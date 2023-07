« Le jour où j’en ai fini avec mon essence »: Sunil Chhetri minimise la question de la retraite avant les demi-finales du championnat SAFF contre le Liban

Vendredi, le skipper indien et attaquant mercurial Sunil Chhetri a minimisé les discussions sur sa retraite en disant qu’il ne s’était pas fixé de calendrier pour dire adieu au match.

Chhetri a 38 ans mais continue d’être le fer de lance de l’attaque indienne, comme en témoignent les cinq buts qu’il a marqués dans le championnat SAFF en cours en trois matches.

« Je ne sais pas quand sera mon dernier match pour le pays. Ça vient du fait que je n’ai jamais eu d’objectifs à long terme, je pense au prochain match, les 10 prochains jours. Il (la retraite) peut arriver à un jour où je ne veux probablement pas, car il y a beaucoup de choses, et j’aurai fini. Jusqu’à ce moment-là, je n’y ai jamais pensé », a déclaré Chhetri à la veille de la demi-finale de l’Inde contre le Liban.

Chhetri, le deuxième meilleur buteur d’Asie avec 91 buts, a déclaré qu’il s’était fixé certains paramètres pour décider de raccrocher ses crampons.

« Généralement, je pense à certains paramètres pour savoir si je contribue ou non à l’équipe, si je suis capable de marquer un but ou non, si je m’entraîne aussi fort que je le veux ou non. Ce sont quelques-uns des marqueurs qui me diront si je suis bon pour cette équipe ou non. Le jour où je vois qu’il n’y en a pas, j’en ai marre, je suis parti parce qu’il n’y a pas d’autre motivation pour moi de jouer.

«Mais malheureusement, je ne peux pas dire si c’est (la retraite) dans un an ou dans six mois. Heureusement ou malheureusement, ma famille le devine aussi, et chaque fois qu’ils le mentionnent, en plaisantant, je leur communique mes statistiques. Le jour où j’en aurai fini avec mon essence ou diesel ou électrique ou quoi que je fasse », a déclaré Chhetri.

Chhetri a déclaré que le Liban était une équipe dure et que le prendre pour acquis pourrait se retourner contre lui. Il n’a pas trop compris la victoire 2-0 de l’Inde sur le Liban lors de la récente finale de la Coupe Intercontinentale.

« Le Liban est une équipe coriace. Nous les avons déjà joué deux fois. Je suis presque sûr qu’ils ont le même sentiment à propos de nous et qu’ils essaient de rester calmes. Nous avons fait de notre mieux pour récupérer après tant de matchs en si peu de temps », a déclaré Chhetri.

L’entraîneur adjoint de l’Inde, Mahesh Gawli, a déclaré que l’équipe était motivée et prête pour le grand test contre le Liban.

« Le Liban est une bonne équipe et nous sommes prêts pour le combat. Les garçons sont motivés, les garçons sont engagés, concentrés et continueront à montrer le même métal que nous avons montré lors des matchs précédents », a déclaré Gawli.

