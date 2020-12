Dimanche en fin d’après-midi, le Bowl à taux garanti est devenu l’un des derniers à être annulé en raison de la pandémie, prouvant une fois pour toutes qu’il n’y a vraiment aucune garantie dans cette saison de football universitaire.

Ce qui est généralement une journée joyeuse pour plus de 60 équipes à travers le pays était beaucoup plus surréaliste car les organisateurs ont fixé le calendrier annuel du bol deux semaines plus tard que d’habitude.

Loin en dessous des gros titres de l’Alabama, de l’État de l’Ohio, de Notre Dame et de Clemson, la ruée était étrange et douloureuse. Surtout pour une équipe de l’armée qui est allée 9-2 et a accepté une invitation à l’Independence Bowl seulement pour que le match soit annulé parce qu’il n’y avait pas d’équipe Pac-12 disponible pour jouer.

Avec des contrats de bowl toujours en vigueur, tout cela signifiait qu’une équipe de Caroline du Sud avec un dossier lamentable de 2-8 se rendrait au Gasparilla Bowl tandis que les Black Knights manqueraient.

Le Minnesota faisait partie d’une poignée d’équipes rejoignant la liste de plus de 20 équipes de conférence Power Five qui ont élu qu’il n’accepterait pas d’invitation à un bol, ce qui a conduit à la situation inhabituelle des matchs d’après-saison n’ayant pas assez d’équipes pour remplir les créneaux.

Peut-être que l’entraîneur des Gophers, PJ Fleck, l’a mieux résumé en expliquant pourquoi son équipe s’est retirée.

L’école est terminée. Rien à faire. Nulle part où aller », a déclaré Fleck, dont les Gophers ont annoncé qu’ils avaient terminé après un 3-4 avec deux annulations. «Vous parlez de 11 jours pour faire quoi? Assis là, sans rien faire. Comme ne rien faire d’autre que le football pendant les heures qui nous sont autorisées. Ensuite, prenez également des déjeuners en boîte. Petits déjeuners en boîte. Dîners en boîte. Et ça va être mémorable?

Cela semblait presque parfaitement résumer ce que les équipes ont vécu toute la saison: l’UTSA était sur le point de jouer dans le Frisco Bowl lorsque SMU s’est retiré en raison de COVID-19[feminine inquiétudes et le bol a été nettoyé. L’UTSA a donc accepté une invitation au First Responder Bowl, où les Roadrunners ont découvert dimanche qu’ils affronteraient le n ° 16 Louisiana-Lafayette.

C’est le playbook typique de ’20: planifiez, croisez les doigts et ayez un plan de sauvegarde viable.

Comme avec le Montgomery Bowl, qui servira de substitut cette saison au Fenway Bowl annulé et mettra en vedette Memphis contre Florida Atlantic.

La NCAA a renoncé aux critères d’éligibilité au bol cette année en raison du coronavirus pandémie, ce qui explique pourquoi l’État du Michigan a annoncé qu’il se retirait à 2-5, rien de moins.

Là encore, Mike Leach et son équipe 3-7 de l’État du Mississippi se dirigent vers l’Armed Bowl Forces Bowl contre le n ° 22 Tulsa.

Personne n’a fait plus de pression pour jouer cette saison que le Nebraska. Le jour de la sélection des bols, les Cornhuskers (3-5) ont décidé de conclure la saison.

Cette année a été longue et il est temps pour nos gars de faire une pause, a déclaré l’entraîneur du Nebraska Scott Frost dans un communiqué.

Nebraska a rejoint une longue liste d’équipes qui ont décidé que c’était assez. Certaines des équipes comprenaient: Arizona State, Boise State, Boston College, Georgia Tech, Kansas State, Louisville, Penn State, Pittsburgh, San Diego State, SMU, Southern California, Stanford, UCLA, Utah, Virginia, Virginia Tech et Washington. Pour les Hokies, la décision a mis fin à une course de 27 ans.

Certains des jeux de bol annulés comprenaient Bahamas Bowl, Celebration Bowl, Hawaii Bowl, Holiday Bowl, Las Vegas Bowl, LA Bowl, Pinstripe Bowl, Quick Lane Bowl, Redbox Bowl et Sun Bowl.

Les entraîneurs du pays étaient compréhensifs. L’entraîneur de Boise State, Bryan Harsin, a écouté ses joueurs dimanche matin, prenant la décision de l’appeler un an. Les capitaines d’équipe Khalil Shakir, Riley Whimpey et Avery Williams ont publié une déclaration conjointe plus tard

La saison 2020 n’a pas été facile, remontant à l’été, au report et au retour de notre saison, puis aux hauts et aux bas d’une semaine à l’autre dans le traitement du COVID, ont déclaré les joueurs. «Nous avons donné tout ce que nous avions cette saison l’un pour l’autre et pour la Nation Bronco, et nous sommes fiers d’avoir réussi un match de championnat malgré tous les défis auxquels nous avons dû faire face. Il est maintenant temps pour nous tous d’être en bonne santé et de nous concentrer sur 2021.

Le rédacteur AP Sports Dave Campbell du Minnesota et Tim Booth de Seattle ont contribué à ce rapport.

