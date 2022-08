Le jour de l’indépendance, l’Ukraine célèbre 31 ans d’État que la Russie n’a pas réussi à détruire

Des équipements militaires russes détruits et capturés sont exposés dans la rue Khreschatyk à Kyiv en l’honneur du jour de l’indépendance de l’Ukraine, un reproche aux envahisseurs russes qui n’ont pas réussi à conquérir la capitale. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

KYIV, Ukraine – Pour marquer son premier Jour de l’Indépendance depuis que le président russe Vladimir Poutine a envoyé ses armées à la conquête du pays, l’Ukraine organise un défilé de fantômes. La rue Khreschatyk, le plus grand boulevard de Kyiv, est bordée cette semaine de carcasses de machines de combat russes brûlées et battues, détruites dans la défense étonnamment robuste de l’Ukraine contre l’invasion lancée par Moscou il y a six mois.

Le « cortège » de plus de 70 chars sans marche et de lanceurs d’artillerie froissés est une inversion bizarre du cortège triomphant que les commandants russes avaient espéré mener à travers une capitale capturée.

“Les Russes voulaient conduire ce défilé à travers Kyiv, mais notre armée l’a fait pour eux”, a déclaré Vasyl Radchenko, qui était en visite depuis son domicile à la périphérie de la ville et a ravalé ses larmes en regardant une cavalcade de fer mutilé. .

Le 31e jour de l’indépendance de l’Ukraine est mercredi, et l’affichage de rue remplace les cérémonies publiques qui ont été annulées au milieu d’une guerre qui fait rage, les avertissements de frappes de missiles russes et l’interdiction des rassemblements de masse pendant la semaine de vacances.

Aucune de ces craintes n’a empêché des milliers d’Ukrainiens de sortir pour prendre des selfies jubilants et orner les carcasses métalliques de messages non imprimables pour Poutine, qui a lancé l’invasion après avoir prononcé un discours insistant sur le fait que l’Ukraine n’était pas un vrai pays mais “entièrement créé par la Russie”. et “n’a jamais eu son propre État authentique”.

Parmi ceux qui n’ont pas pu s’empêcher de visiter le défilé fantôme se trouvait Radchenko, un musicien de 68 ans qui a déclaré qu’il n’avait pas manqué une célébration du Jour de l’Indépendance dans la capitale depuis la première après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Radchenko a déclaré qu’il s’était présenté à des événements commémoratifs lors de précédentes attaques contre l’indépendance de l’Ukraine : lorsque des politiciens soutenus par la Russie ont menacé de prendre le pouvoir en 2004, ce qui a déclenché la révolution orange, par exemple, et de nouveau en 2014 lorsque des séparatistes soutenus par la Russie ont saisi des parties de l’est de l’Ukraine, à la suite de l’invasion et de l’annexion de la Crimée.

Six mois après le début de cette dernière et plus grande invasion russe, Radchenko est l’un des nombreux Ukrainiens qui disent que les vacances ressemblent moins à un moment de festivité qu’à l’apogée d’un combat de plusieurs générations entre liberté et domination.

“Nous n’avons pas fini de nous battre pour notre indépendance”, a déclaré Radchenko, qui a passé des mois dans son sous-sol à l’extérieur de Kyiv avec ses enfants et petits-enfants au début de la guerre et a écrit une ballade sur le Premier ministre britannique Boris Johnson pour apprécier le soutien britannique de Ukraine. “Mais maintenant, je pense que nous avons la confiance nécessaire pour le garder”, a-t-il déclaré.

Dans un discours à Kyiv mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il marquerait le Jour de l’Indépendance en décernant des récompenses aux citoyens qui avaient contribué à la survie du pays ces derniers mois, et il s’est dit confiant que l’Ukraine persévérerait.

“Je suis reconnaissant à tous ceux qui, depuis le 24 février, ont choisi la voie de la lutte qui rend la vie réelle – pour la liberté, pour l’indépendance”, a déclaré Zelensky. “Aucun occupant ne se sent en sécurité sur nos terres”, a-t-il ajouté. « Tous les collaborateurs savent qu’ils n’ont pas d’avenir. Et nous ne croyons pas tous – nous le voyons – que notre État a une perspective.

L’afflux d’habitants de Kyiv désireux de célébrer l’indépendance de leur pays s’est poursuivi alors même que les responsables ukrainiens et américains ont averti que la Russie était sur le point de marquer la fête en lançant des attaques de missiles sur les villes ukrainiennes et les installations gouvernementales.

“Ce jour, malheureusement, est également important pour notre ennemi”, a déclaré Zelensky. “Des hideuses provocations russes et des frappes brutales sont possibles.”

Les avertissements d’attaque contre la centrale nucléaire ukrainienne mettent le monde sur les nerfs

Washington a déclassifié des résumés de renseignements suggérant que Moscou se préparait à riposter aux récentes attaques ukrainiennes dans les territoires sous contrôle russe de la péninsule de Crimée et de la région orientale du Donbass.

Le meurtre de Daria Dugina, une éminente partisane ultranationaliste de Poutine, dans un attentat à la voiture piégée à Moscou au cours du week-end a encore accru le risque de frappes russes, ont déclaré des responsables.

