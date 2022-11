Le jour du scrutin teste les électeurs et les systèmes de vote au milieu des mensonges électoraux

Avant même que les résultats ne soient décidés, le dernier jour du vote des élections de mi-mandat de cette année arrive mardi avec une concentration intense sur le vote lui-même après deux ans de fausses déclarations et de théories du complot déclenchées par l’ancien président Donald Trump après sa défaite lors de la dernière élection présidentielle.

Trump et ses alliés ont réussi à semer une grande méfiance quant à la manière dont les votes sont exprimés et comptés en faisant la promotion de fausses allégations de fraude généralisée. L’effort a érodé la confiance du public dans les élections et la démocratie, a conduit à des restrictions sur le vote par correspondance et de nouvelles exigences d’identification dans certains États dirigés par le GOP et a provoqué des menaces de mort contre les responsables électoraux.

Le jour du scrutin de cette année est marqué par des inquiétudes concernant de nouveaux harcèlements et le risque de perturbations dans les bureaux de vote et dans les bureaux électoraux où les bulletins de vote seront comptés. Les responsables électoraux se disent prêts à gérer tous les problèmes qui se posent, exhortant les électeurs à ne pas se laisser dissuader.

“Ce processus bipartite et transparent administré par des professionnels électoraux à travers le pays sera sécurisé, précis et intègre”, a déclaré Matt Masterson, ancien haut responsable de la sécurité électorale de l’administration Trump, lors d’un briefing organisé par The Aspen. Institut. “La meilleure réponse pour nous tous est de sortir et d’y participer.”

Aucun problème majeur n’a été signalé pendant la période de vote anticipé. Même avant la pandémie, de nombreux États avaient commencé à s’éloigner d’un seul jour de vote pour offrir des jours ou des semaines de vote anticipé en personne et de bulletins de vote envoyés par la poste.

Avant mardi, près de 44,5 millions de personnes à travers le pays avaient déjà voté.

L’affiliation à un parti semble être un facteur de plus en plus important dans la manière et le moment de voter. Le scepticisme républicain à l’égard du vote par correspondance a persisté au milieu des attaques de Trump et de ses alliés. Certains militants et candidats républicains sont allés jusqu’à encourager les électeurs qui reçoivent un bulletin de vote par la poste à attendre la toute dernière minute pour le remettre, affirmant que cela empêchera d’une manière ou d’une autre les démocrates de voler l’élection.

Il n’y a aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée des machines à voter en 2020. Des examens exhaustifs dans les États contestés par Trump ont tous confirmé la victoire de Biden, tandis que des dizaines de juges, y compris ceux nommés par Trump, ont rejeté de nombreuses affaires faisant des allégations non fondées d’actes répréhensibles.

Les responsables électoraux ont défendu le système. Ils notent les nombreux contrôles en place pour s’assurer qu’un seul vote par personne est compté, les examens qui garantissent que les machines comptent avec précision les bulletins de vote et les efforts pour identifier toute tentative de fraude.

“Les responsables électoraux nationaux et locaux ont mis en place des plans d’urgence afin que les électeurs puissent avoir confiance dans nos élections”, ont déclaré les responsables électoraux de l’État dans un communiqué publié par l’Association nationale des secrétaires d’État et l’Association nationale des directeurs des élections d’État.

Mais les fausses allégations se sont largement répandues parmi les républicains, alimentées par des théoriciens du complot sur les réseaux sociaux et lors d’événements organisés à travers le pays. Une enquête de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research d’octobre a révélé que 45% des républicains avaient peu ou pas confiance que les votes aux élections de mi-mandat seraient comptés avec précision. Et une majorité de républicains, 58%, croient toujours que le président Joe Biden n’a pas été légitimement élu – bien qu’il soit en légère baisse par rapport à 66% en juillet 2021.

Les responsables électoraux reconnaissent que les systèmes de vote électronique peuvent être vulnérables et ont pris de nombreuses mesures pour accroître la sécurité depuis les élections de 2016, lorsqu’il a été déterminé que la Russie recherchait des vulnérabilités. Le Congrès a envoyé près de 900 millions de dollars aux États pour renforcer leurs défenses en matière de cybersécurité, notamment en embauchant davantage de personnel informatique, en remplaçant les systèmes obsolètes et en ajoutant des tests de sécurité réguliers.

La plupart des électeurs déposent également des bulletins de vote en papier marqués à la main ou utilisent des machines qui produisent un enregistrement papier de leurs votes. Ceux-ci sont utilisés après l’élection pour vérifier que les machines utilisées pour compter les bulletins de vote fonctionnent correctement.

Avant les élections, des groupes républicains et conservateurs ont recruté des personnes pour servir d’observateurs du scrutin et pour être embauchées comme scrutateurs locaux. Alimentées par les mensonges sur les élections de 2020, certaines personnes se sont même postées près des urnes en Arizona tout en portant des armes à feu, en portant des gilets pare-balles et en cachant leur visage avec des masques. Pas plus tard que la semaine dernière, un juge a ordonné à ces groupes de se tenir à au moins 250 pieds.

Depuis les élections de 2020, de fausses déclarations ont conduit à une vague de harcèlement et de menaces de mort visant les responsables électoraux et le personnel. Cela a incité certains à quitter complètement la profession, une perte d’expérience qui a ajouté aux défis de mener une élection en douceur cette année.

Les responsables électoraux ont promis qu’ils n’hésiteraient pas à contacter les forces de l’ordre pour protéger les électeurs et les agents électoraux. Une coalition de groupes de défense des droits de vote a des bénévoles disponibles pour aider les électeurs qui rencontrent des problèmes le jour du scrutin, en fournissant la ligne d’assistance téléphonique 866-OUR-VOTE.

Une fois les sondages fermés, les résultats commenceront à être publiés. Des règles et des délais de scrutin différents signifieront que certains États seront plus rapides à signaler que d’autres. Les responsables électoraux de Pennsylvanie, du Wisconsin et du Michigan ne sont pas en mesure de commencer à traiter les bulletins de vote par la poste avant le jour du scrutin ou quelques jours avant, ce qui représente un travail supplémentaire pour les bureaux locaux qui pourrait retarder les résultats. D’autres États, dont la Floride et la Géorgie, donnent aux bureaux électoraux locaux des semaines pour préparer les bulletins de vote par la poste, ce qui accélère les décomptes.

“Les résultats, comme toujours, prendront un certain temps car le jour du scrutin n’est pas le jour des résultats”, a déclaré Sylvia Albert, directrice du vote pour le groupe non partisan de défense des électeurs, Common Cause.

Christina A. Cassidy et Geoff Mulvihill, Associated Press