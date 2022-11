Le jour des élections est sur nous. Voici ce que les électeurs du comté de DeKalb devraient savoir – Shaw Local

DeKALB – Le jour des élections est arrivé et les électeurs du comté de DeKalb auront l’occasion de se prononcer sur un amendement constitutionnel de l’État sur les droits des travailleurs à se syndiquer, de sélectionner des représentants pour les 24 sièges du conseil du comté de DeKalb et de choisir le prochain gouverneur de l’Illinois.

Des sièges sont à gagner à tous les niveaux de gouvernement à mi-parcours de cette année, y compris dans le comté de DeKalb, Springfield et à Washington. Avant que le redécoupage politique ne se produise dans tout l’État, le comté de DeKalb était représenté par deux districts à l’Assemblée générale de l’Illinois. À la suite du redécoupage stimulé par le recensement américain de 2020, le comté de DeKalb sera désormais représenté par cinq districts législatifs d’État et quatre districts du Sénat d’État.

Savez-vous ce qu’il y a sur votre bulletin de vote, où aller voter, comment vérifier votre statut d’inscription ou où rechercher des candidats ?

Consultez notre guide de l’électeur ci-dessous. Tous les bureaux de vote seront ouverts de 6 h à 19 h mardi.

Comment trouver mon bureau de vote ?

Votre bureau de vote est déterminé par votre numéro de circonscription et indiqué sur votre carte d’électeur, que vous devriez avoir reçue par la poste. Vous pouvez également vérifier votre bureau du conseil électoral du comté local à www.dekalb.il.clerkserve.com.

Puis-je demander un vote par correspondance pour les élections de mi-mandat du 8 novembre ?

Non. Le dernier jour pour soumettre une demande de vote par correspondance était le 3 novembre.

Où puis-je m’inscrire pour voter le jour du scrutin ?

Les résidents du comté de DeKalb qui ne sont pas actuellement inscrits pour voter ou qui ont changé de nom et/ou d’adresse dans le comté peuvent s’inscrire et voter le jour du scrutin. Ils sont encouragés à se rendre au centre d’inscription le jour du scrutin dans le bâtiment administratif du comté de DeKalb ou au bureau de vote qui contient l’adresse de l’électeur afin que cela puisse être fait. Si vous êtes déjà inscrit pour voter, à votre adresse actuelle, il vous est conseillé de voter uniquement à votre bureau de vote désigné.

Comment savoir si je suis inscrit pour voter?

Incertain? Revérifier à ova.elections.il.gov/RegistrationLookup.aspx.

Les juges électoraux attendent que le prochain électeur s’enregistre, car les isoloirs restent inactifs pendant une période lente le jour du scrutin (dans cette photo du fichier local de Shaw du 28 juin 2022), au bureau de vote de l’église presbytérienne de Westminster à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Voici une liste des courses contestées, des amendements et des référendums en élection. Vous pouvez prévisualiser un exemple de bulletin de vote en visitant le site Web de votre commission électorale locale à www.vr.platinumvrms.com/county/RSLRequest/66

Greffier et enregistreur du comté de DeKalb

Tasha Sims, républicaine

Linh Nguyen, démocrate

Conseil du comté de DeKalb (votez pour deux par district)

Les 24 sièges du conseil du comté de DeKalb sont en élection lors des élections de cette année. Le comté de DeKalb est divisé en 12 districts en fonction de la population. Deux membres sont élus dans chaque district.

