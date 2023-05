Le jour du jugement Battre les champions incontestés par équipe de la WWE Sami Zayn et Kevin Owens

La rivalité entre Cody Rhodes et Brock Lesnar semble avoir semblé être un gros sujet de discussion dans l’univers de la WWE. La dernière édition de la WWE RAW a renouvelé leur querelle alors que American Nightmare a publié une réponse à Lesnar. Les deux superstars doivent s’affronter lors de la Nuit des Champions le 27 mai.

Le WWE RAW de cette semaine, qui a eu lieu au Greensboro Coliseum de Greensboro, en Caroline du Nord, a également présenté la promo de Becky Lynch. Lynch avait fait un retour à la WWE pour surprendre le Hall of Famer Trish Stratus. La championne par équipe féminine de la WWE, Raquel Rodriguez, a également été vue en action hier soir lors de son combat contre Chelsea Green.

Shinsuke Nakamura contre The Miz

Shinsuke Nakamura et The Miz se sont battus lors du premier combat du WWE RAW de cette semaine. Nakamura a semblé assez dangereux ces derniers temps et la superstar japonaise a continué sa domination sur le RAW de cette semaine. Il a livré Kinshasa pour assurer une victoire contre The MIZ hier.

WWE Intercontinental Title No.1 Concurrent Battle Royal

Des stars réputées comme Apollo Crews, Bronson Reed, Johnny Gargano, Mustafa Ali et Ricochet ont participé au Battle Royal pour déterminer le candidat n ° 1 au titre intercontinental de Gunther lors de la Nuit des champions. La bataille royale s’est avérée être une affaire fascinante et a servi à créer des scénarios passionnants. Ali a conçu un affichage louable pour sortir victorieux du Monday Night RAW.

Dominik Mysterio contre Xavier Woods

Dominik Mysterio, grâce à une aide extérieure, a remporté une victoire contre Xavier Woods. Rhea Ripley a giflé Woods, ce qui a permis à Dominik de suivre la broche pour décrocher une victoire.

Indus Sher contre Drake Thompson et LeVar Barbie

Veer et Sanga de l’Indus Sher ont affronté Drake Thompson et LeVar Barbie lors du Monday Night RAW. Les nouveaux venus ont présenté des mouvements brillants pour vaincre Thompson et Barbie hier.

Raquel Rodriguez contre Chelsea Green

La championne par équipe féminine de la WWE, Raquel Rodriguez, a fait son apparition hier pour affronter Chelsea Green. Sonya Deville était également présente avec Green mais cela n’a pas suffi à vaincre Rodriguez. Green a subi une bombe Tejada pour concéder une défaite lundi soir RAW.

Sami Zayn et Kevin Owens contre Le Jour du Jugement

Finn Balor et Damian Priest de The Judgment Day ont participé à l’événement principal de la soirée contre Sami Zayn et Kevins. Les champions incontestés par équipe de la WWE avaient l’air brillants, mais The Judgment Day a remporté une victoire sensationnelle hier. Balor est venu avec un coup de grâce pour gagner une victoire pour son équipe.