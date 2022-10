Le jour du scrutin est le 8 novembre, mais les contestations judiciaires commencent déjà

WASHINGTON (AP) – Le jour du scrutin est dans 12 jours. Mais dans les salles d’audience à travers le pays, les efforts pour semer le doute sur le résultat ont déjà commencé.

Plus de 100 poursuites ont été déposées cette année autour des prochaines élections de mi-mandat. Les poursuites, en grande partie par des républicains, ciblent les règles sur le vote par correspondance, le vote anticipé, l’accès des électeurs, les machines à voter, l’inscription des électeurs, le dépouillement des bulletins de vote par correspondance mal marqués et l’accès des observateurs partisans des sondages.

C’est le plus grand nombre de litiges avant une élection et c’est probablement un aperçu d’un paysage post-électoral potentiellement controversé. La stratégie est née en partie de l’échec des alliés de l’ancien président Donald Trump à contester et à annuler avec succès les résultats libres et équitables de l’élection présidentielle de 2020.

Mais alors que l’effort électoral de 2020 était une réponse ad hoc menée par un groupe d’avocats de plus en plus mal préparés, dont Rudy Giuliani, l’effort d’aujourd’hui est une campagne plus formalisée, bien financée et bien organisée menée par le Comité national républicain et d’autres avocats. alliés de bonne foi. Les responsables du parti disent qu’ils se préparent activement à des recomptages, à des élections contestées et à d’autres litiges. Et il y a des milliers de bénévoles en place prêts à contester les bulletins de vote et à rechercher les preuves de malversations.

« Nous en sommes maintenant au point où les accusations de fraude et de suppression sont intégrées dans les modèles de participation de chaque parti. Les républicains accusent la fraude. Les démocrates accusent la répression. Chaque partie amplifie sa position avec des quantités massives et coûteuses de litiges et de messages », a déclaré Benjamin Ginsberg, coprésident du Election Official Legal Defence Network et ancien avocat de la campagne de George W. Bush et d’autres candidats républicains.

Les démocrates ont également des efforts similaires en cours. Mais leur effort juridique avant les élections vise à faciliter le vote et à aider ceux qui n’ont pas la possibilité de voter, par le biais de lignes d’assistance juridiques et de bénévoles. Une équipe dirigée par l’avocat Marc Elias et son cabinet plaide environ 40 affaires dans 19 États, certains dans lesquels ils sont intervenus dans des poursuites dirigées par les républicains.

Elias a déclaré qu’il se préparait à un déluge de litiges contestant les résultats des élections, d’autant plus que certains candidats républicains ont déjà déclaré qu’ils n’accepteraient pas de perte ou ont semé le doute sur le processus électoral malgré aucune preuve de fraude.

“Le problème avec le Parti républicain en ce moment, c’est que concéder que vous avez perdu une élection est la seule chose qui vous fera du mal”, a déclaré Elias. “Contester une élection qui est clairement perdue est maintenant là où se trouve toute la structure d’incitation, et c’est incroyablement corrosif pour la démocratie.”

Les litiges entourant les élections n’ont rien de nouveau; presque chaque élection engendre une contestation judiciaire. Mais la majeure partie de ces litiges se produit généralement après le vote, et non avant le jour du scrutin.

En 2020, les avocats pro-Trump ont déposé environ 60 poursuites à travers le pays et ont demandé aux juges d’annuler les votes. Ces poursuites ont été catégoriquement rejetées. La propre direction de Trump a trouvé que l’élection était équitable et les responsables électoraux de l’État à l’échelle nationale n’ont vu aucune preuve généralisée de fraude. Biden a obtenu 306 votes électoraux contre 232 pour Trump, la même marge que lors de la victoire de Trump en 2016 sur Hillary Clinton, qu’il a décrite à plusieurs reprises comme un “glissement de terrain”.

À l’époque, l’establishment républicain n’avait pas adopté les mensonges de Trump sur l’élection. Depuis lors, cependant, les mensonges ont pris racine au sein du parti et sont devenus un sujet de discussion majeur pour de nombreux candidats. Certains ont refusé de s’engager à accepter les résultats après le 8 novembre.

Ginsberg a déclaré que des accusations non fondées selon lesquelles les élections étaient frauduleuses, truquées ou peu fiables sont devenues la base pour qu’un candidat républicain remporte une primaire contestée en 2022 dans la plupart des États, et c’est un problème.

“Cela ne peut que nuire à la confiance du public dans les élections, ce dont les républicains finiront par payer le prix.”

