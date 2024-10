Le jour du scrutin est trop proche pour envisager de modifier les règles du vote par correspondance, selon la Cour suprême de l’Autorité palestinienne

Cet article est rendu possible grâce Pleins feux sur les sonorisations collaboration avec Votezune agence de presse non partisane couvrant l’administration et le vote des élections locales. Inscrivez-vous ici aux newsletters gratuites de Votebeat.

La Cour suprême de Pennsylvanie a refusé de répondre immédiatement à deux questions en suspens concernant les règles du vote par correspondance avant les élections de novembre, affirmant que le jour du scrutin était trop proche pour revoir la loi maintenant.

Le tribunal a rejeté samedi deux requêtes émanant de groupes qui demandaient des décisions d’urgence. L’une d’entre elles était une demande émanant de groupes de défense des droits de vote représentés par l’American Civil Liberties Union, dans le cadre d’un effort de longue date visant à mettre fin à l’application des exigences en matière de datation des bulletins de vote par correspondance. L’autre était une demande des groupes républicains de mettre fin aux politiques dans les comtés qui informent les électeurs des erreurs avec leurs bulletins de vote par correspondance et leur donnent la possibilité de corriger ces erreurs.

« Cette Cour n’imposera ni n’acceptera de modifications substantielles aux lois et procédures existantes » dans le contexte d’élections en cours, a écrit la Cour dans son rejet de la requête de l’ACLU.

Ces rejets signifient que les règles du vote par correspondance resteront probablement pratiquement inchangées pour l’élection présidentielle du 5 novembre, même si d’autres affaires sur cette question sont toujours en cours. La décision indique également que la Haute Cour pourrait prendre à cœur les critiques de 2020 selon lesquelles elle aurait modifié les règles de l’élection tardivement.

« Changer la loi électorale en pleine élection n’est jamais une bonne idée, et les partis dans ces affaires ont eu quatre ans pour constituer un dossier et porter l’affaire devant les tribunaux », a déclaré Thad Hall, directeur des élections dans le comté de Mercer.

Pour les électeurs et les responsables électoraux, les règles pour les élections de novembre sont désormais plus claires qu’elles ne l’étaient la semaine dernière, sauf toute autre décision de justice avant les élections. Les électeurs devront inscrire la date exacte sur leur enveloppe de vote par correspondance pour que ces bulletins soient comptés. Mais les électeurs de certains comtés seront informés de ces erreurs et seront autorisés à les corriger.

La Cour rend ses décisions alors que le vote commence

L’ACLU et le Public Interest Law Center ont fait valoir dans leur requête au tribunal le mois dernier que l’exigence de datation du vote par correspondance violait les protections de la constitution de l’État pour le droit de vote et ont cherché à contourner les tribunaux inférieurs pour obtenir une décision rapide directement de la Cour suprême de l’État. La pétition constitue le dernier développement d’une longue bataille juridique autour de cette exigence, les tribunaux ayant fait des allers-retours cette année pour savoir si les responsables électoraux peuvent faire respecter l’exigence de date, ce qui conduit au rejet de milliers de bulletins de vote à chaque élection.

Mais la Cour suprême de l’État a décidé samedi qu’elle n’envisagerait pas de modifier à nouveau les règles avant les élections. Le vote par correspondance est déjà en cours dans de nombreux comtés.

« Bien qu’il soit décevant que notre requête en révision ait été rejetée, la Cour suprême de Pennsylvanie ne s’est toujours pas prononcée sur le bien-fondé de notre argument selon lequel l’application de la règle de la date manuscrite viole les droits constitutionnels des électeurs », a déclaré l’équipe juridique de l’ACLU de Pennsylvanie dans un communiqué. « Nous espérons que, lorsque la prochaine affaire leur sera soumise sur cette question, ils examineront l’importante question constitutionnelle en jeu. … Les électeurs ne devraient pas être disqualifiés en raison d’une erreur humaine non pertinente.

Une juge, la juge en chef Debra Todd, était dissidente et a déclaré qu’elle estimait que le tribunal devrait se saisir de l’affaire.

