Le Jour du Chacal : Eddie Redmayne est tellement étonnant qu’il a découvert une toute nouvelle façon d’agir | Télévision et radio

WQuand j’étais adolescent, je suis allé le chercher chez mon compagnon, ce qu’on ne fait pas en tant qu’adulte, n’est-ce pas ? J’ai l’impression que pendant une période de 24 mois, lorsque j’étais adolescent, je n’ai fait qu’aller les chercher chez mes amis : les mains dans les poches de mon sweat à capuche et mes pieds sur le tapis, en essayant angoissantement de converser poliment avec une série de de parents indifférents tandis qu’un de mes amis, à l’étage, retournait frénétiquement sa chambre pour trouver un jean plutôt propre.

Une de ces fois, j’étais isolé avec le père d’un ami qui, le plus beau jour de sa vie, a probablement prononcé 10 mots complets à haute voix. L’identité de Bourne est sortie de la télévision et nous l’avons tous deux regardée, moi debout, lui assis, dans un silence complet. Matt Damon a tiré sur un homme à la tête, puis sur un autre homme, puis a conduit une voiture sur un pont, puis a tiré sur un autre homme. La caméra bougeait frénétiquement ; la pièce scintillait de lumière. Et le père de mon ami, pour la première fois de sa vie, m’a dit une phrase spontanément. Et c’était : « Ne serait-ce pas génial de simplement se réveiller et d’être c’est bon? »

Cela m’a rappelé cette semaine en regardant le remake dirigé par Eddie Redmayne de The Day of the Jackal (7 novembre, 21h, Sky Atlantic), où Redmayne est le chacal et il s’est réveillé. c’est bon. Il est un maître du déguisement et un maître encore plus grand du fusil de sniper. Il est prudent, réfléchi et ne commet pas d’erreurs. Il replie son arme et laisse une bombe sous le lit pour que les policiers anti-émeute puissent déterminer d’où vient le coup de feu. Il change de voiture entre Munich et Paris et disparaît comme un filet de fumée. Il peut parler dans n’importe quelle langue et avec n’importe quel accent et, pour une raison quelconque, collectionne de vieilles pièces d’échecs. Il porte une veste en daim dans l’épisode deux qui est si belle que cela m’a donné envie de m’en mordre les mains. Il se tient dans un cybercafé, une main sur la hanche, boit un expresso de distributeur automatique marécageux et donne même à cela un aspect cool. Je n’arrive pas à m’en remettre.

Nous sommes tous d’accord, évidemment, sur le fait que les assassins sont cool, et les séquences télévisées et cinématographiques dans lesquelles quelqu’un planifie un plan à enjeux élevés et avec un angle impossible (puis y parvient réellement !) sont également vraiment cool. Le problème avec les histoires d’assassins, c’est qu’elles doivent nécessairement porter sur la chute de l’assassin. Ils sont plongés dans le désordre, ou dans un désastre, ou un point sensible de la famille est pressé, et ils doivent réfléchir debout aussi longtemps que nous pouvons retenir notre souffle jusqu’à ce que, finalement, ils soient rattrapés. Et dès que ça commence à arriver, ils sont tout de suite moins cool. Regarder un gars tirer à un kilomètre et demi de distance est incroyable ; Le voir tomber dans un piège évident parce qu’ils ont utilisé un enregistrement vocal de sa femme est boiteux. De nombreuses histoires d’assassins passent par la bonne partie (des tueries sympas !) pour se précipiter vers la partie la plus ennuyeuse et la plus nulle (scènes mal écrites où un petit enfant dit : « Papa, tu pars ? »).

Heureusement, Le Jour du Chacal a évité tout cela, et c’est incroyable. Comme vous, je me demandais si Eddie Redmayne – un acteur étonnant qui a néanmoins l’impression de porter encore un insigne de préfet – avait le courage de jouer une arme calculée, contrôlée et élégante d’une horreur stupéfiante, mais il le fait vraiment, vraiment. Son Chacal est caméléon et glacial, un homme différent d’une scène à l’autre, ne sachant jamais vraiment qui il est et comment il s’est retrouvé ici mais voyant qu’il fait mille calculs à la fois pendant qu’il le fait. Redmayne n’a pas vraiment beaucoup de dialogues, et il ne bouge pas beaucoup son visage non plus, mais d’une manière ou d’une autre, il transmet tout cela en parcourant l’écran en col roulé : c’est comme s’il avait secrètement découvert une nouvelle façon d’agir.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Recevez les meilleures critiques télévisées, actualités et fonctionnalités dans votre boîte de réception tous les lundis Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Cependant, une poursuite au chat et à la souris ne fonctionnerait pas si le chat n’était pas aussi convaincant que la souris, et Bianca de Lashana Lynch est un merveilleux film. Une collègue un peu agaçante au MI6, une mère à la maison trop maigre, un agent double quand le besoin s’en fait sentir, elle s’est accrochée à quelques captures d’écran granuleuses de vidéosurveillance d’Eddie Redmayne fuyant l’Allemagne avec les deux mains et toutes ses dents. . Les deux hommes ne se sont même pas rencontrés dans les épisodes que j’ai vus – je suis sûr que leur « Heat « Diner Scene » est dans le message, et personnellement, je ne peux pas attendre – mais ils parviennent quand même à se jouer les uns les autres. Hé : ne serait-ce pas génial de se réveiller et de faire une émission de télévision c’est bon?