Arrondissement 1

(comprend le canton de Franklin, les cantons de Kingston, South Grove, Mayfield et Malta)

Fred Hall, démocrate

Maureen Little, républicaine

Brad Bélanger, républicain

Arrondissement 3

(Comprend une partie du canton de Sycamore qui est principalement au sud de Peace Road et au nord de la route 64)

Timothy B. Bagby, républicain

Keegan Reynolds, républicain

Amber Quitno, démocrate

Arrondissement 4

(Comprend une partie du canton de Sycamore qui est principalement au sud de la route 64 et une partie du canton de Cortland au nord de Bethany Road)

Elizabeth Lundeen, républicaine

Stewart Ogilvie, démocrate

Laurie Emmer, républicaine

Brett Johansen, démocrate

Arrondissement 8

(Comprend une partie nord-est du canton de DeKalb qui se trouve à l’est de Glidden Road)

Bill Cummings, républicain

Dianne Leifheit, républicaine

Christopher Porterfield, démocrate

Michelle Pickett, démocrate

Arrondissement 10

(Comprend la partie sud-ouest du canton de DeKalb qui se trouve au nord de Fairview Drive, au sud de Lincoln Highway et principalement à l’ouest de la State Route 23/Fourth Street.)

Susan Smith Lindell, républicaine

Mary Lee Cozad, démocrate

Suzanne Willis, démocrate

Arrondissement 11

(Comprend tous les cantons de Milan, Shabbona, Paw Paw, Victor, Clinton et Squaw Grove, ainsi que les cantons d’Afton et de Pierce au sud de Perry Road, le canton de Somonauk à l’ouest de Governor Beveridge Highway et au nord de Chicago Road et le canton de Sandwich au nord de Chicago Road )

Celeste (Shell) DeYoung Dunn, démocrate

Roy Plote, républicain

Karen Cribben, républicaine

Arrondissement 12

(Comprend le canton de Somonauk à l’est de Governor Beveridge Highway et le canton de Sandwich au sud de Chicago Road)

Jeff Kowalski, démocrate

Jerry Osland, républicain

John Frieders, républicain

Référendum non partisan (voter oui ou non)

Le district de protection contre les incendies de Gênes-Kingston demande aux électeurs locaux de se prononcer sur l’augmentation de la limite du taux de prélèvement de l’impôt foncier de 0,35 % pour la protection contre les incendies et les services d’ambulance pour l’année de prélèvement 2021.

Si l’augmentation du plafond tarifaire était adoptée, la redevance serait de 0,813 % de la valeur foncière totale des résidents de la région de Gênes-Kingston.

En vertu du plafond actuel des prélèvements, le district de protection contre les incendies pourrait percevoir 1,09 million de dollars en recettes fiscales foncières. Selon l’augmentation du plafond proposée, le district serait en mesure de percevoir un maximum de 1,91 million de dollars, selon le référendum. Ceux dont les maisons ont une valeur de 100 000 $ paieraient environ 116,67 $ en taxes foncières pour le district.

Dans une publication sur les réseaux sociaux du 5 novembre, le district de protection contre les incendies a déclaré qu’il utiliserait l’augmentation des recettes de l’impôt foncier pour améliorer les temps d’intervention d’urgence, maintenir les services d’urgence et répondre aux besoins en personnel, en équipement et en outils d’extinction d’incendie adéquats. Le district affirme qu’il n’a jamais demandé de financement supplémentaire depuis sa création en 1961.

Amendement 1 (voter oui ou non)

L’amendement proposé à la Constitution de l’Illinois donnerait aux travailleurs “le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement et de négocier les salaires, les heures et les conditions de travail, et de promouvoir le bien-être économique et la sécurité au travail”, selon le libellé de l’amendement.

L’amendement interdirait également toute nouvelle loi qui interférerait ou diminuerait les droits des travailleurs à s’organiser.

Gouverneur de l’Illinois

Darren Bailey, républicain

JB Pritzker, démocrate

Scott Schluter, libertaire

Procureur général de l’Illinois

Thomas DeVore, républicain

Kwame Raoul, démocrate

Daniel Robin, libertaire

secrétaire d’État

Dan Brady, républicain

Alexi Giannoulias, démocrate

Jon Stewart, libertaire

Contrôleur

Shannon Teresi, républicaine

Susana Mendoza, démocrate

Deirdre McCloskey, libertaire

Trésorier de l’Illinois

Tom Demmer, républicain

Michael Frerichs, démocrate

Preston Nelson, libertaire

Sénateur américain – L’un des deux sièges du Sénat américain de l’Illinois est également à gagner.