Cette année, l’accent est mis sur l’attaque. Le RNC a déclaré avoir constitué une équipe «d’intégrité électorale» de plusieurs millions de dollars, embauché 37 avocats dans des États clés, organisé plus de 5 000 formations pour apprendre aux bénévoles à rechercher la fraude électorale, ce qui est rare, et intenté 73 poursuites dans 20 États. D’autres équipes juridiques alliées de Trump se préparent également à des litiges, notamment America First Legal, dirigée par l’ancien conseiller de Trump, Stephen Miller.

“Nous avons construit un jeu de terrain d’intégrité électorale sans précédent pour garantir que les élections de mi-mandat de novembre soient libres, équitables et transparentes”, a déclaré la présidente du RNC, Ronna McDaniel, à la fin du mois dernier.

Pendant trois décennies, le RNC était sous le coup d’un décret de consentement qui lui interdisait de contester les qualifications des électeurs et de cibler les fraudes présumées. Le décret de consentement, qui a pris fin en 2019, découlait d’un procès du Comité national démocrate qui soutenait que les républicains cherchaient à dissuader les Noirs américains de voter en envoyant des agents des forces de l’ordre armés et hors service dans certains bureaux de vote et en envoyant des envois ciblés avertissant des sanctions en cas de violation des élections. lois.

En 2020, les observateurs républicains des sondages, qui n’ont aucun rôle direct dans les élections et ne peuvent pas interférer dans le processus électoral en dehors des problèmes de surveillance et de signalement, ont été à la base de nombreuses poursuites intentées par les alliés de Trump. Mais lorsque les juges ont pressé des preuves à l’appui des affirmations partisanes d’un comportement louche des travailleurs électoraux, les litiges ont échoué.

Les travailleurs électoraux sont de plus en plus victimes d’abus et de menaces de violence. Dans les États du champ de bataille, les cas d’intimidation des électeurs sont en augmentation. Les responsables électoraux et les forces de l’ordre s’inquiètent de plus en plus des observateurs de scrutin trop agressifs ou des personnes prétendant être des observateurs de scrutin intimidant les électeurs.

La semaine dernière, le RNC a remporté une contestation judiciaire contre le secrétaire d’État du Michigan, le démocrate Jocelyn Benson, qui cherchait à réduire la partisanerie de rang en édictant des règles sur la manière dont les challengers des sondages peuvent fonctionner.

“Jocelyn Benson a non seulement ignoré la loi électorale du Michigan en publiant ces directives, mais elle a également violé les droits des partis politiques et des candidats au scrutin à garantir pleinement la transparence et à promouvoir la confiance dans le fait que les élections du Michigan se déroulent de manière équitable et légale”, a déclaré McDaniel dans un communiqué.

Le RNC a remporté des contestations judiciaires au Nevada et en Arizona pour la nomination des agents électoraux et dans le Wisconsin pour le durcissement des bulletins de vote et les urnes. Une autre action en justice comprend un litige en Pennsylvanie concernant la datation des bulletins de vote par correspondance et la question de savoir si des parties extérieures devraient être autorisées à examiner les machines à voter.

Les démocrates continuent également de déposer des litiges. Des groupes dirigés par des démocrates ont engagé environ 35 poursuites qui visent principalement à faciliter le vote. Pas plus tard que cette semaine, un litige a été déposé au nom de Voto Latino et de l’Arizona Alliance for Retired Americans pour mettre fin à l’intimidation concernant l’utilisation de boîtes de dépôt en Arizona. L’ACLU de Pennsylvanie a envoyé une lettre aux responsables du comté d’Allegheny concernant les problèmes de vote par correspondance.

À l’approche de 2020, la nation s’était principalement concentrée sur la question de savoir si des acteurs étrangers – la Russie ou peut-être la Chine – se mêleraient des élections et feraient des ravages dans les tableaux des votes. Cela ne s’est pas réalisé; au lieu de cela, la conspiration est née et s’est nourrie de Trump et de ses partisans.

Les responsables américains tirent à nouveau la sonnette d’alarme sur le fait que la Russie s’efforce d’amplifier les doutes sur l’intégrité des élections.

Cette semaine, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré : « Aucune activité cybernétique extérieure n’a jamais empêché un électeur inscrit de voter ; compromis l’intégrité de tout bulletin de vote; ou affecté l’exactitude des informations d’inscription sur les listes électorales.

Et elle a promis que le gouvernement “surveillerait toutes les menaces à nos élections si elles se présentaient et travaillerait comme une interagence cohésive et cohérente pour fournir des informations pertinentes aux responsables électoraux et aux travailleurs sur le terrain”.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Colleen Long, l’Associated Press