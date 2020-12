Les familles sont arrivées le jour de Noël pour rendre visite à des proches dans une maison de soins avant de porter des blouses chirurgicales et des masques faciaux pour se protéger contre le coronavirus.

Les résidents de la maison de soins Aspen Hill Village à Hunslet, Leeds, ont pu embrasser leurs proches après avoir effectué des tests d’écoulement latéral qui produisent des résultats en 30 minutes.

Soixante-treize parents, vêtus d’un équipement de protection individuelle (EPI), ont passé des tests et étaient chargés de cadeaux et de fleurs alors qu’ils embrassaient des personnes âgées pendant une fenêtre de visite de deux heures.

Pour apporter de la joie festive pour l’occasion, la coordonnatrice des activités Claire Paver a accueilli les visiteurs vêtue d’une tenue et d’un chapeau du père Noël, et une résidente de la maison de soins attendait l’arrivée de sa famille dans un bandeau de renne.

Des tests d’écoulement latéral ont été déployés dans des maisons de soins en Angleterre pour permettre des visites de contact rapproché et lutter contre l’isolement des résidents.

Le liquide est prélevé dans un écouvillon du nez ou de la gorge et appliqué sur un morceau de papier absorbant qui change de couleur pour indiquer si le virus est présent ou non, ne prenant que 15 à 30 minutes pour produire un résultat.

Robert Husker est aidé à mettre son EPI par Julie Grieves, coordonnatrice des activités, alors qu’il arrive pour une visite le jour de Noël avec sa femme Anne Husker

Dans une scène réconfortante, Michael est apparu à côté de Rose, qui a été vue dans un fauteuil roulant avec des bois de fête, avant que sa fille Mary ne l’embrasse sur la joue.

Pendant ce temps, on a vu Diane Schofield faire un test d’écoulement latéral tout en portant une blouse chirurgicale alors qu’elle arrivait pour lui rendre visite. l’amie Mary Kirby, qu’elle appelle affectueusement tante Mary.

Le couple était accompagné de la coordinatrice des activités Claire Paver, vêtue d’une robe rouge avec un bonnet de Noel et un masque facial pour l’occasion festive.

Andrew Will a marché aux côtés de sa mère Jean Glenndenning qui est apparue avec sa marchette alors qu’ils arrivaient à la maison de retraite pour rendre visite à son mari Jeff Glenndenning.

Navjot Singh, directeur d’Aspen Hill Village, a déclaré: « Cette année a été difficile pour tout le pays, mais pour les personnes vivant dans des maisons de retraite ou avec des proches dans des maisons de retraite, cela l’a été encore plus.

« Pour certains de nos résidents, cela fait plus de neuf mois qu’ils n’ont pas pu se tenir la main ou avoir un câlin avec leurs proches. »

Il a poursuivi: «C’est pourquoi les tests de flux latéral, qui nous permettent de tester les visiteurs le jour même pour nous assurer qu’ils n’ont pas le virus, sont si excitants.

« Cela signifie qu’aujourd’hui, le jour de Noël, nous avons pu réunir plus de 70 familles pour un câlin, une tasse de thé et une conversation indispensables.

«Cela a fait sourire tout le monde et met fin à une année très difficile. Pour notre personnel, qui a fait de son mieux pour rendre la vie aussi normale que possible pour les personnes dont il s’occupe.

« Cela représente un peu d’espoir que nos résidents auront une plus grande normalité en 2021. »

Mercredi, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a annoncé que le personnel des centres de soins en Angleterre recevrait deux tests de résultats rapides par semaine en plus des tests réguliers pour aider à garder la nouvelle variante du coronavirus à distance.

Chris Mills remet un cadeau dans un sac marron à sa mère Carol Roberts lors d’un jour de Noël