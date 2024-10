Le jour où Donald Trump a fait le tirage au sort de la Coupe de la Ligue : « Je ne suis pas sûr qu’il savait pourquoi nous étions là »

La première chose que l’on remarque, c’est à quel point il semble différent. Ses cheveux sont châtains. Il semble poli et réservé, rien à voir avec le personnage imposant et souvent controversé que nous voyons aujourd’hui. Il n’est même pas la voix la plus forte dans la salle.

C’était ce jour plutôt surréaliste de l’hiver 1991, où Donald Trump – l’homme qui tentait de remporter un second mandat à la présidence des États-Unis dans une semaine – était l’invité spécial de l’émission télévisée britannique sur le football Saint & Greavsie.

Il était là pour aider au tirage au sort de la Coupe de la Ligue, le tournoi national à élimination directe de l’Angleterre, et un clip de trois minutes sur YouTube préserve l’occasion. Filmé depuis la salle de réunion au sommet de la Trump Tower de Manhattan, haute de 58 étages, un seul homme domine la pièce.

« C’est une sorte de coussin que vous avez ici », dit Jimmy Greaves, ancien international anglais et l’un des plus grands buteurs du pays, à son hôte. « C’est magnifique – je n’ai pas vu une salle de conférence comme celle-ci depuis que j’étais chez Doug Ellis à Aston Villa. »

Trump éclate de rire. Peut-être savait-il qu’Ellis était le président de Villa ? Ou peut-être pas.

David Dent, la quatrième personne derrière cette table raffinée, peut répondre à cette question au nom de Trump, trois décennies plus tard. « Je soupçonne qu’il n’avait aucune idée de qui Jimmy parlait », dit-il. L’Athlétisme.

En 1991, Dent était secrétaire de la Ligue de football. En tant que tel, il a souvent présidé le tirage au sort de la Coupe de la Ligue – jamais auparavant, cependant, en dehors de l’Angleterre.

« Cette saison-là, le tirage au sort de chaque ronde se faisait sur l’émission Saint & Greavsie », explique-t-il. « Mais ce samedi-là, l’émission a été enregistrée à New York car ITV (la chaîne qui diffusait Saint & Greavsie) filmait également le tirage au sort de la Coupe du monde 1994.

« Alors ITV est venu me voir et m’a dit : ‘Nous ne pouvons pas couvrir le tirage au sort de la Coupe de la Ligue à moins que vous ne soyez à New York.’ Ça vous tente ? Ils ont payé la facture et, avec deux nuits au Waldorf Astoria et un vol avec Virgin Atlantic, il n’a pas fallu beaucoup de persuasion.

Un vol transatlantique plus tard, Dent était à New York avec Greaves et Ian St John, l’ancien joueur de Liverpool et de l’Écosse. Leur double acte – St John était l’homme hétéro du virage comique de Greaves – attirait des audiences télévisées de près de six millions de téléspectateurs le samedi midi.

«Je me souviens de l’intro de cette émission en particulier», dit Dent. « ITV a filmé une séquence qui a commencé avec notre marche sur la Cinquième Avenue. Lorsque nous sommes arrivés à la Trump Tower, Ian St John a levé les yeux vers le bâtiment et a dit : « Je me demande si Donald Trump est là aujourd’hui et s’il nous laisserait faire le tirage au sort ici ». La réponse de Greavsie a été : « Eh bien, nous ne le saurons jamais à moins de le demander ».

« Le coup de feu suivant les a vu frapper à la porte d’entrée de la Trump Tower. Et l’instant d’après, nous étions tous assis dans la salle de conférence. Nous n’avions aucune idée que nous parlions au futur président des États-Unis.

Ce que les images télévisées n’ont pas révélé, c’est le coup de chance qui a impliqué le secrétaire de Trump, qui était anglais, reconnaissant les animateurs de l’émission dans le hall et venant discuter.

Lorsqu’elle a découvert pourquoi ils étaient là, elle leur a demandé s’ils aimeraient rencontrer son patron et c’est à ce moment-là que le producteur de la série, Bob Patience, a décidé de tenter sa chance en demandant si Trump participerait au tirage au sort.

« Tout d’un coup, nous avons été emmenés au sommet de la Trump Tower », raconte Dent. « La première chose qui vous a frappé, c’est l’opulence. Il y avait de l’or partout. Même les ascenseurs étaient scintillants et fastueux. L’ascenseur a appuyé sur le numéro et, à peine avait-il appuyé sur le bouton, nous avions monté une cinquantaine d’étages. Je ne sais pas à quelle vitesse l’ascenseur était, mais je n’avais jamais rien connu de pareil.



Donald Trump et sa fiancée de l’époque, Marla Maples, en 1991 (Timothy A. Clary/AFP via Getty Images)

L’atmosphère dans la salle de conférence était légère et joviale et, du point de vue de Trump, peut-être un peu déroutante. Il était évident que le magnat, alors âgé de 45 ans, n’avait aucune idée réelle de ce qui se passait. Pourtant, il lui rendit son sourire sous ses cheveux coiffés en arrière.

Regardez les images en arrière et il semble si différent de l’homme que nous voyons aujourd’hui, aujourd’hui âgé de 78 ans et attendant de savoir s’il sera réélu président. Il portait un costume sombre avec une cravate bleu marine et semblait heureux de laisser ses invités parler l’essentiel.

« Il était poli et accueillant », explique Dent. «Je ne suis pas sûr qu’il ait bien compris pourquoi nous étions là. Il ne savait pas ce que signifiait le tirage au sort d’une compétition de coupe ni quelle était l’importance de sortir une balle d’un sac.

