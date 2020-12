Dans les annales du sport indien, le 3 décembre prend beaucoup d’importance. Cette date marque l’anniversaire du sorcier du hockey Dhyan Chand, vainqueur de trois médailles d’or olympiques, et l’anniversaire de Ramakant Achrekar, l’entraîneur de cricket qui a formé l’icône Sachin Tendulkar.

Les deux légendes sont nées à 53 ans d’intervalle, Dhyan Chand étant le plus ancien; il est né le 29 août 1905. Achrekar est décédé le 2 janvier de l’année dernière, 40 ans après le sorcier du hockey. Cependant, on ne sait pas si les deux se sont jamais rencontrés.

Alors que l’anniversaire de Dhyan Chand a été célébré jeudi dans diverses villes du pays, l’un des étudiants les plus réussis d’Achrekar, l’ancien batteur indien Pravin Amre, a déclaré que l’anniversaire de son entraîneur n’était pas célébré, sauf lorsque ses élèves rendent hommage à Guru. Purnima, le jour où les gens rendent hommage à leurs professeurs.

Le don de sang, le souvenir des anecdotes personnelles de Dhyan Chand et les fonctions religieuses dans diverses régions de l’Inde ont marqué le 41e anniversaire de la mort de l’ancien capitaine national. Le téléphone portable de l’ancien capitaine de hockey Ashok Kumar, fils de Dhyan Chand, était inondé de toutes sortes de messages, y compris des messages nostalgiques.

« J’ai reçu de nombreux messages sur mon téléphone portable de partout dans le pays depuis le matin. Les gens organisaient des événements dans différentes villes – Amravati, Bhopal, Betul, Ayodhya et Jhansi, notre ville natale », Ashok Kumar, qui a remporté le titre en Coupe du monde. finale de 1975, a dit IANS.

« Comme toujours, la puja a été jouée chez nous à Jhansi. De plus, le mandal de Vyapar de Jhansi s’est rendu au samadhi de son père dans l’enceinte de Jhansi Heroes, où ses funérailles ont eu lieu, et a rendu hommage. Une organisation locale à la mémoire du père. Par la suite, des événements ont eu lieu à Bhopal et Betul, à la fois dans le Madhya Pradesh, et également à Amravati », a déclaré Ashok Kumar, 70 ans.

Dhyan Chand est décédé aux premières heures du 3 décembre 1979 à l’Institut des sciences médicales de l’Inde (AIIMS) à New Delhi, et son corps a été transporté dans un hélicoptère vers sa ville natale de Jhansi. Mais l’hélicoptère est venu après qu’Ashok Kumar ait traversé des moments effrayants alors qu’il quittait l’hôpital à la recherche d’un véhicule qui pourrait emmener le corps de son illustre père à Jhansi pour les funérailles.

Au moment où je suis revenu de Pusa Road dans le véhicule, on avait appris que le sorcier de hockey était parti et qu’une foule s’était rassemblée à l’AIIMS. Le gouvernement central a probablement également entendu la nouvelle par l’intermédiaire de la Fédération indienne de hockey et a organisé un hélicoptère pour amener le corps à Jhansi », a rappelé Ashok Kumar.

Tout comme le gouvernement de l’époque ne se souciait pas au départ de la légende au moment de sa mort – il n’a livré l’hélicoptère que sous la pression du public – les gouvernements successifs ont ignoré la revendication légitime de feu Dhyan Chand sur le Bharat Ratna.

Fait intéressant, l’apprenti le plus connu d’Achrekar, Tendulkar, a reçu le bien mérité Bharat Ratna en 2014. Cependant, de nombreux experts estiment que si le maestro du frappeur méritait cette distinction, le gouvernement aurait dû frapper Dhyan Chand en premier.

Amre, qui a joué 11 tests et 37 ODI entre 1991 et 1994 et était l’un des étudiants les plus célèbres d’Achrekar après Tendulkar, a déclaré qu’il n’y avait pas de fonctions à Mumbai à l’occasion du 88e anniversaire de son entraîneur.

«Nous ne célébrons jamais l’anniversaire ou l’anniversaire d’Achrekar, monsieur. Donc, il n’y a eu aucun événement ici à Mumbai aujourd’hui non plus. Nous, les élèves de monsieur, ne lui rendons hommage qu’à l’occasion de Guru Purnima, lorsque les enseignants sont honorés. nous avons célébré son anniversaire il y a environ six à sept ans à grande échelle au parc Shivaji ici à Mumbai. Environ huit joueurs de test et 30 joueurs du trophée Ranji produits par Sir ont assisté à cette cérémonie », a déclaré Amre à IANS.