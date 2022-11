Le jour du scrutin a connu peu de problèmes majeurs, malgré les nouvelles lois électorales

WASHINGTON (AP) – À l’approche des mi-mandats de cette année, les groupes de défense des droits de vote craignaient que les restrictions dans les États à tendance républicaine déclenchées par de fausses déclarations entourant les élections de 2020 ne compromettent l’accès aux urnes pour des dizaines d’électeurs.

Ces inquiétudes ne semblaient pas se réaliser. Il n’y a pas eu de rapports répandus d’électeurs refusés aux urnes, et la participation, bien qu’en baisse par rapport au dernier cycle de mi-mandat il y a quatre ans, semble robuste en Géorgie, un État avec des concours très compétitifs pour le gouverneur et le Sénat américain.

L’absence de large privation du droit de vote n’est pas nécessairement un signe que tous ceux qui voulaient voter le pouvaient ; il n’y a pas de bon moyen de savoir pourquoi certains électeurs n’ont pas voté.

Les groupes de défense des électeurs ont promu des campagnes d’éducation des électeurs et modifié les stratégies de vote afin de réduire la confusion et d’amener le plus grand nombre d’électeurs à voter.

“Nous, dans la communauté des droits de vote au Texas, craignions le pire”, a déclaré mercredi Anthony Gutierrez, directeur de Common Cause Texas. “Pour la plupart, cela ne s’est pas produit.”

Les fausses allégations selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées à l’ancien président Donald Trump ont sapé la confiance du public dans les élections et ont incité les responsables républicains à adopter de nouvelles lois électorales. Les restrictions comprenaient des exigences d’identification plus strictes pour le vote par correspondance, le raccourcissement de la période de demande et de retour d’un bulletin de vote par la poste, et la limitation des jours de vote anticipé et de l’accès aux urnes.

Rien ne prouve qu’il y ait eu une fraude généralisée ou d’autres actes répréhensibles lors des élections de 2020.

On estime que 33 lois électorales restrictives dans 20 États étaient en vigueur pour les mi-mandats de cette année, selon le Brennan Center for Justice. Les lois les plus médiatisées et les plus radicales ont été adoptées en Géorgie, en Floride, en Iowa et au Texas. L’Arizona a également adopté de nouvelles règles de vote, mais celles-ci ont été largement suspendues cette année ou entreront en vigueur plus tard.

Sur les quatre États où des modifications majeures de la loi électorale sont en vigueur, une analyse préliminaire montre une baisse du taux de participation parmi les électeurs inscrits en Floride, en Iowa et au Texas, tandis que le taux de participation en Géorgie a légèrement diminué. Plusieurs facteurs peuvent influer sur la participation, notamment l’enthousiasme des électeurs et le mauvais temps.

Au Texas, le déploiement maladroit de nouvelles restrictions de vote lors de la primaire de mars de l’État a conduit les autorités à jeter près de 23 000 bulletins de vote par la poste alors que les électeurs confus avaient du mal à naviguer dans les nouvelles exigences d’identification.

Mais les rapports préliminaires après les élections de mardi ont montré que les taux de rejet revenaient à des niveaux plus normaux, ce que les responsables électoraux ont attribué à la sensibilisation et aux électeurs par courrier pour comprendre les nouvelles règles. À San Antonio, les responsables du comté ont estimé le taux de rejet préliminaire à moins de 2% – un net renversement par rapport aux 23% de bulletins de vote postés qu’ils ont rejetés en mars.

Des groupes tels que le Texas Civil Rights Project, travaillant par l’intermédiaire d’églises et d’autres organisations, se sont concentrés sur la garantie que les électeurs savaient comment remplir correctement leurs bulletins de vote par correspondance en vertu de la loi connue sous le nom de projet de loi 1 du Sénat.

“En tant que communauté du Texas, nous avons travaillé très dur pour nous préparer au SB1”, a déclaré Emily Eby, avocate principale de la protection électorale du groupe.

L’année dernière, la Floride a ajouté une foule de nouvelles règles concernant le courrier et le vote anticipé. Ils comprenaient de nouvelles exigences en matière d’identité, des modifications du nombre de bulletins de vote qu’une personne peut remettre au nom de quelqu’un d’autre et la limitation de l’accès aux boîtes de dépôt après les heures de bureau. Cette année, les législateurs ont créé un nouveau bureau controversé dédié aux enquêtes sur les fraudes et autres crimes électoraux.

Pourtant, le vote a semblé relativement fluide cette année, avant et le jour du scrutin. Les responsables électoraux n’ont signalé aucun problème majeur.

Mark Earley, président des superviseurs des élections de Floride, a déclaré que les nouvelles lois n’affectaient pas beaucoup la participation électorale ou l’accès cette année, mais a déclaré que les règles, prises ensemble, posaient un défi.

