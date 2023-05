Le jour du couronnement vivait, respirait l’histoire et la chance pour notre nation amèrement divisée de se réunir à nouveau

NOUS faisons si bien ces choses.

Le jour du couronnement était un rituel sacré, une célébration nationale et cette marque particulièrement britannique de showbiz royal.

Mais plus que tout, c’était l’histoire – vivre, respirer, agiter le drapeau, l’histoire du salut de 62 coups de canon, un grand moment national dont on se souviendra quand nous serons tous partis depuis longtemps, un jour où l’ancien et le moderne se sont combinés comme la Couronne fut finalement placé sur la tête du roi Charles III.

Le couronnement était une publicité mondiale pour le Royaume-Uni au 21e siècle.

Mais c’était aussi un lien très réel avec plus de 1 000 ans de notre histoire, une histoire que, malgré ce que vous avez pu entendre, des millions d’entre nous considèrent avec une fierté féroce.

Et c’était là l’occasion, malgré quelques parents royaux embarrassants et les manifestants grincheux gémissant dans les coulisses, pour ce pays amèrement divisé de se réunir à nouveau.

Et Dieu sait que nous devons recommencer à nous réunir.

Quoi de plus important dans l’histoire de notre île que le couronnement du monarque ?

Et pourtant, dans une population de quelque 67 millions d’habitants, nous assistions presque tous à un couronnement pour la première fois.

La journée était remplie de rituels intemporels, mais voici quelque chose que presque aucun d’entre nous n’avait jamais vu auparavant.

Car bien sûr, cela fait toute une vie que la reine Elizabeth II est montée sur le trône si jeune.

Mais le couronnement du roi Charles III a reflété son époque aussi sûrement que le dernier l’a fait il y a 70 ans.

Nous sommes devenus une nation diversifiée au cours de ces sept décennies. Vous l’avez vu sur les visages des foules en liesse.

Et vous l’avez ressenti à l’abbaye de Westminster, dans ce qui est essentiellement un service religieux anglican.

Vous ne pouvez pas porter une robe dorée sur un vélo

Quatre pairs représentant les religions hindoue, sikhe, musulmane et juive ont chacun remis au roi Charles III un gage d’insigne.

Rishi Sunak, notre jeune Premier ministre hindou, a lu une leçon.

L’accord qu’il a frappé était parfait.

Il ne s’est pas senti forcé. Cela ne ressemblait pas à un signal de vertu sans signification.

C’était comme si Charles – Défenseur de toutes les confessions – serait un roi pour tout notre peuple.

En 1953, la chose vraiment radicale à propos du Couronnement était qu’il était diffusé sur ce gadget télévisé dernier cri.

En 2023, la chose la plus révolutionnaire à propos du couronnement était qu’il co-vedette Camilla, la nouvelle reine.

On entend souvent parler de la nécessité de moderniser la monarchie, mais cela se passe sous nos yeux.

Il y a quatre-vingt-sept ans, le roi Édouard VIII a abdiqué et est mort en exil parce qu’il avait épousé la divorcée qu’il aimait, Mme Wallis Simpson.

Son petit-neveu Charles aimait aussi une femme divorcée, mais hier Camilla a été couronnée reine.

Cela reflète nos attitudes changeantes envers le mariage, la monarchie – et Charles.

Dans ses propres rangs, la famille royale a été plutôt lente à rattraper la diversité métisse de notre pays.

Mais ils participent depuis longtemps avec enthousiasme à nos statistiques sur les divorces.

Et une fois – il n’y a pas si longtemps – il aurait été impensable que la gentille, intelligente et drôle Camilla soit couronnée reine.

Aujourd’hui, cela semblait naturel et inévitable – même si quand les gens disent « la reine », je pense toujours à la dame aux corgis, et je sais que je le ferai toujours.

Le spectacle de la journée vous a coupé le souffle.

À bien des égards, ce couronnement faisait écho au précédent grand événement royal d’il y a huit mois.

Les manteaux rouges des soldats en marche, les rangs serrés de chevaux, les Union Jacks sur The Mall, la vue d’ensemble de l’abbaye de Westminster.

Mais les funérailles de la reine Elizabeth II ont été ressenties comme un décès dans la famille.

