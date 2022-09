Marie est de retour du travail. Elle prévoit de rendre visite à son père ce soir dans sa ferme à la campagne. Mary monte dans sa voiture pour le trajet. Sa voiture est parmi les plus sûres et les plus propres au monde parce que certains libéraux qui détestent l’Amérique se sont battus pour les normes de sécurité automobile.

Elle arrive dans la maison de son enfance. La génération de Mary était la troisième à vivre dans une maison financée par la Farmers’ Home Administration parce que les banquiers ne voulaient pas faire de prêts ruraux. La maison n’avait pas d’électricité jusqu’à ce qu’un libéral du gouvernement mette son nez là où il n’y avait pas sa place et exige l’électrification rurale. Elle est heureuse de revoir son père, aujourd’hui à la retraite.

Le père de Mary vit de la sécurité sociale et d’une pension syndicale parce qu’un libéral buveur de vin et mangeur de tofu s’est assuré qu’il pouvait prendre soin de lui pour qu’elle n’ait pas à le faire.

Elle remonte dans sa voiture pour rentrer chez elle sur l’autoroute financée par les libéraux et allume un talk-show à la radio. L’animateur de radio n’arrête pas de dire que les libéraux sont mauvais et que les conservateurs sont bons.

L’hôte ne mentionne pas que les républicains se sont battus contre les protections et les avantages dont Mary bénéficie tout au long de sa journée.

Mary est d’accord : « Nous n’avons pas besoin que ces libéraux du grand gouvernement ruinent nos vies ! Après tout, je suis autodidacte et je crois que tout le monde devrait prendre soin de soi, comme je l’ai fait.

Suzanne Gena

Woodstock