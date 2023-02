Le jour le plus meurtrier de l’histoire de la Russie dans la guerre des hachoirs à viande en Ukraine alors que 1 000 soldats sont tués “avançant de seulement 30 pieds”

La RUSSIE a connu sa journée la plus meurtrière sur le champ de bataille après que l’Ukraine a affirmé avoir tué plus de 1 000 soldats en seulement 24 heures.

Le sang des hommes de Poutine aurait été versé avant même qu’ils aient avancé de 30 pieds alors qu’ils organisaient un autre assaut hivernal dans l’est.

8 Plus de 1 000 soldats russes ont été tués hier, selon l’Ukraine Crédit : AP

8 La nation déchirée par la guerre a déclaré que l’ennemi faisait des petits pas dans l’est Crédit : Reuters

8 La belle ville de Bakhmut du XIXe siècle est devenue un terrain vague Crédit : AFP

8 Les militaires ukrainiens ont évité la guerre des tranchées avec les Russes Crédit : AFP

Des dizaines de milliers de soldats russes mobilisés ont été engagés dans une guerre de tranchées au contact rapproché alors qu’ils tentent de s’emparer de la ville de Bakhmut.

Cela a été la toile de fond d’une série de batailles sanglantes pendant des mois, mais les forces de Poutine ont maintenant changé de tactique.

Au lieu d’essayer à la hâte de capturer différentes régions de l’Ukraine à la fois, la Russie mène maintenant des batailles concentrées sur des fronts spécifiques.

C’est en réponse à une série de défaites humiliantes, alors que l’Ukraine a anéanti une grande partie de la machine de guerre russe et a repris du territoire.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré qu’ils avaient appris de leurs erreurs d’avoir “des ressources dispersées”.

Il a dit Pravda: “Maintenant, leur nouvelle tactique est concentrée, des tentatives rampantes pour capturer, petit à petit, dix mètres à la fois, repousser et essorer.”

Mais la Russie n’a pu capturer que quelques centaines de mètres de territoire par semaine en tant qu’unités “inexpérimentées” utilisées comme chair à canon pour tenter d’atteindre des “objectifs irréalistes”.

Reznikov a déclaré que son pays déchiré par la guerre était prêt à subir d’énormes assauts à l’approche de l’anniversaire symbolique de l’invasion à grande échelle, le 24 février.

Mais l’Ukraine prétend avoir actuellement une longueur d’avance sur l’ennemi après avoir anéanti plus de 1 030 hommes en seulement 24 heures.

Des affrontements sur les champs de bataille enneigés hier auraient laissé la zone jonchée de cadavres russes.

Il s’agit du nombre de morts quotidien le plus élevé de la guerre à ce jour, bien que le chiffre n’ait pas été vérifié de manière indépendante.

Cela porterait leur nombre de membres du personnel de Poutine tués depuis le début de la guerre à 133 190.

L’Ukraine affirme également avoir anéanti 14 chars, 28 véhicules blindés de combat, un système d’artillerie, trois véhicules et pétroliers ainsi que cinq véhicules spéciaux.

L’armée russe affirme avoir infligé 6 500 victimes ukrainiennes rien qu’en janvier, mais n’a pas mis à jour son propre bilan depuis septembre.

Les forces armées ont fait peu de progrès dans leur poursuite de la prise de la ville de Bakhmut dans la guerre des hachoirs à viande.

Poutine déverse maintenant des renforts dans l’est de l’Ukraine pour renforcer son offensive hivernale – au milieu des craintes, il prépare un mouvement majeur pour coïncider avec le premier anniversaire du conflit.

Vadym Skibitsky, chef adjoint du renseignement militaire ukrainien, a prédit qu’entre 300 000 et 500 000 Russes seraient probablement enrôlés.

Ce chiffre s’ajoute aux centaines de milliers d’hommes mobilisés enrôlés par le président russe.

Serhiy Haidai, le gouverneur ukrainien de Lougansk, a déclaré : « Nous voyons de plus en plus [Russian] réserves déployées dans notre direction, nous constatons l’arrivée de plus de matériel.

« Ils apportent des munitions qui sont utilisées différemment qu’auparavant – ce ne sont plus des bombardements 24 heures sur 24.

«Ils commencent lentement à économiser, se préparant à une offensive à grande échelle.

« Il leur faudra probablement 10 jours pour rassembler des réserves. Après le 15 février, nous pouvons nous attendre [this offensive] à tout moment.”

Les forces russes seraient désireuses de récupérer les pertes de l’année dernière ce mois-ci, après que leurs progrès aient stagné au milieu des contre-offensives spectaculaires de l’Ukraine.

Mais les hommes maladroits de Poutine semblent avoir été remplacés par des mercenaires brutaux du groupe Wagner, qui continuent d’encercler Bakhmut pour remporter une victoire « symbolique ».

Les envahisseurs devraient pousser vers Sloviansk et Kramatorsk s’ils réussissent, permettant potentiellement à Moscou de capturer toute la région orientale de Donetsk.

Le think tank polonais Rochan Consulting estimait début janvier qu’environ 30 000 soldats ukrainiens défendaient Bakhmut.

Le combat frénétique s’est avéré coûteux pour les deux camps, chacun subissant de nombreuses pertes sur le terrain difficile, avec très peu de terrain gagné.

Cependant, les grands projets russes d’accaparement dévastateur des terres ont été jugés « irréalistes », selon une évaluation du ministère britannique de la Défense.

Il a déclaré : « Les forces russes n’ont réussi à gagner que plusieurs centaines de mètres de territoire par semaine.

“C’est presque certainement parce que la Russie manque maintenant des munitions et des unités de manœuvre nécessaires pour réussir des offensives.

« Les dirigeants russes continueront probablement d’exiger des avancées considérables. Il reste peu probable que la Russie puisse constituer les forces nécessaires pour influer de manière substantielle sur l’issue de la guerre dans les semaines à venir.

8 On craint que Poutine ne rassemble des milliers de soldats pour organiser une offensive massive à l’approche du premier anniversaire de la guerre Crédit : Reuters

8 L’Ukraine affirme avoir abattu des milliers de chars et de véhicules blindés depuis le début de la guerre Crédit : AP