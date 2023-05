Le jour des élections en Alberta arrive | Nouvelles de CTV

En Alberta aujourd’hui, le Parti conservateur uni cherche à remporter un deuxième gouvernement majoritaire consécutif tandis que le NPD se bat pour regagner le poste qu’il a perdu en 2019.



Dirigeants Danielle Smith et Rachel Notley sont presque au coude à coude, selon les sondages et les analyses.



Tous deux ont été premier ministre et chefs de l’opposition officielle. Smith occupe le poste le plus élevé depuis qu’elle a remporté la course à la direction de l’UCP en octobre et a été chef de l’opposition de 2012 à 2014 en tant que chef de l’ancien parti Wildrose. Notley a mis fin à plus de quatre décennies de pouvoir conservateur lorsqu’elle a été élue 17e premier ministre de l’Alberta en 2015, puis a dirigé le NPD du côté de l’opposition depuis sa défaite aux élections de 2019 au profit de Jason Kenney.



Les archives publiques des candidats ont fréquemment été visées lors de une campagne d’un mois dominée par l’économie et les soins de santé.



Alors que les Albertains sont aux prises avec des prix à la consommation gonflés, les deux parties ont promis de maintenir les taxes albertaines les plus basses au Canada. Alors que Smith introduirait des modifications fiscales au profit de ceux qui gagnent 60 000 $ par an, ainsi qu’une loi imposant un référendum exécutoire avant les hausses de l’impôt sur le revenu des particuliers ou des sociétés, Notley mettrait fin à l’impôt sur les petites entreprises et augmenterait l’impôt sur le revenu des sociétés de 8 % à 11 %.



Le système de santé public de l’Alberta manque de médecins de famille et de ressources d’urgence. Les deux dirigeants se sont engagés à accroître l’accès aux soins primaires et à éliminer les arriérés dans le système.



La campagne de Smith a exclu certaines des idées les plus controversées de son parti – à savoir, un corps policier provincial, un régime de retraite provincial et la loi sur la souveraineté de l’Alberta.



Elle a également, en tant que premier ministre, a promis 330 millions de dollars à un nouvel aréna de la Ligue nationale de hockey à Calgary.



Notley et le NPD ont cherché à capitaliser sur les commentaires Smith a précédemment comparé les personnes vaccinées contre le COVID-19 aux partisans d’Adolf Hitler et une conclusion de mi-campagne du commissaire à l’éthique de l’Alberta selon laquelle Smith a sapé l’état de droit en faisant pression sur son ministre de la Justice pour qu’il mette fin à une affaire pénale d’un manifestant COVID-19 .



Les sondages prévoient que le NPD gagnera un certain nombre de sièges, mais que l’UCP l’emportera de justesse. Tout parti doit gagner 44 sièges dans la législature de 87 sièges pour former un gouvernement majoritaire.



Calgary a été considérée comme le principal champ de bataille car le NPD a une forte emprise dans la capitale de l’Alberta et l’UCP dans les régions rurales de l’Alberta.



Plus de 758 500 Albertains – un nombre record – ont voté par anticipation. Le nombre représente environ 27 pour cent de l’électorat.

Selon Elections Alberta, voici les 10 bureaux de vote les plus achalandés la semaine dernière :

ED 83 (Saint-Albert) : Centre de Saint-Albert

ED 81 (Sherwood Park) : centre commercial Sherwood Park

ED 01 (Calgary-Acadia) : Centre commercial Southcentre

ED 14 (Calgary-Hays): Église McKenzie Towne

ED 08 (Calgary-Edgemont): Église Foothills Alliance

ED 65 (Highwood): Salle du centenaire d’Okotoks

ED 02 (Calgary-Beddington) : Salle communautaire et Sportsplex de Huntington Hills

ED 33 (Edmonton-Gold Bar): Bonnie Doon Centre

ED 47 (Airdrie-Cochrane) : Frank Wills Memorial Hall

ED 23 (Calgary-Shaw): Cardel Rec Sud



Les bureaux de vote ont ouvert lundi à 9 h et fermeront à 20 h.



CTV News Edmonton mettra à jour cet article tout au long de la journée et diffusera les résultats en direct de 20 h à 23 h MT en ligne.



Plus à venir…



Avec des fichiers de La Presse canadienne