Malgré toute la pompe et l’apparat, le couronnement du roi Charles III a semblé être un début, un nouveau chapitre, un changement de saisons dans l’histoire de notre nation.

Il y a eu une secousse d’incrédulité lorsque la nation a enterré sa mère en septembre.

Comme enterrer un parent ou un grand-parent bien-aimé, il semblait inimaginable qu’elle soit partie pour toujours.

Mais quand Charles a reçu cette lourde couronne, c’était le moment pour lequel il était né, il y a 74 ans.

Jamais son souhait, toujours son destin.

Il n’y avait pas un moment où Charles n’avait pas l’air profondément ému.

Lorsque son fils aîné William lui a embrassé la joue après avoir juré allégeance, il était au bord des larmes.

La journée s’est déroulée comme sur des roulettes, elle s’est déroulée comme un rêve.

Dans un pays où presque rien ne marche plus, ces grands événements royaux marchent toujours.

Tous les nuages ​​qui s’étaient accumulés autour de l’événement ne projetaient aucune ombre durable sur la journée.

La suggestion bien intentionnée mais atroce et sourde de l’archevêque de Cantorbéry selon laquelle les gens «jurent allégeance» au roi Charles depuis leur canapé semblait hors de propos parmi la majesté feutrée de l’abbaye de Westminster.

Le prince Harry et le prince Andrew, ce double acte malheureux, la paire de seconds fils de rechange, étaient assis le visage vide et bouche bée depuis les sièges les moins chers.

La vue de Harry était comiquement obscurcie par le magnifique chapeau de la princesse Anne – mettez Oprah en ligne !

Les manivelles écolos et les croustillants républicains étaient en force, tous ces gosses blancs aigres de la classe moyenne agitant leurs petites pancartes, puant le droit.

Ils ont essayé dur, mais ils ne pouvaient pas gâcher la journée.

Une pluie printanière tombait d’un ciel anglais gris. Les peaux d’ours ont coulé. Personne ne s’en souciait.

Comparé à 1953, il s’agissait d’un couronnement « rationalisé ».

Il y avait un itinéraire de procession plus court, une liste d’invités réduite, prétendument moins de joyaux de la couronne exposés.

Mais pour ceux d’entre nous qui n’ont jamais été témoins d’un couronnement, cela semblait incroyablement somptueux.

Comment pourrait-il en être autrement ? Même un couronnement rationalisé consiste en une ascension vers le trône.

Vous ne pouvez pas réellement faire ces choses à bon marché.

Bien qu’il soit à la mode de parler d’amincissement de la famille royale, la vérité est que lésiner sur le couronnement a toujours été un peu un non-démarrage.

Vous avez réalisé que lorsque Charles était enveloppé dans le spectaculaire manteau impérial, la même robe dorée que portait la reine en 1953.

Il est fait de soie, d’argent et d’or et a été porté pour la première fois par le roi George IV en 1821.

En cette époque égalitaire, de réels efforts ont été faits pour que ce Sacre soit inclusif et à une échelle plus humaine.

Pourtant, en son centre se trouvait un roi portant une couronne d’or.

En son cœur se trouvait un événement qui croit qu’il est littéralement surveillé par Dieu.

Vous pouvez comprendre l’instinct de composer avec la splendeur, surtout au milieu d’une crise du coût de la vie.

Mais vous ne pouvez pas porter une robe dorée sur un vélo.

Il y a une place pour les voitures d’or, les robes précieuses et les couronnes qui brillent et scintillent avec des bijoux inestimables.

Il y a un jour pour que l’incroyable Penny Mordaunt ressemble à une épée dans Game Of Thrones.

Et c’était le couronnement.

Mais c’était quelque chose de plus que le plus grand spectacle sur terre.

Cette journée a été une affirmation de la monarchie et un rappel – au monde et à nous-mêmes – de qui nous sommes.

Oui, certaines choses changent complètement au cours d’une vie – nos attitudes à l’égard du divorce, de la diversité et de la déférence.

Mais certaines choses ne changent jamais. Et le couronnement nous a rappelé que, même maintenant, le monarque est le symbole ultime de notre identité nationale.

Comment expliquer les sondages qui insistent sur le fait que le roi Charles III est déjà plus populaire que le prince Charles ne l’a jamais été ?

Je soupçonne que cela a beaucoup à voir avec les sentiments que nous avons pour l’institution de la monarchie.

