Le jour du scrutin passé en compagnie de héros lors du vol d’honneur de Whiteside vers DC – Shaw Local

WASHINGTON, DC – Le jour des élections a pris une signification particulière pour ceux qui ont passé mardi en compagnie de héros américains.

“Ils se sont tous battus pour cette liberté”, a déclaré le lieutenant-colonel à la retraite Stephen Garrington, commandant du vol d’honneur du Quad Cities 55, qui a emmené un contingent d’anciens combattants du comté de Whiteside dans la capitale nationale.

Garrington a déclaré que c’était la première fois qu’un vol d’honneur de la vallée de Sauk coïncidait avec un jour d’élection.

Le vol est parti tôt mardi et a transporté 102 anciens combattants et leurs tuteurs vers la capitale nationale. Le groupe était principalement composé d’anciens combattants des conflits de l’époque de la Corée et du Vietnam.

Des vétérans du comté de Whiteside qui ont effectué un vol d’honneur le jour des élections visitent le musée national de l’air et de l’espace du Smithsonian à Washington, DC (Sarah Ford pour Shaw Local News)

Le programme Honor Flight permet aux vétérans de visiter des monuments dédiés à honorer les sacrifices de leurs camarades.

Pourtant, ce sont eux qui ont été honorés lors de l’adieu et lors de leur arrivée.

Ils sont arrivés les vétérans sont arrivés à l’aéroport à 5h30 du matin, alors que l’éclipse lunaire était en cours. Les Patriot Guard Riders les ont accueillis avec des drapeaux et les supporters ont fourni des beignets et du café.

Après un vol de 90 minutes, ils ont reçu un accueil bruyant à l’aéroport international de Dulles de la part d’écoliers, d’athlètes et de résidents patriotes.

Au début de leur aventure, ils ont reçu une escorte policière sur les différents sites.

Garrington, quant à lui, a partagé sa connaissance historique de la ville et des monuments avec ceux dont il avait la charge.

Au pilier de l’Illinois du Mémorial de la Seconde Guerre mondiale, les anciens combattants du comté de Whiteside ont tenu un petit service.

Les destinations incluent le musée national de l’air et de l’espace, suivies d’arrêts aux monuments commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale, de la Corée, du Vietnam, d’Iwo Jima, du Corps des Marines, de l’Armée de l’Air, de Lincoln et des femmes.

Ils ont également assisté à la cérémonie de relève de la garde sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington.

Un contingent du vol d’honneur du comté de Whiteside assiste à une cérémonie sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington le mardi 8 novembre 2022. (Sarah Ford pour Shaw Local News Network)

Le groupe Whiteside est arrivé pour une cérémonie spéciale du 40e anniversaire commémorant le Vietnam Veterans Memorial, mieux connu sous le nom de The Wall. Les volontaires étaient en train de lire à haute voix les noms des défunts, une observance qui prend 65 heures à compléter sur quatre jours.

Honor Flight of the Quad Cities parraine quatre voyages chaque année pour les vétérans dans un rayon de 75 miles, le tout gratuitement.

L’orientation et le vol lui-même ont été rendus possibles grâce au généreux soutien du comité de vol d’honneur du comté de Whiteside, des postes 902 et 296 de la Légion américaine et des auxiliaires, Wiersema Charter Services Inc., Ridgecrest Retirement Village, Quad City International Airport, Patriot Guard Riders, Pilot Club, Walgreens Photo Department, bénévoles et dons des supporters.

Pour en savoir plus ou pour postuler, rendez-vous honorflightqc.org.