Le jour du Souvenir célébré lors de cérémonies partout au pays

OTTAWA –

Les Canadiens se rassembleront devant des cénotaphes et des monuments partout au pays aujourd’hui pour se souvenir et rendre hommage à ceux qui ont combattu et sont morts au service du Canada.

Cette année marquera un retour complet à la normale, y compris au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa, après que la COVID-19 ait forcé divers changements aux cérémonies du souvenir au cours des deux dernières années.

Les masques et la distanciation sociale ne sont plus nécessaires, et le défilé traditionnel des anciens combattants reviendra à la cérémonie nationale, qui commence vers 10 h 30, heure de l’Est, et durera environ une heure.

Les dignitaires présents à la cérémonie nationale comprendront la gouverneure générale Mary Simon, qui est la commandante en chef du Canada, mais le premier ministre Justin Trudeau sera absent alors qu’il se rendra à un sommet international au Cambodge.

Le gouvernement sera plutôt représenté à Ottawa par le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay.

Le retour du défilé des anciens combattants et l’absence de Trudeau ne seront pas la seule différence notable entre la cérémonie nationale du jour du Souvenir de cette année et les récentes itérations.

La Légion prévoit également souligner la mort de la reine Elizabeth et le 80e anniversaire du raid sur Dieppe.

Une couronne spéciale dédiée à la reine Elizabeth II, décédée en septembre à l’âge de 96 ans après 70 ans sur le trône, sera déposée au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada avant le début de la cérémonie.

La cérémonie mettra également en vedette un drapeau spécial Red Ensign qui aurait été porté par l’un des quelque 5 000 soldats canadiens qui ont participé au raid malheureux sur le port français de Dieppe le 19 août 1942. Le drapeau a ensuite été donné à la Légion royale canadienne.

La cérémonie de cette année fait suite à plusieurs manifestations et rassemblements au Monument commémoratif de guerre du Canada depuis le « convoi de la liberté » en février, lorsque des milliers de manifestants opposés aux vaccins, aux restrictions pandémiques et au gouvernement libéral se sont rassemblés à Ottawa.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 novembre 2022.