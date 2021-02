MOSCOU, 2 février (Reuters) – Un tribunal russe devrait envisager d’emprisonner le critique du Kremlin Alexei Navalny jusqu’à trois ans et demi plus tard mardi dans une affaire qui a déclenché des manifestations dans tout le pays et évoque de nouvelles sanctions occidentales.

Navalny, l’un des critiques les plus éminents du président Vladimir Poutine, a été arrêté à la frontière russe le 17 janvier après son retour d’Allemagne où il se remettait d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques en Russie.

Navalny accuse Poutine d’avoir ordonné son meurtre, ce que le Kremlin nie. Il a à son tour suggéré que Navalny est un atout de la Central Intelligence Agency américaine, une accusation qu’il rejette.

L’autorité pénitentiaire de Moscou accuse Navalny de violations de la libération conditionnelle et souhaite que le tribunal convertisse une peine avec sursis qu’il purgeait dans une affaire de détournement de fonds qu’il qualifie de transformée en une véritable peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans et demi.

Navalny dit qu’il n’a pas pu se présenter au service pénitentiaire à la fin de l’année dernière parce qu’il se remettait en Allemagne d’un empoisonnement.

Les procureurs de l’État ont déclaré lundi qu’ils demanderaient au tribunal de faire droit à la demande des autorités pénitentiaires.

Navalny purge déjà une peine de 30 jours de détention dans le cadre de la même affaire.

Les partisans de Navalny ont organisé deux week-ends consécutifs de manifestations dans tout le pays pour exiger sa libération, malgré une démonstration massive de la police, la menace d’arrestation, le froid glacial et la pandémie.

Les alliés politiques de Navalny ont appelé ses partisans à se rassembler devant le tribunal mardi pour le soutenir, une action que les autorités considéreraient comme une manifestation illégale.

La police anti-émeute a été déployée en grand nombre près du tribunal avant l’audience qui devait commencer à 8h00 GMT. (Reportage de Tom Balmforth; reportage supplémentaire de Gleb Stolyarov; édité par Andrew Osborn)