L’ambassade des États-Unis à Kyiv lundi a émis un avertissement que les Américains doivent quitter le pays, en conseillant à ceux qui restent de se mettre à l’abri s’ils entendent de grosses explosions. Les sirènes des raids aériens ont retenti brièvement mardi mais il n’y a pas eu d’explosions.

L’avertissement de l’ambassade a amplifié les craintes de nombreux habitants de Kyiv qui accordent désormais une grande importance aux évaluations américaines suite à la prédiction précise de Washington concernant l’invasion russe du 24 février.

« Beaucoup de gens ne croyaient pas aux avertissements avant la guerre. Maintenant, les gens prennent un avertissement américain très au sérieux », a déclaré Oleksandr Kurdynovych, qui travaille pour la compagnie d’énergie nucléaire publique ukrainienne, Energoatom.

Certains habitants de Kyiv ont quitté la ville, passant la semaine dans des maisons de campagne dans les Carpates ou dans l’ouest du pays, où il y a eu beaucoup moins de frappes russes. Beaucoup d’autres ont dit qu’ils resteraient près de chez eux pendant les vacances.

Yevheniia Pievnieva, 33 ans, qui distribuait au centre-ville des bracelets aux couleurs jaune et bleue du drapeau ukrainien, a déclaré qu’elle prévoyait de rester à l’intérieur avec ses colocataires pour le jour de l’indépendance. Pourtant, elle ne voyait pas beaucoup de logique dans les précautions.

« Les Russes n’ont pas besoin de vacances pour nous attaquer. Ils peuvent le faire n’importe quand parce que ce sont des fous », a-t-elle déclaré.

Diana Sukyasova, gérante d’un magasin de vêtements de luxe pour hommes sur la place Sophia de Kyiv, a déclaré qu’elle s’inquiétait des frappes de missiles étant donné la proximité de son magasin avec des bâtiments gouvernementaux importants.

« Je ne me sens pas tout à fait en sécurité », dit-elle. “Mon fils vit également dans ce district gouvernemental, donc je m’inquiète pour lui.”

Avant de déménager à Kyiv il y a huit ans, Sukyasova a vécu à Donetsk puis en Géorgie, deux endroits envahis par les forces russes au cours des 15 dernières années. « Partout où je vais, la guerre commence », dit-elle avec un rire sinistre.

Pour beaucoup de ceux qui sont sortis mardi, jour du drapeau dans la programmation des célébrations de l’indépendance, l’envie de marquer la liberté encore incertaine de l’Ukraine était plus forte que leur peur des bombardements russes.

Les parents ont soulevé leurs enfants pour observer les restes calcinés des véhicules de transport de troupes et des unités antiaériennes. Trois hommes ont ouvert le compartiment moteur d’un réservoir et se sont penchés pour une discussion technique sur l’efficacité énergétique. “C’était tout un gaspillage d’essence”, a déclaré l’un d’eux en riant.

Les marques de fierté ukrainienne étaient partout, des drapeaux bleus et jaunes omniprésents aux t-shirts populaires arborant simplement “Je suis Ukrainien”. Tous sont des symboles nationalistes que les Ukrainiens arborent joyeusement face aux dénégations de Poutine de l’identité ukrainienne culturellement séparée de la Russie.

Dans un seul exemple de la façon dont la guerre s’est retournée contre Poutine, cette identité culturelle n’a fait que se renforcer depuis l’invasion, certains Ukrainiens refusant de parler russe, même si pour beaucoup c’est leur langue maternelle.

Un homme dans la vingtaine, qui a refusé de donner son nom, a déclaré que sa chemise trident ukrainienne était un cadeau de son grand-père russophone. “Maintenant, même lui apprend à parler ukrainien.”

Le coût humain de la guerre de est également évident. Dans une pente herbeuse de la place de l’Indépendance, populairement connue sous le nom de Maidan, des familles ont planté des centaines de drapeaux pour commémorer les êtres chers tués dans les combats.

“Yana-Mère”, lit-on. “Tana-Fille, 5 ans. Tuée à Marioupol, le 3 mars.”

Mais alors même que les tueries se poursuivent et que la trajectoire de la guerre est incertaine, de nombreux Ukrainiens voient ces derniers mois comme un tournant dans la consolidation de leur propre nation.

« Économiquement, cette guerre nous affaiblit. La Russie essaie de détruire notre économie et de prendre notre territoire », a déclaré Volodymyr Yermolenko, 42 ans, rédacteur en chef d’Ukraine World, un site de médias en anglais. « Mais psychologiquement, nous sommes plus forts. Nous avions des gens qui ne se définissaient pas comme Ukrainiens et qui se tournaient de plus en plus vers l’identité ukrainienne.

Ce changement pourrait enfin changer le cycle de l’histoire de l’Ukraine, a déclaré Yermolenko.

Depuis le jour d’août, il y a 31 ans, lorsqu’un groupe de dirigeants du parlement voisin a choqué la nation en déclarant son indépendance de l’effondrement de l’Union soviétique, le pays s’est périodiquement battu pour se tenir à l’écart d’une Russie revancharde.

“L’Ukraine est comme un avion, qui prend de la vitesse, décolle progressivement”, a déclaré Yermolenko. “La Russie continue d’essayer de le faire tomber.”

La Russie fait manifestement des ravages, a-t-il dit, et la guerre est un désastre : « Certaines vies seront ruinées. Mais cela consolide aussi la nation. Si nous pouvons survivre à cela, nous pouvons survivre à tout.