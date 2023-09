Le « jour d’infamie » sanglant qui a forgé la carrière politique de la sénatrice Dianne Feinstein

Dianne Feinstein était présidente du conseil de surveillance de San Francisco – un poste pour lequel elle n’avait pas l’intention de se faire réélire – le jour de novembre 1978 qui a choqué la ville et a changé sa vie.

« C’est mon devoir de faire cette annonce. Le maire Moscone et le superviseur Harvey Milk ont ​​été tués par balle », a-t-elle déclaré à la foule rassemblée de journalistes et d’employés de la mairie, qui ont réagi sous le choc et en criant.

« Le suspect est le superviseur Dan White », a-t-elle déclaré.

Feinstein, décédée jeudi à l’âge de 90 ans, est devenue maire par intérim et a exercé deux mandats avant d’être élue au Sénat américain, où elle a fait de la sécurité des armes à feu une priorité absolue. Cet appel était en grande partie dû à l’horreur dont elle a été témoin le 27 novembre 1978.

Les meurtres « ont contribué à façonner qui je suis et ce que je crois », a-t-elle déclaré à la télévision. Chronique de San Francisco en 2008, mais « si j’avais pu défaire ce moment, même aujourd’hui, je l’aurais défait en une seconde. En une nanoseconde.

Feinstein s’était présentée à la mairie de San Francisco contre George Moscone en 1975 et avait perdu, mais a été élue présidente du conseil de surveillance en 1978, où elle a travaillé avec White and Milk, le premier élu ouvertement gay de l’histoire de la Californie.

White a démissionné de son poste plus tôt en novembre pour se concentrer davantage sur ses affaires, une décision qu’il a prise pendant une période de trois semaines où Feinstein était en vacances puis se remettait d’une maladie qu’elle avait contractée pendant le voyage, a-t-elle rappelé au Chronicle.

White avait changé d’avis sur sa démission et essayait de récupérer son emploi chez Moscone avec le soutien de Feinstein. Moscone et Milk voulaient tous deux confier le poste à quelqu’un d’autre, et le maire prévoyait d’informer officiellement White de la décision le matin du 27.

Elle plus tard a témoigné lors du procès pénal de White, elle prévoyait d’annoncer elle-même la nouvelle à White ce matin-là afin d’atténuer le choc.

« J’avais demandé à mon équipe de localiser Dan White afin que je puisse lui parler », a-t-elle déclaré.

« J’étais assis à mon bureau et j’ai entendu la porte s’ouvrir, et je l’ai vu entrer, et j’ai dit : ‘Dan’, et il a dit quelque chose comme : ‘Juste un instant’ ou ‘J’ai quelque chose à dire’. faire en premier » et s’est déroulé très rapidement », a témoigné Feinstein.

Elle a déclaré avoir alors entendu le bruit « indubitable » des coups de feu.

« Juste après le premier, je pensais que non, je savais qu’il n’allait pas être reconduit dans ses fonctions et il s’est suicidé, puis j’ai entendu des coups de feu supplémentaires, et j’ai su que quelque chose n’allait pas, et j’ai entendu plusieurs coups de feu. » elle a raconté.

« Je savais que je devais bouger, et j’essayais de forcer mon cerveau et mon corps à fonctionner ensemble et à sortir de la chaise, et j’étais sorti de la chaise et je m’approchais de la porte de mon bureau quand j’ai vu Dan partir. , et j’ai dit : ‘Dan’, et il est passé tout de suite et la porte s’est fermée. J’ai alors senti l’odeur de la poudre à canon », a-t-elle déclaré.

Elle se rendit ensuite dans le bureau de Milk.

« J’ai trouvé Harvey sur le ventre. J’ai essayé de prendre le pouls et j’ai passé mon doigt dans un trou de balle. Il était clairement mort », a-t-elle déclaré. la Chronique vers le 30e anniversaire des meurtres.

Elle a appelé le chef de la police, qui lui a dit que le maire avait également été tué. Le Los Angeles Times ont indiqué que les deux hommes avaient reçu deux balles dans la tête et cinq fois dans le corps.

« En fait, je m’en souviens comme si c’était hier. Et ce fut l’un des moments les plus difficiles, sinon le plus dur, de ma vie », a-t-elle déclaré au Chronicle. « Ce fut un moment dévastateur. Pour San Francisco, ce fut un jour d’infamie.

Harvey Milk, à gauche, et George Moscone, lors de la signature du projet de loi sur les droits des homosexuels à San Francisco, en avril 1977. PA

White a été accusé de leurs meurtres, mais reconnu coupable d’une accusation moindre d’homicide involontaire après que son avocat ait utilisé ce qui est devenu connu sous le nom de «la défense Twinkie» pour affirmer qu’il souffrait d’une déficience mentale à cause d’une combinaison de dépression et de malbouffe.

Il n’a purgé que cinq ans de prison et s’est suicidé en 1985.

Feinstein a déclaré au Chronicle dans le Entretien de 2008 elle était toujours hantée par la violence et consciente qu’elle avait contribué à son succès politique.

«Je n’ai pas pu occuper le fauteuil de George Moscone pendant sept ans, et cela, je pense, est en partie dû au fait que je suis devenu maire à la suite d’un assassinat. J’avais couru et je n’avais pas gagné, et c’était une chose très difficile à concilier dans mon esprit », a-t-elle déclaré au journal.

Faisant référence à ses vacances et à sa maladie, elle a déclaré : « Je crois toujours que si j’avais pu rester là-bas pendant ces trois semaines, j’aurais pu arrêter cela. »

« Maintenant, qui sait ? Qui sait? » dit-elle.

Au Sénat, Feinstein était un ardent défenseur des mesures de contrôle des armes à feu et a défendu l’interdiction des armes d’assaut que le président Bill Clinton a promulguée en 1994.

Feinstein a rédigé une nouvelle version du projet de loi en 2013 et a eu un échange enflammé sur la question au Sénat cette année-là avec le sénateur Ted Cruz, R-Texas. Cruz lui a demandé si elle envisagerait de limiter les autres amendements de la Déclaration des droits.

« Sénateur, je fais partie de ce comité depuis 20 ans. J’ai été maire pendant neuf ans. Je suis entré, j’ai vu des gens abattus. J’ai examiné les corps qui ont été abattus avec ces armes », a-t-elle déclaré, soulignant que la législation exemptait plus de 2 000 types d’armes.

« N’est-ce pas suffisant pour les Américains ? Ont-ils besoin d’un bazooka ? elle a demandé.

« C’est bien que vous vouliez me faire la leçon sur la Constitution », a-t-elle ajouté. « Je l’apprécie. Sachez simplement que je suis ici depuis longtemps.