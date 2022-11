Le jour du Souvenir à Oshawa implique un convoi de véhicules militaires

OSHAWA, ONT. –

Une armée de bénévoles a peaufiné de vieilles jeeps, des camions et d’autres véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale qui feront partie d’un convoi spécial du souvenir à Oshawa vendredi.

Il verra des vestiges de guerres et de conflits passés passer devant les anciens combattants qui y ont autrefois servi, ainsi que les membres de leur famille et le public.

« Nous avons eu des gens qui nous ont contactés qui voyagent pendant des heures pour venir à ce défilé pour voir spécifiquement ces véhicules », explique Jeremy Blowers, directeur général de l’Ontario Regiment Museum.

“Il y a un attachement émotionnel à eux.”

Un camion modèle T de la Première Guerre mondiale conduira le convoi organisé par l’Ontario Regiment Museum. Il possède la plus grande collection de véhicules militaires opérationnels en Amérique du Nord.

« Il s’agit de garder l’histoire en vie », dit Blowers.

Le musée présente des chars, des véhicules blindés de transport de troupes, des Humvees, des voitures de reconnaissance et d’autres machines militaires sur roues – si nombreux qu’ils remplissent un immense bâtiment à Oshawa où l’odeur de l’huile à moteur est toujours présente.

Plus de 130 peuvent être conduits et s’étendent de l’époque de la Première Guerre mondiale à nos jours, y compris les chars M4 Sherman et Leopard allemands.

Le vétéran canadien Phil Martin a servi à Chypre et fait partie des 150 bénévoles du musée.

« C’est un honneur et un privilège d’en faire partie, dit-il.

“Quand le sol gronde sous vos pieds, c’est un événement palpitant – si vous ne l’avez jamais vu, vous ne devez en faire l’expérience qu’une seule fois.”

La collection a commencé en 1980 après qu’un groupe de retraités militaires ait formé un club et acquis plusieurs voitures de reconnaissance Ferret qu’ils conduiraient lors des défilés du jour du Souvenir.

D’autres véhicules ont été ajoutés, y compris les chars, et ils se sont considérablement développés au cours de la dernière décennie.

Le musée organise des week-ends de chars pendant l’été, y compris des simulations de batailles, et propose des promenades en chars. On l’appelait autrefois l’un des secrets les mieux gardés d’Oshawa, mais les événements attirent maintenant de grandes foules et la nouvelle s’est répandue.

Le musée collecte actuellement des fonds pour construire une installation encore plus grande pour abriter encore plus de véhicules militaires.

L’intérieur de l’Ontario Regiment Museum

“Cela a commencé avec des véhicules canadiens et s’est depuis étendu à ceux de nos alliés et d’autres dans le monde”, déclare Blowers.

En raison de la pandémie de COVID-19, ils n’ont pas participé à un défilé depuis 2019, et contrairement aux convois précédents, celui-ci n’inclura pas de chars.

“Je suis heureux qu’il soit de retour”, déclare le bénévole Richard Bennett. “Cela a toujours été une source de fierté pour nous ici.”

Un camion modèle T, largement utilisé par les armées britannique et américaine pendant la Première Guerre mondiale, conduira le convoi à Oshawa, en Ontario, le vendredi 11 novembre 2022.

La bénévole Jessica Freeman-Mason est une élève de 12e année. La jeune fille de dix-sept ans aimerait rejoindre l’armée après avoir obtenu son diplôme et estime que le travail qu’ils font est important.

“Parce que tout le monde a probablement un ancien combattant dans sa famille, et c’est incroyable d’apprendre toute l’histoire”, déclare Freeman-Mason.

Un Land Rover de la guerre du Golfe est représenté.

Mike Rashotte est bénévole au musée depuis 11 ans. Alors qu’il conduisait en voiture pour préparer une Jeep militaire des années 1950 pour le défilé, il a déclaré que c’était une façon de remercier et de respecter les anciens combattants alors que leur nombre continuait de diminuer.

« Il est important pour nous de préserver l’héritage », déclare Rashotte.

“Nous sommes les bienfaiteurs de leur sacrifice et c’est le moins que nous puissions faire.”

Voitures de reconnaissance Ferret en 1981

Jeep de Willy de la Seconde Guerre mondiale

Bon nombre des véhicules exposés, y compris un camion radio sans fil Chevrolet de la Seconde Guerre mondiale, ont été construits localement à Oshawa.

« Le Canada a construit plus de 800 000 véhicules militaires pendant la Seconde Guerre mondiale », dit Blowers. “Ainsi, le Canada a construit à lui seul plus de véhicules militaires que toutes les puissances de l’Axe réunies.”

Camion de modèle militaire canadien et autres véhicules construits au Canada

L’extérieur de l’Ontario Regiment Museum