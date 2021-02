L’Amérique a enregistré hier son jour le plus meurtrier de la pandémie, avec un nombre stupéfiant de 5 077 morts en 24 heures.

Cela survient malgré des baisses encourageantes et soutenues des infections quotidiennes à coronavirus. À 121 645, le nombre moyen de nouvelles infections quotidiennes est la moitié de ce qu’il était au plus fort de la pandémie, le 12 janvier, selon une analyse DailyMail.com des données de l’Université Johns Hopkins.

Mais la tendance des décès est constamment en retard de plusieurs semaines sur les tendances des cas et des hospitalisations, qui diminuent toutes les deux depuis trois semaines, avec moins de 90000 personnes recevant un traitement hospitalier pour COVID-19 pour la première fois depuis Thanksgiving, selon les données du COVID Tracking Project .

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis a chuté de près de moitié depuis le sommet du pays le 12 janvier.

Depuis ce jour, le nombre de nouvelles infections quotidiennes a diminué ou est resté à peu près le même (changeant de moins d’un pour cent) chaque jour, selon une analyse DailyMail.com des données de l’Université Johns Hopkins.

Les cas quotidiens de COVID-19 ont diminué régulièrement au cours des trois dernières semaines, avec seulement 123 907 nouvelles infections signalées jeudi.

La moyenne sur sept jours est tombée à 130 569, les hospitalisations étant également tombées à 88 668.

C’est la première fois que le nombre de personnes actuellement hospitalisées avec le COVID-19 aux États-Unis est tombé en dessous de 90000 depuis le 27 novembre.

Les États-Unis ont encore signalé 3 705 décès de coronavirus jeudi, la moyenne sur sept jours des décès tombant à 2997.

Dans tout le pays, il y a eu plus de 26,6 millions d’Américains infectés par le COVID-19 et 455 735 décès.

La baisse des nouveaux cas et des hospitalisations survient alors que le déploiement du vaccin se poursuit et que de nombreux États maintiennent des mandats de masque et des exigences de distanciation sociale dans les espaces publics. Cela survient également au moment où les États-Unis se rapprochent d’un vaccin à dose unique contre le coronavirus.

Selon les données compilées par le COVID Tracking Project, entre le pic de la pandémie dans tout le pays le 12 janvier et le 4 février, la moyenne sur sept jours des cas a chuté de 47,5% dans tout le pays à 130569, illustrée en orange

Pour la première fois depuis des semaines, la moyenne sur sept jours est inférieure à 20 000 dans tous les États. Le Texas a la moyenne la plus élevée avec 19634

Les hospitalisations sont également tombées en dessous de 90000 pour la première fois depuis le 27 novembre, comme illustré ci-dessus

La baisse des nouveaux cas et des hospitalisations intervient alors que le déploiement du vaccin se poursuit. Sur la photo, un premier intervenant vaccine jeudi une femme dans sa voiture dans le New Hampshire alors que 123907 nouvelles infections ont été signalées dans tout le pays

Selon les données compilées par le Projet de suivi COVID, entre le sommet du 12 janvier et le 4 février, la moyenne sur sept jours des cas a chuté de 47,5% à l’échelle nationale.

Le nombre de tests effectués a également diminué, mais seulement de 12,7%, ce qui n’est pas suffisant pour quantifier la baisse des cas.

Les effets de la diminution du nombre de cas se font sentir dans tout le pays, aucun État n’ayant enregistré une moyenne sur sept jours de plus de 20 000 cas jeudi.

C’est la première fois depuis des semaines que la moyenne reste sous le seuil de 20 000 dans chaque État.

L’État qui s’est le plus rapproché est le Texas, avec une moyenne de 19 637 nouveaux cas sur sept jours.

La Californie a terminé deuxième avec une moyenne de 15 405. À la mi-janvier, une moyenne de 42 000 nouveaux cas par jour était signalée dans l’État.

La Floride, la Géorgie, New York et la Caroline du Nord ont tous signalé jeudi entre 5 000 et 10 000 nouveaux cas en moyenne.

La moyenne se situe entre 1 000 et 5 000 dans 24 États, entre 500 et 1 000 dans neuf États et entre 1 et 500 dans les 12 autres États.

Hawaï a la moyenne la plus basse sur sept jours avec 98 cas.

La semaine dernière, moins d’un million d’infections ont été enregistrées aux États-Unis en une semaine pour la première fois en deux mois.

