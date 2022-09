Après un événement Clash at the Castle réussi, l’Univers de la WWE se prépare maintenant pour le prochain événement majeur, les Extreme Rules. Au cours des dernières semaines, la promotion a commencé diverses histoires qui trouveront très probablement leur apogée dans les épisodes à la carte de l’événement à venir. L’épisode RAW de lundi soir, diffusé le 12 septembre, s’est concentré de manière significative sur la préparation du terrain pour Extreme Rules.

Suite à son altercation avec Austin Theory la semaine dernière, Johnny Gargano a annoncé qu’il reviendrait sur le ring dans l’épisode de cette semaine. Dans une série d’événements bizarres, Dexter Lumis a de nouveau kidnappé The Miz, Dominik Mysterio a rejoint Judgment Day et Braun Strowman a fait un retour désastreux dans l’organisation.

A LIRE AUSSI : La Premier League reporte Chelsea contre Liverpool, Manchester United contre Leeds en raison d’une pénurie de policiers

Voici tous les faits saillants d’un autre épisode captivant de Monday Night RAW:

Match 1 contre 1 : Matt Riddle contre Finn Balor

C’est l’ancien homme du SHIELD, Seth Rollins, qui a lancé la soirée avec une promo humoristique que le public a semblé apprécier, mais il a rapidement été interrompu par un Matt Riddle enragé. Avant que nous puissions entendre la musique de Judgment Day, le frère l’a chassé.

Ils ont tenté de recruter Jedusor, mais il a refusé et a fini par les expulser alors que l’émission passait à la publicité. À notre retour, The Bro et Balor étaient déjà engagés dans un match en simple.

Avec quelques suplex à clé à boyau et un Broton pour une quasi-chute rapide, l’ancien combattant du MMA a pris le dessus. Damian Priest était plus une pierre d’achoppement qu’autre chose.

Lorsque Rey Mysterio s’est trop fiancé, il a emmené Priest dans la foule pour le retirer du mélange. Les deux gars ont échoué dans leurs coups de grâce avant que Rollins ne remonte à l’intérieur du ring. Sa distraction a permis au Prince de marquer avec le Coup de Grâce et d’assurer la victoire.

Match par équipe : Dakota Kai et Iyo Sky contre Racquel Rodriguez et Aliyah

Raquel Rodriguez et Aliyah, les nouvelles championnes par équipe féminine de la WWE, ont combattu Nikki ASH et Doudrop lors de leur premier match en tant qu’équipe titre.

Rodriguez et Aliyah étaient dominants, et Rodriguez a gagné avec une grosse Tejana Bomb de la corde supérieure. Cela signifiait une autre défaite pour Nikki et Doudrop, qui ont ensuite été repérés en train de se chamailler dans les coulisses.

Match 1 contre 1 : Johnny Gargano contre Chad Gable

Le premier match de Gargano à la WWE était contre Chad Gable, un lutteur qu’il connaît bien depuis leur passage à NXT.

Le combat a eu un rythme rapide car les deux lutteurs ont montré beaucoup d’urgence à dominer au début du match. Gable a fait preuve d’une force considérable, tandis que Gargano a répliqué avec des mouvements rapides.

Le public a été pompé pour ce combat, alors que les chants “C’est génial” entouraient le ring. Gargano a envoyé Otis et Gable avec une superbe plongée suicide. Il a épinglé son adversaire immédiatement après l’avoir frappé avec du DDT du tablier supérieur dans le ring.

Match 1 contre 1 : Bianca Belair contre Sonya Deville

Bianca Belair est sortie pour défendre le titre féminin de Raw dans un défi ouvert, que Sonya Deville a accepté. Pendant une grande partie du match, The Jersey Devil a tenu le dessus, faisant ressembler Devil à l’outsider.

Étonnamment, Deville utilisait en grande partie des mouvements de lutte professionnels traditionnels, avec seulement quelques éléments de MMA ajoutés pour faire bonne mesure. Après une action exténuante, Belair a connecté son finisseur KOD pour la victoire et a défendu son titre avec succès.

Omos contre deux lutteurs locaux

Omos a affronté deux stars locales dans un match de squash, dominant sans effort les deux gars pour une victoire rapide. Le match était à peu près une formalité car le vétéran a facilement balayé les deux lutteurs.

Dexter Lumis hante The Miz

Dans les coulisses, Bobby Lashley et Seth Rollins se sont affrontés, incitant The Visionary à défier Rollins pour le championnat américain la semaine prochaine. Sans hésitation, le Tout-Puissant a consenti.

Nous avons rencontré The Miz et Maryse chez eux pour une interview spéciale, mais The A-Lister était toujours préoccupé par Lumis.

Il est devenu furieux et a expulsé l’équipe de tournage de son domicile. Lui et Maryse montent dans leur voiture et partent. Lorsque la caméra est revenue à la maison, nous avons vu Lumis à l’intérieur, esquissant une image pour The Miz et Maryse qui comprenait leurs enfants.

Ce conflit est étrange mais excitant tout à la fois. Ce sera fascinant de voir si Lumis explique jamais pourquoi il les poursuit.

Événement principal : Edge contre Dominik Mysterio

Tout au long de la nuit, nous avons vu Rey essayer de convaincre Edge et Dominik d’annuler le combat, mais aucun des deux hommes ne voulait reculer, alors ils se sont rencontrés lors de l’événement principal de la série. Immédiatement après que la cloche a sonné, Edge a pris le contrôle et a martelé Mysterio autour du ring. Le lutteur vétéran a absolument formé le jeune.

Il a fallu l’intervention de Rhea Ripley pour que le jeune Mysterio capitalise et claque Edge dans les escaliers métalliques. Le concours est devenu beaucoup plus compétitif en seconde période. Dominik a opposé beaucoup de résistance, mais Edge n’a jamais été complètement hors de la bataille. En fait, à la fin, il a repris le contrôle et a recommencé à frapper le joueur de 25 ans alors qu’il était attaché aux cordes.

Priest et Balor ont interrompu et forcé une disqualification en agressant The Rated-R Superstar et Rey Mysterio. Ils ont tenté de casser la jambe d’Edge en la claquant contre une chaise pendant que Balor délivrait le coup de grâce. La nuit s’est terminée avec Priest et Balor debout sur le ring après avoir créé tous les ravages.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici