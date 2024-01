Le jour du MLK, Pressley et la coalition interconfessionnelle appellent au cessez-le-feu à Gaza

« Alors que nous commémorons l’héritage du Dr King, réaffirmons notre conviction que la vie est précieuse en exigeant un cessez-le-feu… »

« L’histoire nous montre que la violence ne fera qu’engendrer davantage de violence. La seule façon d’avancer est de suivre le chemin de la paix.

BOSTON — Aujourd’hui, à l’occasion du 95e anniversaire du Dr Martin Luther King Jr.ème anniversaire, La députée Ayanna Pressley (MA-07) a rejoint une coalition de près de 100 membres du clergé et chefs religieux interconfessionnels sur une déclaration commune appelant à un cessez-le-feu à Gaza. S’appuyant sur l’engagement du Dr King en faveur de la non-violence et de la paix, la déclaration fait état de plus de 24 000 Palestiniens et 1 200 Israéliens tués en 100 jours, et de plus de 100 otages toujours détenus par le Hamas à Gaza.

« En ce jour, nous commémorons l’héritage d’un homme dont les paroles et les actions faisaient écho aux principes de justice et de paix – le révérend Martin Luther King Jr. Alors que nous réfléchissons à ses contributions et à ses sacrifices pour la poursuite de la libération et de la liberté collectives. , il est impératif que nous étendions l’esprit de son message aux régions du monde où l’injustice persiste. « Nous parlons de la lutte continue et profondément enracinée pour la paix en Israël et en Palestine, une terre sacrée par tant de traditions religieuses. Le Martin Luther King Jr. Day, le 15 janvier 2024, marquera exactement 100 jours depuis le 7 octobre 2023. Au cours de ces 100 jours, nous avons vu des dizaines de milliers de civils innocents tués. En Israël, nous avons vu des familles entières assassinées et des communautés entières détruites, tandis que plus d’une centaine de personnes sont toujours injustement retenues en otages à Gaza par le Hamas. À Gaza, nous avons vu des milliers d’enfants palestiniens massacrés, des hôpitaux remplis de blessés par dizaines de milliers et des lieux de culte en ruines. Nous avons vu des enfants enterrer leurs parents, et des parents rentrer chez eux après avoir acheté du pain et retrouver leurs enfants et leurs familles tués dans des bombardements. Nous avons vu des centaines de milliers de Palestiniens déplacés de leurs foyers, ne sachant pas où ils trouveraient de la nourriture, de l’eau ou un abri contre la pluie et la neige. Ce conflit n’est pas nouveau, il s’agit d’une réaction en chaîne de violence et de traumatismes qui laisse une trace de chagrin et de difficultés pour les familles palestiniennes et israéliennes. « Dr. King a déclaré: ‘L’obscurité ne peut pas sortir de l’obscurité; seule la lumière peut faire cela. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l’amour peut faire ça. Ces mots résonnent avec une vérité intemporelle, surtout maintenant. Ceux d’entre nous qui aiment la paix comme le Dr King aimait la paix ont un choix à faire. Soit nous pouvons rester silencieux pendant que la haine engendre la haine, alors que nous assistons à une violence fondée sur le châtiment et une occupation sans fin, des actions qui mèneront inévitablement à des générations supplémentaires de guerre, d’effusion de sang, de vies perdues et de destruction mutuelle assurée. Ou nous pouvons plaider en faveur d’actions qui mèneront à un avenir de paix, de liberté et de sécurité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, libérés de la violence à laquelle nous assistons. Nous savons qu’un cessez-le-feu permanent est le début d’un voyage vers cet avenir de paix juste et durable. « Il est facile de n’assister à ce conflit qu’à travers l’écran d’un téléphone et de le considérer comme immuable. Mais aujourd’hui, alors que nous honorons l’héritage du Dr King, nous ne pouvons pas nous permettre de sous-estimer le pouvoir des mouvements populaires, en particulier ceux centrés sur notre amour commun pour l’humanité en tant que peuple de foi. Le Dr King nous a mis en garde contre les trois maux de la société que sont la pauvreté, le racisme et le militarisme, et il nous a enseigné l’impact transformateur que les voix collectives peuvent avoir sur l’évolution de l’arc des nations. Comme King l’a déclaré, “La mesure ultime d’un homme n’est pas sa position dans les moments de confort, mais celle dans les moments de défi et de controverse.” En ce moment de défi, soyons aux côtés de l’humanité. Alors que nous commémorons l’héritage du Dr King, réaffirmons notre conviction que la vie est précieuse en exigeant un cessez-le-feu, qui est le meilleur moyen de sauver des vies, de rendre tous les otages et de fournir l’aide humanitaire dont Gaza a désespérément besoin. « Nous rappelons que le Dr King nous a rappelé : « Nous avons encore le choix aujourd’hui : la coexistence non-violente ou la coannihilation violente. Nous devons passer de l’indécision à l’action. Aujourd’hui, nous refusons de nous taire ou de rester pris dans l’indécision. Chaque jour sans cessez-le-feu permanent, le nombre de morts et l’ampleur des destructions augmentent. L’histoire nous montre que la violence ne fera que conduire à davantage de violence. La seule façon d’avancer est de suivre le chemin de la paix. Cessez-le-feu maintenant.