La couronne représente la continuité, la stabilité, l’identité.

Une monarchie héréditaire n’a aucun sens rationnel en cette époque groovy et égalitaire. Mais ça marche pour nous.

Nous sommes une nation plus heureuse et en meilleure santé avec le roi Charles III à la tête de l’État que des gens comme Joe Biden ou Emmanuel Macron, sans parler d’un Poutine ou de Xi Jinping.

D’autres nations ont exilé ou exécuté leurs familles royales il y a des siècles.

Mais les Britanniques persistent, non par déférence, mais avec une conscience de qui nous sommes en tant que peuple invaincu depuis 1 000 ans, une nation qui préfère la malchance d’une monarchie héréditaire à la morne certitude de ce que le chef de état ressemble à la plupart des nations.

Ich Dien, c’est écrit sur les armoiries de Charles. Je sers. Un concept à l’ancienne.

Et bien sûr, le roi Charles vit une vie de privilèges inimaginables, un monde de palais, de laquais et de richesse totalement éloigné de la vie de ses sujets.

Mais nous croyons toujours en la promesse que notre monarque est en fin de compte le serviteur du peuple.

Au cours des 70 ans et 214 jours de son règne, peut-on douter que la reine Elizabeth II ait servi cette nation ?

Peut-être un jour cesserons-nous de croire à la promesse. Mais pas encore. Et pas avec ce roi.

Cette histoire ne s’arrête pas. Cela se disait bien avant notre naissance.

Elle avait déjà 500 ans quand Henri VII s’assit sur le trône.

Notre nation racontera l’histoire longtemps après notre départ. Aucun de nous ne vivra assez longtemps pour voir comment l’histoire se termine.

La reine était le fil d’or qui a maintenu cette nation unie depuis les sombres années d’après-guerre jusqu’à l’éclatement de l’Empire britannique jusqu’à la création du Commonwealth jusqu’à la nation diversifiée que nous sommes devenues, jusqu’au Brexit et à Covid et au-delà.

De Winston Churchill à Liz Truss ! La durée de son règne semble encore à peine croyable.

Après avoir régné si longtemps et si bien, Elizabeth II est inévitablement un acte impossible à suivre, non seulement pour le roi Charles III mais pour tous ces rois et reines à venir, dont certains sont encore à naître.

A porté le poids de mille ans

Et la monarchie est une chose fragile. Aurait-il pu survivre à un King Andrew ou à un King Harry, si les pièces de rechange avaient été les premiers-nés ? Cela semble peu probable.

Mais les Britanniques ont eu de la chance à la loterie nationale de la monarchie héréditaire.

William et Catherine ont regardé, et leurs adorables enfants se sont comportés de manière impeccable, et l’institution semble être juste pour au moins 100 ans.

Et quand Charles a fait signe du balcon, vous saviez qu’il ferait exactement comme sa mère avait fait et honorerait le destin qu’il a attendu toute sa vie.

Il servira.

Et peut-être bien mieux que ce que nous pouvons encore imaginer. Si ce roi n’est jamais aimé de la même manière que sa mère l’était, eh bien, aucun monarque ne le sera jamais.

Et bien que nous ayons tendance à l’oublier maintenant, il y a eu des controverses, des revers et des échecs même sous le règne de notre reine bien-aimée, notamment lorsque la princesse Diana est décédée.

Nous sommes tous des enfants de notre temps.

La reine était une fille au début de la Seconde Guerre mondiale et une femme à sa fin.

Tout ce que nous aimions chez elle – sa résilience, son stoïcisme, son courage calme et sans chichi – étaient les caractéristiques distinctives de sa génération en temps de guerre.

Et bien qu’il ait eu l’impression que Charles portait hier le poids de mille ans d’histoire, il est un enfant des années 60 dans son sang et ses os vieillissants.

Toujours en questionnement, défiant, préoccupé par la planète sur laquelle nous vivons – un rebelle improbable dont les préoccupations de toute une vie concernant la conservation, le climat et le monde naturel correspondent parfaitement aux priorités de la génération qui est née ce siècle.

Que personne ne doute que le cœur du roi Charles III est – comme sa couronne – exactement au bon endroit.

Notre peuple – son peuple – lui souhaite bonne chance.