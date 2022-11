Le jour des morts d’Uvalde, une nuit inoubliable

Au cours des cinq mois qui ont suivi la fusillade de masse, les membres des familles des victimes ont canalisé leur chagrin dans l’activisme, en organisant des marches et des rassemblements publics pour exiger des lois plus strictes sur les armes à feu et la responsabilité de la lenteur de la réponse de la police.

Mais contrairement aux événements précédents, cette journée a servi de source de réconfort, rassemblant les familles avec un esprit remonté.

Les parents ont partagé des histoires et des chansons drôles et ont savouré les aliments que leurs enfants aimaient manger. Un autel pour Tess Mata, une joueuse populaire de la Petite Ligue, présentait son dernier portrait d’école et ses collations préférées : Oreo Thins, Best Maid Dilly Bites et un paquet de soupe de nouilles ramen.

Au coucher du soleil, des lumières scintillantes illuminaient les autels, apportant un sentiment de fête. Un groupe de mariachis, Nuevo Estilo, a entonné la chanson traditionnelle « Hermoso Cariño » de Vicente Fernandez : « Belle chérie que Dieu m’a envoyée, pour n’être destinée qu’à moi.