien, partage davantage sur un moment puissant au cours duquel il a présenté l’Évangile à Hugh Hefner.

S’exprimant au First Baptist Dallas ce week-end, Strobel a raconté la fois où il s’est retrouvé dans un « endroit improbable pour tout chrétien évangélique ».

Comme Faithwire de CBN Selon des informations, tout a commencé en 2004, lorsque Strobel animait une émission de télévision nationale intitulée « Faith Under Fire ».

L’un de ses producteurs avait un lien avec quelqu’un qui était employé par Playboy et l’équipe de Strobel a fini par mener avec succès une interview avec Hefner sur ses opinions sur la théologie, la vie et le Tout-Puissant.

« Nous sommes allés au manoir Playboy, ce qui pour moi était tout simplement bizarre », a déclaré Strobel. « C’était le dernier endroit où je m’attendais à aller. »

Pourtant, Strobel se retrouva dans le salon du tristement célèbre manoir, attendant l’émergence de Hefner. Le magnat de Playboy n’a pas déçu non plus, puisqu’il est ressorti enfilant « son pyjama typique et sa veste de smoking ». Hefner a immédiatement proposé à Strobel de visiter le manoir, ce à quoi l’auteur a répondu : « Non, merci ». À partir de là, le duo a eu une conversation captivante.

« Il a été très engagé dans la conversation. Nous avons parlé de ce qu’il croyait et il avait une vision très minimaliste et déiste de Dieu », a déclaré Strobel. « Il a dit qu’il avait une croyance minime en Dieu. »

Il s’agit d’une position théologique qui, selon Strobel, est « tout à fait pratique » pour des gens comme Hefner, car elle élimine toute responsabilité morale réelle et viable de la part des êtres humains.

« Un Dieu comme celui-là, bien sûr, n’impose aucune exigence morale à personne », a-t-il déclaré. « (Hefner) a dit : ‘Le Dieu du christianisme est un peu trop enfantin pour moi.' »

À un moment donné de l’interview, Hefner a semblé surpris de réaliser que Strobel était un chrétien, et Strobel y a réfléchi des années plus tard en riant. Il a déclaré : « Apparemment, personne ne lui avait dit que j’étais un chrétien évangélique. »

Mais malgré la surprise de Hefner, Strobel a déclaré que les deux hommes ont continué à avoir « une grande conversation » qui a pris une tournure intéressante lorsque l’auteur a évoqué Jésus et, en particulier, la résurrection. Alors que Hefner a déclaré qu’il ne pensait pas que Jésus était le « fils de Dieu » plus que n’importe quel autre être humain, il « s’est rassuré » lorsqu’il s’agissait de la résurrection.

En fait, le fondateur de Playboy a déclaré que toute preuve de la résurrection et du retour de Jésus laisserait tomber « une série de dominos » qui prouveraient un certain nombre d’affirmations théologiques, y compris l’existence d’une vie après la mort. Strobel a déclaré que Hefner lui avait dit qu’il était « en tête de file en espérant que tout était vrai », mais que sa partie « rationnelle » l’empêchait d’adopter un tel sentiment.

« Il a vu l’importance de la résurrection, il en a vu la signification », a déclaré Strobel, ajoutant cependant que Hefner n’avait jamais envisagé qu’il pouvait réellement y avoir des preuves que cela s’était réellement déroulé – et Hefner n’avait pas vraiment enquêté.

Cependant, c’est après que les caméras se soient éteintes que Strobel a déclaré avoir eu une conversation plus approfondie avec Hefner et lui avoir présenté l’Évangile, expliquant comment les humains sont « séparés par nos péchés, par nos actes répréhensibles » et que Jésus « offre le pardon comme un cadeau gratuit ». de sa grâce. »

Strobel a également révélé qu’il avait lui-même été un journaliste athée qui cherchait à réfuter le christianisme et qui avait fini par embrasser la foi en raison de preuves accablantes ; Hefner aurait écouté attentivement.

« Il n’a pas été dédaigneux », a déclaré Strobel. « Il avait l’air vraiment curieux. »

Strobel a laissé à Hefner un exemplaire de son livre à succès, « The Case for Christ » et a exprimé son espoir de le lire.

Alors que Strobel est parti en pensant que cela aurait pu être le début d’une amitié et d’un dialogue continus, Hefner n’a pas demandé de nouvelles réunions ; il a cependant envoyé à Strobel une carte de Noël cette année-là.

Hugh Hefner est décédé le 27 septembre 2017.