Les cas et les hospitalisations sont tous deux en baisse mais les décès restent élevés avec 3705 nouveaux décès signalés jeudi

Au cours des sept derniers jours, du 28 janvier au 3 février, 934661 cas de COVID-19 ont été signalés aux États-Unis, selon une analyse de DailyMail.com.

C’est la première fois que le total hebdomadaire est de six chiffres depuis début novembre, quand un total de 962 560 cas a été enregistré entre le 7 novembre et le 14 novembre.

Quarante-quatre États connaissent une baisse des cas, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Alors que le nombre de morts aux États-Unis du COVID-19 reste encore élevé, de nouveaux modèles des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) prédisent également que février pourrait voir 38000 décès de moins que le mois dernier.

Le CDC a publié de nouvelles prévisions « d’ensemble », qui combinent 37 prévisions indépendantes de décès de coronavirus au cours des quatre prochaines semaines en une seule projection.

À l’extrémité inférieure de la projection, les prévisions suggèrent que 496 000 décès pourraient être signalés d’ici le 27 février, soit 38 679 décès de moins par COVID-19 que les 93 435 décès signalés en janvier.

Mais dans le haut de la projection, le nombre de morts pourrait augmenter de 534 000 morts, ce qui signifierait que février enregistrerait seulement 679 décès de moins qu’en janvier.

Les prévisions prévoient également qu’entre 11 300 et 22 600 décès dus au virus seront signalés chaque semaine au cours des quatre prochaines semaines.

Si le nombre de morts atteint 534000, cela signifie que plus de personnes aux États-Unis seront mortes du COVID-19 que le nombre de personnes qui vivent à Atlanta.

Le chiffre sera également supérieur au nombre de vies perdues aux États-Unis en raison de la maladie d’Alzheimer, du diabète, de la grippe, de la pneumonie et des accidents vasculaires cérébraux combinés.

Le nombre de morts en Amérique est le plus élevé au monde, bien que le pays représente moins de 5% de la population mondiale.

La baisse des cas se rapproche alors que les États-Unis se rapprochent d’un vaccin à dose unique contre le coronavirus.

Johnson & Johnson a demandé à la Food and Drug Administration (FDA) d’autoriser son vaccin jeudi soir.

Maintenant qu’il a soumis sa demande d’autorisation d’utilisation d’urgence, le vaccin de Johnson & Johnson pourrait être éclairé en quelques semaines.

Les États-Unis ont un accord, signé l’année dernière sous l’administration Trump, pour 100 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson, que la société dit pouvoir livrer d’ici juin, en attendant l’autorisation.

Les gens arrivent mardi pour leur vaccin Covid-19 à l’Auto Club Speedway de Fontana, en Californie

Le sergent Jennifer Callender (photo de gauche) de la Garde nationale aérienne de l’Illinois administre mercredi un vaccin Pfizer Covid-19 à Virginia Persha dans un centre de vaccination établi au Triton College de River Grove, dans l’Illinois.

La demande du fabricant de médicaments à la FDA fait suite à son rapport du 29 janvier dans lequel il a déclaré que le vaccin avait un taux de 66% de prévention des infections dans son grand essai mondial.

Le vaccin est également efficace à 57% en Afrique du Sud, où une variante du virus qui atténue l’efficacité du vaccin se propage.

Si les régulateurs approuvent le vaccin, ce serait le troisième vaccin mis à la disposition du public américain après l’approbation des vaccins de Pfizer Inc / BioNTech SE et Moderna Inc en décembre.

Le vaccin à injection unique de J&J pourrait aider à augmenter l’offre et à simplifier la campagne de vaccination américaine – et rapprocher le président Joe Biden de son objectif de 150 millions de tirs d’armes au cours des 100 premiers jours de son mandat.

Il est apparu jeudi que Biden pourrait également envisager d’envoyer des masques à chaque foyer aux États-Unis.

Des responsables ont déclaré à NBC News que l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche évalue actuellement différentes façons d’envoyer des masques faciaux à 328 millions d’Américains.

On ne sait pas actuellement combien coûtera le plan, combien de masques seraient envoyés à chaque ménage, quels types de masques seraient inclus dans le paquet et si les gens sont tenus de les recevoir.

Bien que le plan ait été discuté par les meilleurs experts en santé publique de l’administration, aucune proposition finale n’a été envoyée à Biden pour approbation.

Les responsables ont appelé à une mise en garde de meilleurs ou de doubles masques, car les variantes de COVID du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et du Brésil continuent de se répandre à travers le pays.