“Lorsque vous mettez tout cela ensemble – l’effet cumulatif – cela devient déroutant, difficile à communiquer et à éduquer le public, difficile à comprendre pour le public”, a déclaré Earley, qui supervise les élections dans le comté de Leon à Tallahassee. “Cela devient un gros fardeau logistique et éducatif, et plus d’obstacles pour que les gens puissent sauter par-dessus avant de pouvoir rassembler leurs bulletins de vote.”

La nouvelle loi de l’Iowa a raccourci le délai accordé aux électeurs pour retourner leurs bulletins de vote par la poste, réduit les heures d’ouverture des bureaux de vote et les jours de vote anticipé, et interdit à quiconque, à l’exception des parents proches, d’un membre du ménage ou d’un soignant, de déposer le bulletin de vote de quelqu’un d’autre.

Plus de 1,2 million d’électeurs ont voté lors des élections du 8 novembre. Les responsables de l’État ont déclaré qu’il s’agissait du deuxième plus élevé de l’histoire de l’État pour un mi-mandat, mais les groupes de vote ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la participation des Latinos aurait pu diminuer en raison des changements.

« Historiquement, nous avons eu un bon nombre d’électeurs latinos qui ont voté par correspondance, ce qui a permis aux bénévoles de LULAC de récupérer ces premiers bulletins de vote et de les renvoyer aux bureaux électoraux du comté », a déclaré Joe Henry, membre du conseil d’administration de la section de l’Iowa du Ligue des Citoyens Unis d’Amérique Latine.

En Géorgie, plus de votes ont été exprimés lors de cette élection générale que lors de toute élection de mi-mandat précédente – bien qu’avec plus d’électeurs inscrits qu’il y a quatre ans, le taux de participation réel était plus faible.

Gabriel Sterling, sous-secrétaire d’État par intérim, a noté que la plupart des modifications apportées à la loi électorale, connue sous le nom de projet de loi 202 du Sénat, affectaient le vote pré-électoral – “et ils ont fait exploser tous les records”.

Il a déclaré que plus de votes avaient été exprimés tôt – à la fois en personne et par courrier – que lors de toute élection de mi-mandat précédente dans l’État. C’est le taux de participation le jour du scrutin qui a été plus faible que prévu.

Après que les démocrates ont remporté le concours présidentiel de 2020 et deux élections sénatoriales américaines, la législature de Géorgie contrôlée par les républicains a adopté une refonte radicale des lois électorales de l’État en 2021.

La loi a raccourci le délai pour demander un vote par correspondance et obligeait les électeurs à signer à la main les demandes de vote par correspondance, ce qui signifie qu’ils avaient besoin d’accéder à une imprimante. Il a également réduit le nombre d’urnes dans les comtés les plus peuplés de l’État et limité les heures auxquelles elles étaient accessibles.

Les critiques ont déclaré que les changements rendaient plus difficile le vote par correspondance. Les démocrates ont exhorté les gens à voter tôt et en personne cette année à la place. Kendra Cotton, PDG du New Georgia Project Action Fund, a déclaré qu’elle pensait que la loi électorale avait eu un effet négatif dans un État où les courses clés ont été décidées par des marges étroites lors des récentes élections.

“Le récit qui est là-bas est que SB202 essayait de déprimer le vote au sens large, et nous soutenons que ce n’était pas, en fait, le cas”, a-t-elle déclaré. “Il essayait d’empêcher juste assez de gens de voter pour que le résultat électoral ici en Géorgie change.”

Cette année, les républicains ont balayé les bureaux constitutionnels de tout l’État et un second tour aura lieu le 6 décembre pour décider du vainqueur de la course au Sénat américain.

Bien qu’elle ait reconnu qu’il n’y avait pas beaucoup de problèmes le jour du scrutin, Cotton a déclaré que la loi créait beaucoup de “bruit” qui drainait l’énergie et les ressources d’organisations comme la sienne.

“Nous devons sortir et aider les électeurs à se battre pour rester sur les listes”, a déclaré Cotton.

Des groupes de défense des électeurs se mobilisent déjà pour soutenir les électeurs géorgiens avant le second tour du Sénat le 6 décembre. Auparavant, le second tour avait lieu neuf semaines après une élection. La nouvelle loi a raccourci ce délai à seulement quatre semaines, une période qui laisse également trop peu de temps pour les nouvelles inscriptions sur les listes électorales.

“Ces types de tactiques visent à supprimer les votes”, a déclaré Andrea Hailey, PDG de Vote.org, dans un communiqué. “Mais les Géorgiens ont montré qu’ils sont prêts et disposés à naviguer dans des environnements de vote difficiles afin de faire entendre leur voix.”

___

le journaliste de données de l’Associated Press Aaron Kessler à Washington, DC, et les écrivains Kate Brumback à Atlanta ; Anthony Izaguirre à Tallahassee, Floride ; Geoff Mulvihill à Cherry Hill, New Jersey ; David Pitt à Des Moines, Iowa ; et Paul J. Weber à Austin, Texas, ont contribué à ce rapport.

Christina A. Cassidy et Gary Fields, Associated Press