Le jour du scrutin, le GOP soulève des doutes sur les élections en Arizona

Les candidats républicains et les organisations médiatiques conservatrices se sont saisis mardi des informations sur les problèmes de vote en Arizona pour réaffirmer que les élections de l’État sont brisées et nécessitent une réforme, même si les responsables de l’État et du comté ont déclaré que les plaintes étaient exagérées.

Gateway Pundit, un site Web conservateur qui a couvert à bout de souffle les rumeurs électorales mardi, a écrit que les plus grands comtés de l’Arizona étaient apparemment “en proie à de graves irrégularités qui se sont produites toute la journée, suscitant encore plus d’inquiétudes pour l’intégrité des élections”.

Il n’y a aucune preuve de fraude généralisée lors des élections de mardi. Mais les inquiétudes soulevées ont été renforcées par un certain nombre de problèmes dans le comté de Pinal, le troisième comté le plus peuplé de l’État, situé entre Phoenix et Tucson. Plus que 63 000 bulletins ont été postés avec les mauvaises courses locales, nécessitant l’émission de nouveaux bulletins de vote. Le soir des élections, au moins 20 des 95 circonscriptions de Le comté de Pinal manquait de bulletins de vote ou était complètement épuisé.

Sophia Solis, directrice adjointe des communications du secrétaire d’État de l’Arizona, a déclaré que les électeurs pouvaient toujours voter dans ces circonscriptions à l’aide de machines à voter généralement utilisées par les électeurs handicapés.

“Nous n’avons entendu parler d’aucun problème généralisé”, a déclaré M. Solis, ajoutant que “l’un des principaux problèmes que nous avons constatés hier était la propagation de la mésinformation et de la désinformation”.

Kent Volkmer, l’avocat du comté de Pinal, a déclaré qu’il y avait plus d’électeurs en personne dans le comté qu’on ne l’avait vu auparavant, y compris beaucoup plus d’électeurs indépendants. Il a ajouté que de nombreux électeurs ont rendu leur bulletin de vote postal afin de pouvoir voter en personne, peut-être motivés par les problèmes d’impression des bulletins de vote.