WASHINGTON (AP) – Déménager de maison en maison est un défi dans les meilleures circonstances, et même avec des déménageurs aussi de premier ordre que les femmes de ménage et autres membres du personnel qui travaillent à la Maison Blanche.

Mais la pandémie de coronavirus pourrait être un facteur de complication alors que le manoir exécutif se prépare pour un nouveau président et exécute le rituel du jour de l’inauguration consistant à déménager un dirigeant et à s’installer dans un autre.

Il s’agit généralement d’une opération de précision: les deux mouvements sont généralement effectués en cinq heures environ. L’horloge commencerait normalement à tourner lorsque les présidents sortant et entrant quitteraient ensemble la Maison Blanche pour se rendre au Capitole pour la cérémonie d’assermentation. Le processus se poursuivrait pendant la cérémonie et le défilé sur Pennsylvania Avenue jusqu’à la Maison Blanche.

« Ils ont essentiellement les camions de déménagement qui attendent devant les portes de la Maison Blanche », a déclaré Matt Costello, historien à l’Association historique de la Maison Blanche. «Et dès que le président et le président élu partiront, ils font signe dans les camions de déménagement, et ils emballeront les affaires du président sortant, puis ils déballeront toutes les affaires de la nouvelle première famille.

L’épouse de Biden, Jill, a déclaré vendredi qu’elle et le président élu avaient passé les deux derniers mois à se préparer à déménager de leur domicile à Wilmington, dans le Delaware, et qu’ils «faisaient nos placards ce matin».

Mais les choses se dérouleront un peu différemment cette année.

Le président Donald Trump, toujours en colère d’avoir perdu sa réélection, saute l’investiture. Il quitte également la ville avant que Biden ne prête serment, ce qui signifie que le couple ne se rendra pas au Capitole ensemble. En fonction du moment où Trump part, les femmes de ménage et les autres membres du personnel de la résidence qui aident à déplacer les affaires des présidents pourraient avoir une longueur d’avance bienvenue sur l’emballage et le déballage.

Les planificateurs de l’inauguration ont réduit la liste traditionnelle des événements cette année en raison de la pandémie, qui est maintenant responsable de près de 400 000 décès aux États-Unis. Un déjeuner pour le nouveau président au Capitole a été annulé, et le défilé d’une heure sur Pennsylvania Avenue jusqu’à la Maison Blanche sera virtuel.

L’histoire continue

Cette combinaison d’événements dans le passé a empêché le nouveau président et la première dame de la Maison Blanche assez longtemps pour que le personnel de maison finisse de déménager avec ses vêtements, ses meubles et autres objets personnels.

La pandémie pourrait affecter le processus de déplacement d’autres manières.

Certains experts en santé publique ont déclaré qu’il était important que la Maison Blanche prenne des précautions supplémentaires pour réduire la propagation de la maladie en grande partie aéroportée pendant le mouvement chargé.

La Maison Blanche a été le théâtre de plusieurs épidémies de coronavirus qui ont infecté des dizaines d’employés et d’autres, dont Trump et son épouse, Melania. Biden est en danger en raison de son âge. L’homme de 78 ans est régulièrement testé pour le coronavirus et a récemment reçu sa dernière dose de vaccin.

Linsey Marr, professeur d’ingénierie à Virginia Tech avec une expertise dans la transmission aérienne de virus tels que le coronavirus, a déclaré que les femmes de ménage et les autres membres du personnel devraient s’assurer de porter des couvre-chefs car ils feront de l’exercice pendant les cinq à six heures qu’il faut généralement pour conclure le mouvement.

«Il va y avoir beaucoup de gens là-dedans qui vont et viennent des choses», dit-elle. «Je voudrais m’assurer que ces personnes sont masquées, se couvrant le nez et la bouche à tout moment. Ils vont se dépenser parce qu’ils vont bouger les choses.

Marr a également suggéré aux Bidens d’attendre quelques heures après la fin du déménagement pour entrer dans la résidence.

La Maison Blanche est normalement nettoyée à fond entre les familles, a déclaré Anita McBride, qui, en tant qu’assistante du président George W.Bush, a aidé à coordonner son déménagement hors du manoir en 2009.

« Tout passe par un nettoyage massif », a-t-elle déclaré. Les lits sont décapés, les matelas remplacés, les tapis nettoyés ou remplacés et de nouvelles couches de peinture appliquées, au besoin.

L’huissier en chef de la Maison Blanche, qui supervise le personnel d’entretien ménager, coordonne généralement avec quelqu’un de l’équipe du nouveau président pour connaître ses préférences afin que la résidence puisse se sentir autant que possible chez elle, avec des vêtements suspendus dans les placards et des aliments préférés. dans la cuisine.

Une fois que les camions de déménagement en attente sont agités à travers une sécurité stricte et sur le terrain de la Maison Blanche, les membres du personnel de la résidence se divisent en groupes pour effectuer des tâches spécifiques. Certains ne géreront que les affaires de Trump tandis que d’autres seront chargés de mettre le contenu des boîtes de Biden à leurs endroits désignés.

L’huissier en chef rend compte à Melania Trump, qui a visité les quartiers d’habitation de la Maison Blanche en novembre 2016 lorsqu’elle a accompagné Donald Trump à la Maison Blanche pour une réunion post-électorale avec le président de l’époque, Barack Obama. Le président Trump a rompu avec la tradition et n’a pas invité les Bidens à une réunion similaire.

___

L’écrivain d’Associated Press Aamer Madhani à Chicago a contribué à ce rapport.