« Mais il nous a mis à l’aise. Nous nous entendions bien et c’était une personne différente de celle que nous voyons maintenant. Toute cette publicité et toute cette renommée l’ont complètement changé par rapport à ce qu’il était à l’époque, lorsqu’il n’était qu’un homme d’affaires new-yorkais.

La compétition était connue à l’époque sous le nom de Rumbelows Cup, grâce à un accord de parrainage avec un détaillant d’électricité qui a fait faillite quelques années plus tard. Le travail de Trump consistait à retirer les équipes à l’extérieur pour les quarts de finale. Greaves était chargé de tirer au sort les équipes à domicile. Le résultat final était une petite pièce d’or pour la télévision.

Greaves est passé le premier, mettant la main dans un sac de velours vert pour en sortir le ballon n°4 : Tottenham Hotspur.

Bien joué, Jimmy – un match nul à domicile pour son ancien club.

Dent a passé le sac à Trump. Ballon n°7 : Norwich City.

Ce fut un début solide mais peu spectaculaire.

Si Trump était confus quant au prochain match nul, il l’a bien caché : Swindon Town ou Crystal Palace contre Nottingham Forest ou Southampton.

Retour à Greaves : n°2 – Peterborough United.

À vous, Donald : n°1 – Middlesbrough.

C’était le quatrième et dernier match nul lorsque Leeds était tiré au sort à domicile et le seul ballon restant appartenait à Manchester United, réunissant deux féroces rivaux qui se disputaient à l’époque le titre de première division.

(Pour mémoire, l’équipe d’Alex Ferguson a gagné 3-1 à Elland Road, a éliminé Middlesbrough en demi-finale et a battu Forest à Wembley… mais Leeds a remporté la ligue.)

Le tirage au sort a provoqué un halètement théâtral de « Ohhh, Donald ! avec l’accent écossais de St John’s, juste hors de vue. Et c’est à ce moment-là que Greaves s’est penché vers Trump. « Vous ne réalisez pas ce que vous avez fait », lui dit-il.

« C’est un gros problème », a répondu Trump, sentant peut-être que quelque chose d’excitant venait de se produire. « Cela ressemble au jeu auquel je veux aller. »



Gary Speed ​​a marqué pour Leeds contre Manchester United lors de la Coupe de la Ligue 1991-92, mais son équipe a été battue (John Giles/PA Images via Getty Images)

Une fois le tirage au sort terminé, il était temps de discuter un peu. « Je te dis quoi, Donald, tu penses ouvrir un magasin en Angleterre ? Greaves voulait savoir.

« Eh bien, je pense que nous allons aller là-bas et regarder quelques-uns de ces matchs », a répondu Trump, dans ce qui ne peut être décrit que comme un mensonge tout-puissant.

« Suivez mon conseil », a déclaré Greaves. « Vous pouvez en ouvrir un à Leeds, mais n’allez pas à Manchester ! »

À présent, Greaves était sur une lancée. Il a également pris sur lui de demander à Trump s’il avait déjà joué au football auparavant. «Je jouais», fut la réponse. « Ici, nous appelons ça du football. C’est un sport génial, j’adore le football, j’y ai joué au lycée.

Qu’a pensé Trump de la Coupe du monde de 1994 qui s’y est déroulée ?

« Ce sera intéressant de voir comment cela se propagera. Quand vous regardez l’Angleterre et d’autres pays, c’est si grand, si incroyablement grand. Mais aux États-Unis, cette pratique n’avait pas vraiment pris de l’ampleur jusqu’à présent. Ça commence. En fait, je vois que les Américaines ont remporté la Coupe du monde féminine, ce qui est vraiment génial.

Greaves et St John sont tous deux décédés en 2021, mais Dent, aujourd’hui octogénaire, vit à Lytham St Annes, dans le Lancashire, où la Ligue de football a eu son siège pendant de nombreuses années. Et il faut se demander si Trump s’est rendu compte qu’il partageait sa salle de conférence avec un futur président : en 2010, Dent a été nommé président honoraire de Carlisle United, 50 ans après en être devenu le tout premier secrétaire à temps plein.



Ian St John et Jimmy Greaves dans leur faste en 1990 (Steve Etherington/EMPICS via Getty Images)

« Leeds United contre Manchester United, pour Donald Trump, n’aurait rien signifié », déclare Dent. « Il n’en aurait pas eu la moindre idée. Mais c’était une bonne histoire et, à la fin du tirage au sort, je me souviens toujours de Jimmy présentant à Trump une tasse Saint & Greavsie.

C’est vrai. La touche finale impliquait Greaves, souriant de joie, sortant un cadeau souvenir de derrière sa chaise.

« C’est la récompense la plus prestigieuse de l’histoire du football », a-t-il déclaré au futur président. « Lorsque vous versez votre café chaud dedans, il y a l’inscription « C’est un vieux jeu drôle » (le slogan de Greaves) sur le côté. Le président Bush ou Frank Sinatra n’en ont pas.»

«Je vais leur dire cela», a répondu Trump. « Bonne chance avec les jeux. »

Un vieux jeu amusant, en effet.

« Cette tasse n’aurait rien coûté », dit Dent, et il rit maintenant. «Jimmy a dit que c’était l’une des choses les plus prestigieuses que l’on puisse jamais recevoir. Pourtant, je doute que Donald Trump l’ait encore compris.»

(Photo du haut : ITV News)