Le représentant Pressley s’est joint à plus de 90 dirigeants des traditions religieuses juives, musulmanes, chrétiennes, bouddhistes et autres pour signer la déclaration, notamment le révérend Nikira Hernandez, de l’église congrégationaliste Brighton Allston, le révérend Darrell R. Hamilton II, la première église baptiste de, Jamaica Plain, Imam Ahmad Barry, Révérend Aisha Ansano. Révérend Otto Concannon, première paroisse de Malden, révérend Ashlee Wiest-Laird, première église baptiste de Jamaica Plain, imam Abdullah Faaruuq, mosquée pour louer Allah, révérend Elizabeth Nguyen, échange de justice communautaire, aumônier Ylisse C. Bess, révérend. Jo Murphy, le révérend Shea Thompson, le révérend Rob Mark, le révérend Erica Rose Long, le rabbin Rebecca Zimmerman Hornstein, le Boston Workers Circle, l’imam Taalib Mahdee, la Masjid Al Qur’an, le révérend Art J. Gordon, le missionnaire baptiste de St. John Church, le révérend Fred Small, le révérend Heather Concannon, le révérend Miniard Culpepper, l’église baptiste missionnaire de Pleasant Hill, le rabbin Leora Abelson, le rabbin Leah Nussbaum, le révérend Willie Bodrick, II JD, M.Div., la douzième église baptiste, The Very Révérende Amy McCreath, église cathédrale de St. Paul, Boston (épiscopale), révérend James Harrison Jr., église baptiste du Sud, révérend Bernadette Hickman-Maynard, révérend Erica F Richmond, Arlington, MA, révérend Arrington Chambliss, St Mary’s Dorchester, Révérend Dr Michelle A. Walsh, Tuckerman Creative Ministries for Justice & Healing, Révérend Dr Clyde Grubbs, Tuckerman Creative Ministries, Muslims for Justice, Révérend Isaac P. Martinez, The Allston Abbey, Révérend Ashley Popperson, révérend Lindsay Popperson, Old North Church, Marblehead, révérend Myozen Joan Amaral, Zen Centre North Shore, révérend Dr Andre K. Bennett, Marc Fredette, ministre de l’UU, révérend Edmund Robinson, première paroisse de Hingham/Old Navire, aumônier Christie Towers, révérend Kenneth Read-Brown, révérend Martha Schick, Cassandra Monténégro, Esq., première paroisse de Cambridge, universaliste unitaire, révérend Dr William J. Gardiner, révérend Wendy Page, révérend Elizabeth Bukey Saunter, le révérend Mel Pace, le rabbin Becky Silverstein, le révérend Katie Omberg, le révérend Rali M Weaver, First Church and Parish Dedham, le révérend Anne M. Rousseau, le révérend Brett R. Johnson, Emmanuel Episcopal Church, Wakefield, MA, Révérend James Leavitt, Révérend Daryn Bunce Stylianopoulos, Mohanad Mossalam, Khateeb, Centre islamique de Malden, Daniela Harrigan, aumônier du mouvement, MC Miller, candidat à l’ordination dans l’Église évangélique luthérienne d’Amérique, Église luthérienne universitaire, Cambridge, MA, Allison N Brown, candidat pastoral à l’ordination, Église épiscopale, India Wood, séminariste, école théologique de l’université de Boston, Rhea Brown-Bright, directrice de la formation de la foi, première paroisse de Dorchester, école de théologie de l’université de Boston, Linden Jenkins, paroisse sociale et raciale de St Cecilia Ministère de la Justice, Vincent Ware, directeur des affaires publiques et de l’engagement civique, MAS Boston (Muslim American Society), Becca Heisler, étudiante rabbinique, Jayce Koester, étudiant rabbinique, Hadar Ahuvia, étudiant rabbinique, Sam Tygiel, étudiant rabbinique, Alex Bailey Dillon, Étudiante rabbinique, Hannah Limov, étudiante rabbinique, Chaim Spaulding, étudiant rabbinique, Aaron Berc, étudiant rabbinique, Rivka Nechemya Thrope, étudiant rabbinique, Max Davis, étudiant rabbinique, Sivan Piatigorsky, étudiant rabbinique, Rayden Marcum, étudiant rabbinique, Rumni Saha (MDiv , MEd), Ian Evans, clergé en formation, McKayla Hoffman, stagiaire ministérielle, Nichole Mossalam, militante musulmane, Elizabeth Claggett-Borne, Friends (Quakers) pour la justice raciale, Carole Rein, Quaker, North Shore Friends (Quakers), Polly Attwood , Quaker, Friends Meeting Cambridge, Isabella Bates, Quaker, North Shore Quaker Meeting, Dr Esther Ngotho, Zen Centre North Shore, Nora Williams, Zen Centre North Shore, Michael Carey, Comité paix et justice sociale, Friends Meeting Cambridge, Don Gianniny , Comité pour la paix et la justice sociale, Friends Meeting Cambridge, Holly Aloha Jaynes, Église unitaire universaliste de Marblehead, Ehab Hilali, organisatrice communautaire, Independent Drivers Guild, Nicole Moore, UU Church of Marblehead & Zen Center North Shore, Sarah Manasrah, organisatrice communautaire, Salimah Adawiya, éducatrice, le rabbin Victor Reinstein, le Dr Jamal Carlos Saeh, catholique palestinien, l’amie Kristina Keefe-Perry, Three Rivers Worship Group, la révérende Carrie Ballenger, l’Église luthérienne universitaire, la révérende Tricia Brennan et le révérend Dr Christopher Ney. , Église Unie du Christ.

