Le «jour des comptes» approche pour les actions technologiques de haut vol: Wells Fargo

Chris Harvey, de Wells Fargo Securities, double son avertissement Big Tech, affirmant qu’un « jour des comptes » est à venir.

Il exhorte les investisseurs à prendre des bénéfices à la lumière des risques associés à la hausse des taux d’intérêt.

« La prime que vous payez est toujours exceptionnellement élevée », a déclaré vendredi le responsable de la stratégie actions de la société à « Trading Nation » de CNBC. « Nous pensons que la prime doit se comprimer. Deuxièmement, nous pensons que le prochain mouvement de 25 points de base au cours de la période de 10 ans [Treasury Note yield] est… en haut et non en bas. »

Après une envolée en début d’année, le taux à 10 ans est orienté à la baisse. Il a terminé la semaine à 1,43% vendredi, en baisse de près de 17% au cours des trois derniers mois. La baisse a profité aux valeurs de croissance, en particulier Big Tech.

Mais Harvey prévient qu’un renversement important est pratiquement inévitable, citant le contexte économique fondamental. La hausse des taux ouvrira la voie à un recul à deux chiffres des actions à croissance dynamique. Il prédit que cela pourrait arriver plus tard cet été ou au début de l’automne.

« Les entreprises technologiques et les entreprises en croissance qui se vendent à des multiples très élevés », a-t-il noté. « Même s’ils ont des taux de croissance élevés, les multiples élevés sont ce qui va les faire. »

Harvey a qualifié le rebond de mars dans Big Tech de « faux tête » sur « Trading Nation » fin avril. Il s’en tient à l’appel et signale maintenant plus d’inquiétude avec les actions en mode rallye.

Vendredi, le Nasdaq, riche en technologies, a clôturé à des sommets historiques. Il a clôturé à 14 639,33, en hausse de 121% depuis le plus bas de Covid-19 du 23 mars 2020. Le S&P 500 et le Dow ont également clôturé à de nouveaux records.

Si les hauts gradés de la technologie ont raison, Harvey s’attend à ce que les retombées affectent le marché au sens large en raison de la domination du groupe.

Cependant, il maintient son optimisme sur les noms de marché liés à la reprise économique.

« Ils ont assez bien géré leurs attentes en matière de bénéfices et ils ont été beaucoup plus conservateurs que nous ne le pensions », a déclaré Harvey. « Nous pensons que ce cycle dure plus longtemps que ce à quoi beaucoup de gens s’attendent et que beaucoup de gens le croient. »

Ses principaux choix cycliques comprennent les grandes banques centrales, les sociétés chimiques et aérospatiales.

« De nombreuses entreprises cycliques ont encore une hausse moyenne à un chiffre à deux chiffres d’ici sur une base relative et absolue », a ajouté Harvey.

Harvey a un objectif de cours de fin d’année S&P 500 de 3 850, ce qui implique une baisse de 12% par rapport à la clôture de vendredi.

Avertissement