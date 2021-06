Le jour où j’ai été mâché et craché par le Culte d’Annuler

HALTE-moi à la tour, mets-moi dans les stocks et prépare la potence – car j’ai été annulé.

Je suis un monstre vil et diabolique, et la société a besoin de protection. . . de moi et Noddy. (Mais plus sur ses crimes plus tard).

Trial by Twitter mob est le contraire de « Be Kind »

Il semble inutile d’essayer de m’expliquer alors que la semaine dernière, le juge, le jury et la foule aboyante de Twitter de bourreaux autoproclamés à la bouche écumante ont prononcé leur peine.

Bref, j’ai cité une comptine et j’ai été déclaré raciste.

J’ai été rapidement et publiquement abandonné par l’organisme de bienfaisance dont j’avais été un fier ambassadeur au cours des dernières années.

Dire que j’ai été dévasté est un euphémisme. J’ai tout vécu, de l’embarras à la panique en passant par la douleur et la honte profonde.

De plus, bien sûr, il y a eu les retombées de Twitter, qui m’ont vu bombardé de bile et le genre d’injures qui entraîneraient des peines de prison si cela se produisait face à face.

Tout cela de la soi-disant gauche libérale éveillée, le côté « compatissant » de la société.

Comme une grande partie du pays, j’avais remis en question les motivations de Harry et Meghan en nommant leur fille Lilibet

Alors oui, Baa Baa Black Sheep m’a fait excommunier. Deux petits mots et le bruit d’un bélier. Ou une brebis. (Je détesterais être sexiste aussi).

Comme une grande partie du pays, j’avais mis en doute les motivations de Harry et Meghan en nommant leur fille Lilibet, du nom de la reine, à la tête d’une institution qu’ils avaient des semaines auparavant qualifiée de raciste.

Cela semblait étrange à faire, mais H&M regorge de contradictions.

Pour rappel, j’avais écrit : « Lilibet n’est pas une princesse. . . mais en maintenant leur lien royal d’une manière aussi flagrante et artificielle, ils ont astucieusement assuré qu’elle y aurait toujours droit.

« Vraisemblablement, une liste de lecture pour bébé Spotify suivra. (Pas de comptines, car nous savons tous que Baa Baa Black Sheep est raciste).

La naissance du bébé Lilibet de Harry et Meghan est évidemment une merveilleuse nouvelle Crédit : PA

En quelques heures, un crétin sans visage et haïssant le soleil avait tweeté à propos de mon racisme apparent.

Il/elle/elle a contacté ma brillante association caritative, Make-A-Wish UK, pour se plaindre de la pièce/moi. Ci-joint une capture d’écran de ma plaisanterie Baa Baa Black Sheep.

Cependant, si quelqu’un avait réellement pris la peine de faire des recherches, il aurait su qu’il s’agissait d’une référence à un débat universitaire bien documenté sur les affirmations selon lesquelles la chansonnette du XVIIIe siècle était raciste.

En 2006, deux pépinières de l’Oxfordshire ont même fait l’effort astronomique de modifier la chanson en « Baa Baa Rainbow Sheep », remplaçant « noir » par une variété d’autres adjectifs, notamment « heureux, triste, sautillant » et « rose ».

L’association caritative, et je ne saurais trop insister sur la beauté de cette organisation, qui accorde des rêves devenus réalité à des enfants gravement malades, a rapidement publié une déclaration.

Il disait : « L’article paru dans The Sun hier ne correspond pas aux valeurs de Make-A-Wish UK et nous examinons actuellement nos relations avec toutes les personnes impliquées.

Personne de l’association ne m’avait, à ce stade, contacté.

Et ainsi cracha les vannes de la pêche à la traîne. En quelques heures, des amis m’appelaient et m’envoyaient des SMS pour voir si j’allais bien.

Pour le contexte, je n’ai pas « jeté d’insultes » à bébé Lilibet.

En fait, j’ai aussi écrit : « De toute évidence, la naissance de leur petite fille est une merveilleuse et heureuse nouvelle, et tout le monde – la famille royale y compris – leur souhaite bonne chance.

«Cela signifie également que le prince Andrew est encore plus bas dans la ligne de succession du huitième au neuvième. C’est donc une aubaine.

Piers Morgan m’a rassuré que je n’avais rien fait de mal Crédit : Fonctionnalités Rex

De plus en plus hystérique, j’ai téléphoné à une autre victime « meghan-baiting » de la culture d’annulation, Piers Morgan. (N’oublions pas que Meghan aurait contacté ITV pour le faire annuler de Good Morning Britain).

Piers était super. Il m’a rassuré que j’avais écrit « absolument rien de mal », ajoutant: « Ce qu’ils vous font, c’est de l’intimidation, pure et simple. »

Enfin, le lendemain, un représentant de l’association a pris contact.

De manière écrasante, l’e-mail a confirmé que mes services n’étaient plus nécessaires, le présentant gentiment comme une « restructuration ». (Bien qu’il s’agisse d’une coïncidence).

Ils ont ajouté que j’étais « en sommeil » ces derniers temps. (En cela, ils ont entièrement raison, et complètement justifiés).

Je ne suis pas en colère contre Make-A-Wish, je peux comprendre pourquoi l’association a eu du mal à ignorer les chiens numériques jappant et hargneux. Mais je suis fatigué.

Si les organismes de bienfaisance et les organisations continuent de se plier à un éveil mal placé, alors qui restera-t-il pour les soutenir ou investir en eux ?

Venant de la semaine où Noddy and the Famous Five d’Enid Blyton a été qualifié de «raciste et xénophobe», au moins je suis en bonne compagnie.

Les livres d’Enid Blyton ont été critiqués par la foule réveillée

Nous avons également vu de grandes marques grand public s’énerver avec GB News. Ces entreprises de plusieurs millions de livres ont pompeusement retiré leurs publicités avant, apparemment, autant que de regarder une minute de la chose.

Faute de la chaîne ? Rien de plus que d’offrir simplement une vision alternative à la gauche.

Bien que tout le monde n’aime pas GB News, ou ne soit pas d’accord avec ses tendances politiques, nous devrions sûrement défendre son droit d’exprimer ses opinions, et non essayer de le détruire cyniquement.

Avec Harry Kane lors d’un événement Make A Wish Crédit : FOURNI/CLEMMIE MOODIE

La soi-disant foule #bekind peut être tout sauf.

Si, en tant que nation, nous voulons prévenir une épidémie de santé mentale, avec des coûts paralysants pour le NHS de la part de ceux qui ont besoin d’un suivi post-annulation, la culture d’annulation doit elle-même être annulée.

Et si ce n’est pas le cas. . . eh bien, si cela m’éloigne de la foule de gauche qui braille et jette des pierres, peut-être que la perspective d’être banni dans la tour n’est peut-être pas si mauvaise après tout.

Dernières nouvelles CLEMMIE N’A PAS ÉTÉ ANNULÉE PAR LE SOLEIL. NE MANQUEZ PAS SA COLONNE LA SEMAINE PROCHAINE