Le représentant Pressley s’est joint à la députée Haley Stevens (Démocrate-MI) et à leurs collègues sur une résolution condamnant l’attaque brutale et la prise d’otages du Hamas, et exigeant que le Hamas libère immédiatement tous les otages.

Le représentant Pressley s’est joint aux représentants Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), Mark Pocan (WI-2), Betty McCollum (MN-4) et 20 de leurs collègues pour envoyer une lettre au président Biden, lui demandant de soutenir un cessez-le-feu bilatéral. à Gaza pour protéger le million d’enfants qui y vivent.

La représentante Pressley s’est jointe à ses collègues pour annoncer une résolution exhortant l’administration Biden à appeler à une désescalade immédiate et à un cessez-le-feu en Israël et à Gaza, à envoyer de l’aide et de l’assistance humanitaires à Gaza et à sauver autant de vies que possible. Elle a ensuite rejoint ses collègues et une coalition multiconfessionnelle et multiraciale de chefs religieux et d’organisateurs pour une prière et une conférence de presse afin de renouveler leurs appels à un cessez-le-feu. Le représentant Pressley s’est également joint à des dizaines de rabbins et de membres du Congrès pour une conférence de presse visant à renouveler les appels à un cessez-le-feu à Gaza.

Le représentant Pressley a rejoint les représentants Jan Schakowsky (IL-09), Mark Pocan (WI-02), Pramila Jayapal (WA-07), James P. McGovern (MA-02) et 50 collègues sur une lettre condamnant le terroriste. ..