« La question dont nous sommes saisis est d’une grave importance », a-t-elle écrit. « Nos conseils électoraux de comté, le secrétaire d’État, les tribunaux de ce Commonwealth qui sont chargés de statuer sur les questions électorales en première instance, et les électeurs eux-mêmes ont besoin de clarté sur cette question avant le jour du scrutin, lorsque les bulletins de vote seront examinés. »

Dans l’autre pétition rejetée samedi, le Comité national républicain et le GOP de Pennsylvanie ont demandé à la Haute Cour de mettre fin au préavis et à la guérison, une pratique dans certains comtés consistant à informer les électeurs des erreurs de disqualification avec leurs bulletins de vote par correspondance et à leur donner la possibilité de les corriger.

Le RNC a soutenu que cette pratique « ignore la loi ».

Selon une analyse de Votebeat et Spotlight PA, environ 30 comtés ont de telles politiques, y compris de nombreuses régions de tendance républicaine. De nombreux comtés ont mis en place de telles politiques depuis les élections de 2020.

Samedi, le tribunal a déclaré que les Républicains avaient attendu trop longtemps pour contester leur décision et n’avaient pas démontré la nécessité d’une intervention rapide. L’effet est que la mosaïque de politiques de préavis et de réparation de l’État restera en place pour les élections de 2024.

Un porte-parole du RNC n’a pas répondu à une demande de commentaires.

D’autres dossiers électoraux sont toujours pendants devant les tribunaux

Les décisions du tribunal rendues samedi, en particulier dans l’affaire de la datation des votes par correspondance, ont montré sa volonté d’éviter de modifier tardivement les règles de vote.

Lors des élections de 2020 et depuis lors, le tribunal a été critiqué par les républicains pour des décisions qu’ils considéraient comme faisant exactement cela.

Par exemple, le tribunal a statué à l’unanimité en 2020 que les comtés ne pouvaient pas rejeter les bulletins de vote parce que la signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure ne correspondait pas à celle figurant dans le dossier. Une autre controverse était terminée la décision du tribunal de septembre 2020 qui a permis de compter les bulletins de vote reçus jusqu’à trois jours après l’élection, en raison de problèmes cette année-là avec la pandémie de coronavirus et de problèmes dans le service postal des États-Unis.

« Pour ces cas particuliers, les bulletins de vote ont déjà été publiés, donc les tribunaux veulent éviter de vouloir changer les règles alors que les gens votent déjà », a déclaré Kyle Miller, un défenseur politique du groupe non partisan Protect Democracy. « Je pense qu’à ce stade, le tribunal avait raison de dire : « Les règles sont les règles ». Passons à travers cette élection et nous pourrons alors envisager de la changer pour la prochaine.

Il a ajouté que même si les tribunaux constituent un important filet de sécurité pour le droit de vote, c’est le corps législatif qui devrait se saisir de ces questions.

Mais il y a encore une autre affaire de datation du vote par correspondance en cours devant les tribunaux de l’État qui pourrait être portée devant la Haute Cour avant les élections.

À la suite d’une élection spéciale le mois dernier à Philadelphie pour un siège libre à la Chambre des représentants, l’ACLU de Pennsylvanie et le Public Interest Law Center ont poursuivi la ville en justice au nom des électeurs pour n’avoir pas accepté des bulletins de vote mal datés déposés lors de la course.

Là encore, les organisations ont fait valoir que cette exigence viole la constitution de l’État. Les électeurs ont gagné au niveau du comté, mais les républicains qui sont intervenus dans l’affaire ont fait appel de cette décision devant la Cour du Commonwealth de l’État.

Les arguments écrits sont attendus dans cette affaire d’ici mardi prochain. On ne sait pas exactement dans combien de temps la Cour du Commonwealth se prononcera et si l’affaire pourrait aboutir devant la Cour suprême de l’État.

Cependant, le tribunal a clairement indiqué dans son rejet de la requête de l’ACLU qu’il examinerait toujours les affaires électorales qui passent par la « voie ordinaire » d’appel, qui commence devant les tribunaux de comté et passe par la Cour du Commonwealth avant d’atteindre la Haute Cour.

Deux de ces affaires sont toujours pendantes devant la Cour suprême de Pennsylvanie. Un, du comté de Butlertraite de la question de savoir si les électeurs dont les bulletins de vote par correspondance ont été rejetés pour cause d’erreurs ont le droit de déposer un bulletin de vote provisoire qui sera compté. L’autre, du comté de Washington, s’occupe de la l’obligation du comté d’informer les électeurs s’il va rejeter leurs bulletins de vote par correspondance.

Carter Walker est journaliste pour Votebeat en partenariat avec Spotlight PA. Contactez Carter à [email protected].