Kathy Salvi, républicaine

Tammy Duckworth, démocrate

Bill Redpath, libertaire

Représentant des États-Unis – 11e district du Congrès

Redessiné pour cette élection, le 11ème Arrondissement englobe des parties des comtés de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry, Will, DeKalb et Boone.

Catalina Lauf, républicaine

Bill Foster, démocrate

Représentant des États-Unis – 14e district du Congrès

Le 14e district du Congrès nouvellement redessiné comprend des parties de DeKalb, Kendall, Kane, la salle, DuPage et Sera comtés du nord de l’Illinois.

Scott Gryder, républicain

Lauren Underwood, démocrate

Représentant américain – 16e district du Congrès

Le 16e district, qui a été déplacé dans le cadre du processus de redécoupage décennal qui a suivi le recensement de 2020, s’étend désormais de la frontière nord de l’Illinois au sud de Peoria.

Darin LaHood, républicain

Elizabeth “Lisa” Haderlein, démocrate

45e district du Sénat

Le district du Sénat 45 comprend le nord-ouest de Sycamore, Gênes, Kingston, Kirkland, le sud-ouest de Cherry Valley et l’Oregon et s’étend à l’ouest jusqu’à la frontière de l’Iowa et au nord jusqu’à la frontière du Wisconsin.

Andrew Chesney, républicain

Gerald H. Podraza, démocrate

75e quartier de la maison

Le district 75 comprend le nord-ouest de Sandwich, Somonauk et Lake Holiday et s’étend au sud jusqu’à Seneca et Morris et à l’est pour inclure Plano, Yorkville, le sud d’Oswego et le nord-ouest de Minooka et Channahon.

Jed Davis, républicain

Heidi Henry, démocrate

76e quartier de la maison

Le district 76 comprend le centre-ville de DeKalb et la Northern Illinois University et se déplace vers le sud le long de la route 23 pour inclure Ottawa, Oglesby et le Pérou.

Jason Haskell, républicain

Lance Yednock, démocrate

L’ancien procureur et shérif du comté de Lake, Mark Curran, un républicain, et la juge du comté de Lake, Elizabeth Rochford, une démocrate, se disputent un siège ouvert à la Cour suprême de l’Illinois.

Rochford est juge depuis 10 ans. Elle a travaillé comme procureur et avocat privé et a servi 23 ans en tant que commissaire de la Cour des réclamations de l’Illinois. Elle siège à plusieurs comités consultatifs auprès de la Cour suprême de l’Illinois.

Curran est également un ancien candidat au Congrès, qui a travaillé comme coroner du comté de Lake, procureur et avocat de la défense. Il a été procureur général adjoint au bureau du procureur général de l’Illinois.

Le siège pour lequel la paire est en compétition représente le 2e district, qui comprend les comtés de DeKalb, Kane, Kendall, Lake et McHenry.

Les candidats en lice pour le seul siège ouvert à la Cour d’appel du 2e district de l’Illinois sont le juge du comté de Lake Chris Kennedy, un démocrate, et la juge républicaine du comté de Kane, Susan Clancy Boles.

Kennedy, nommé juge associé en 2020, a travaillé comme procureur adjoint du comté de Lake et a eu un cabinet d’avocats privé. Il a siégé au conseil d’administration de l’Autism Society of Illinois et s’est porté volontaire en tant que directeur législatif, faisant pression pour des lois aidant les personnes handicapées.

Boles est juge dans le comté de Kane depuis 2007. Elle a été nommée juge associée en 2007 et nommée par la Cour suprême de l’Illinois juge de la cour de circuit en 2008, puis a été élue en 2010 juge de la cour de circuit.