WASHINGTON – Le président élu Joe Biden sera inauguré à midi le 20 janvier, devenant ainsi le 46e président des États-Unis.

Mais ce ne sera pas une inauguration typique, pour plusieurs raisons.

La pandémie de coronavirus en cours et les nouveaux problèmes de sécurité à la suite d’une foule pro-Trump qui a violé le Capitole la semaine dernière se sont combinés pour forcer certains changements à ce qui est une journée américaine historique.

La plupart des événements entourant la prestation de serment de Biden seront virtuellement concentrés.

Voici ce que vous devez savoir:

À quoi ressemblera la journée?

CNN a rapporté que Biden arriverait dans la capitale nationale de la même manière qu’il l’a fait pendant des décennies en tant que sénateur: le train Amtrak.

L’affinité de Biden pour Amtrak est bien connue en raison de ses déplacements quotidiens pendant 36 ans entre Wilmington et Washington, DC, alors qu’il était sénateur du Delaware. Le chemin de fer a estimé qu’il avait parcouru 2,1 millions de miles sur ses rails.

Il sera toujours prêté serment sur les marches du Capitole. Malgré les craintes que les émeutiers pro-Trump reviennent à Washington le jour de l’inauguration, Biden a insisté sur le fait qu’il le ferait avec sa cérémonie d’assermentation comme prévu.

« Je n’ai pas peur de prêter serment à l’extérieur », a-t-il déclaré lundi.

Mises à jour du coronavirus: Biden reçoit la 2ème dose de vaccin; les membres du Congrès exposés au virus pendant le verrouillage anti-émeute; Les gorilles de zoo ont un virus

Mises à jour de la politique: Le représentant Tim Ryan dit que 2 officiers ont été suspendus dans les émeutes du Capitole; Le chef intérimaire du DHS Wolf démissionne

Biden et le vice-président Kamala Harris déposeront ensuite une gerbe et procéderont à une inspection de la revue des troupes au Capitole. Ils seront rejoints par leurs partenaires, Jill Biden et Doug Emhoff.

Plus:Obama, Bush et Clinton se joindront à Biden pour une cérémonie de dépôt de gerbes au cimetière d’Arlington après l’inauguration

Les Bidens recevront une escorte présidentielle de la 15e rue à la Maison Blanche après la prestation de serment de Biden sur le front ouest du Capitole. L’escorte comprendra des représentants de toutes les branches de l’armée, y compris la fanfare de l’armée américaine, une garde d’honneur du service interarmées, la garde du commandant en chef et le Fife and Drum Corps du 3e régiment d’infanterie américain «The Old Guard».

Qu’est-ce qui est différent cette année?

L’inauguration de Biden et les événements traditionnels qui l’entourent seront réduits en raison des risques pour la santé posés par la pandémie de coronavirus.

Les billets pour la cérémonie d’assermentation sont limités; des stands d’observation du défilé ont été démantelés près de la Maison Blanche pour décourager les foules; les bals inauguraux ont été annulés; et les responsables de la santé exhortent les gens à ne pas voyager ni à y assister.

Au lieu de rassembler des milliers de personnes sur le National Mall pour les festivités, le défilé traditionnel sur Pennsylvania Avenue sera remplacé par un défilé virtuel qui sera télévisé, a annoncé le comité présidentiel inaugural.

Plus:Joe Biden obtiendra une « escorte présidentielle » à la Maison Blanche, un défilé virtuel au lieu des festivités inaugurales traditionnelles

Le défilé célébrera les héros américains, mettra en valeur les Américains de tous horizons dans différents États et régions; et reflètent la diversité, le patrimoine et la résilience du pays, ont déclaré les premiers planificateurs.

La journée d’inauguration consistera en des événements virtuels, selon le site Web d’inauguration de Biden, qui reflètent le format et le style de la Convention nationale démocratique virtuelle de l’été dernier.

Plus:Moins de faste et de circonstance? L’inauguration de Biden sera probablement une affaire réduite en réponse au COVID

Thème ‘America United’

Le thème de l’événement sera «America United», une question qui a longtemps été au centre des préoccupations de Biden, mais qui a pris un poids supplémentaire.

Dans une annonce partagée d’abord avec Associated Press, le comité présidentiel inaugural a déclaré que le thème «reflète le début d’un nouveau voyage national qui restaure l’âme de l’Amérique, rapproche le pays et ouvre la voie à un avenir meilleur».

Sécurité renforcée suite à la violation du Capitole

Moins d’une semaine après qu’une foule violente a pris d’assaut le Capitole dans une faille de sécurité mortelle, les services secrets ont exprimé leur confiance lundi dans un plan tentaculaire pour sécuriser l’inauguration présidentielle, la décrivant comme une «mission zéro échec».

Cinq personnes, dont un officier de la police du Capitole des États-Unis, sont décédées des suites des violences de la semaine dernière lorsque des assaillants, dont beaucoup étaient armés et brandissant des drapeaux en soutien au président Donald Trump, se sont précipités dans le Capitole où les législateurs confirmaient officiellement la victoire de Biden aux élections de novembre.

Michael Plati, l’agent à la tête de l’effort, a promis une «présence solide» des forces de l’ordre et de la Garde nationale, ainsi qu’un réseau en couches de clôtures et de points de contrôle des véhicules pour repousser les menaces potentielles.

‘Une mission zéro échec’: Les services secrets promettent une sécurité d’inauguration « robuste » après le siège meurtrier du Capitole

Le FBI a averti les autorités de la possibilité de manifestations armées le jour de l’inauguration à Washington et dans les capitales des États, selon un responsable en connaissance de cause.

Le maire de Washington, Muriel Bowser, a prolongé une déclaration d’urgence à l’échelle de la ville jusqu’au lendemain de l’inauguration, expliquant que «la motivation (de ceux qui ont pris d’assaut le Capitole) est en cours».

Bowser a également déclaré qu’elle avait demandé au ministère de l’Intérieur, qui supervise le service des parcs nationaux, d’annuler et de refuser les permis de rassemblement public jusqu’au 24 janvier.

Trump a déclaré lundi une urgence préventive à Washington pour l’inauguration de son successeur, une décision qui permettra aux responsables locaux de puiser plus rapidement dans les ressources fédérales.

La déclaration d’urgence permettra au Département de la sécurité intérieure de coordonner les secours en cas de catastrophe et de fournir une assistance pour les mesures d’urgence «pour atténuer ou éviter la menace d’une catastrophe dans le district de Columbia», a déclaré la Maison Blanche.

Plus:DC et les États renforcent la sécurité alors qu’une possibilité de violence se profile avant l’inauguration

Qui participera?

Trump a déclaré qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de Biden, rompant avec plus de 150 ans de tradition. Le vice-président Mike Pence sera présent.

« A tous ceux qui ont posé la question, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier », a annoncé Trump sur Twitter avant que son compte ne soit définitivement suspendu.

Les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, ainsi que les anciennes premières dames Michelle Obama, Laura Bush et Hillary Clinton devraient y assister.

Plus:Trump annonce qu’il sautera l’inauguration, Biden a déclaré qu’il serait « honoré » d’avoir Pence là-bas

Mises à jour de la politique: Pence assistera à l’inauguration de Biden le 20 janvier

L’ancien président Jimmy Carter, qui a 96 ans, a annoncé qu’il ne participerait pas. C’est la première inauguration qu’il a ratée depuis la sienne, en 1977.

Contribuant: John Fritze, Michael Collins, Kevin Johnson, Tom Vanden Brook, USA TODAY; The Associated Press