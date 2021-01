Un jour d’inauguration pas comme les autres

Alors que le mandat du président élu Joe Biden commence mercredi à midi HE, ce sera un jour d’inauguration pour les livres d’histoire: Kamala Harris sera officiellement la première femme vice-présidente – et la première femme noire et sud-asiatique à assumer ce rôle. Il y a une pandémie qui fait rage dans tout le pays, et le commandant en chef sortant est mis en accusation en raison d’une émeute meurtrière au Capitole américain. Et la date est un palindrome qui ne se produira pas avant mille ans. Pas dans les temps modernes une inauguration n’a été organisée au milieu d’une telle agitation intérieure. Mais alors que la 59e cérémonie d’inauguration sera beaucoup plus petite en raison de problèmes de sécurité et de risques pour la santé, Biden et Harris prêteront toujours serment sur le front ouest du Capitole. Et le jour même de l’assermentation de Biden, il présentera une législation sur l’immigration qui comprendra un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour près de 11 millions d’immigrants vivant aux États-Unis sans statut juridique, ainsi que des admissions de réfugiés en expansion et un plan d’application qui comprend le déploiement. technologie pour patrouiller la frontière.

Trump prévoit de mettre fin à sa présidence à Mar-a-Lago alors que Biden prête serment

S’il respecte le calendrier, le président Donald Trump passera ses dernières minutes en fonction dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride. Trump devrait être au club de Palm Beach, qu’il a surnommé la «Maison Blanche d’hiver», lorsque l’horloge sonnera à midi mercredi, mettant fin à un mandat présidentiel controversé qui s’est clôturé par des jours d’isolement après une émeute au Capitole américain et sera couronné par un dernier envoi militaire à Joint Base Andrews. À moins d’un changement d’horaire, la Maison Blanche a invité des centaines de partisans à une cérémonie à la base aérienne, qui devrait comporter un tapis rouge et un garde de couleur militaire – et peut-être un aperçu d’une autre course présidentielle de Trump en 2024. Trump sera le premier président en plus de 150 ans pour éviter l’inauguration de son successeur.

Il y a un an: COVID-19 faisait sa première apparition aux États-Unis

Le 20 janvier 2020, le premier cas américain connu du nouveau coronavirus aux États-Unis a été signalé dans le comté de Snohomish, Washington, au nord de Seattle. Dans l’année qui a suivi, le COVID-19 s’est infiltré dans tous les comtés du pays, tuant plus de 400 000 personnes et infectant 1 Américain sur 14. Pour mettre les choses en perspective, c’est presque autant d’Américains que le nombre de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Les vaccins offrent une fin éventuelle à la pandémie, mais moins de la moitié des 31 millions de doses distribuées aux États jusqu’à présent ont été utilisées en raison de goulots d’étranglement et d’un déploiement décentralisé. Le président élu Joe Biden s’est engagé à faire du COVID-19 la priorité absolue de son administration, proposant un programme de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars qui comprend 70 milliards de dollars pour le dépistage du virus et un programme national de vaccination.

Plus de vents violents sont attendus dans toute la Californie

Des vents hurlants ont rugi dans certaines parties de la Californie cette semaine, provoquant une série de nouveaux incendies de forêt et laissant plus de 240000 clients sans électricité. D’autres vents violents sont attendus mercredi, ont indiqué les prévisionnistes. Les avertissements et avis de vents violents se poursuivent dans une grande partie de l’État, où les rafales de vent peuvent atteindre 70 à 80 mph à des altitudes plus élevées et 50 à 70 mph dans les vallées et le long de la côte, a déclaré le National Weather Service. Pour mettre les vents en perspective, un ouragan de catégorie 1 a des vents de 74 à 95 mph. Les rafales de vent ont déclenché de nouveaux incendies dans le comté de Santa Cruz, provoquant des évacuations de 120 maisons, et l’agence de lutte contre les incendies de l’État a déclaré qu’elle avait répondu à au moins une douzaine d’incendies de végétation dans les comtés de San Mateo et Santa Cruz en 12 heures. Le parc national de Yosemite a été contraint de fermer « en raison des dommages causés par des vents violents », selon le site Web du parc, et deux centres de vaccination contre le COVID-19 ont également été fermés en raison de la menace d’incendies.

Warnock et Ossoff seront assermentés, donnant la majorité des démocrates au Sénat

Les démocrates prendront le contrôle du Sénat mercredi après que leurs deux nouveaux membres, Raphael Warnock et Jon Ossoff, ont prêté serment mercredi après-midi, selon une source sénatoriale, provoquant une division 50-50 dans la chambre. Ils devraient être assermentés après que Joe Biden et Kamala Harris ont prêté serment en tant que nouveau président et vice-président, ce qui signifie que Harris sera officiellement président du Sénat et le vote décisif permettant aux démocrates de contrôler la chambre. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, le démocrate de New York qui s’apprête à prendre le contrôle de la chambre, a déclaré qu’il rencontrait mardi le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Au sujet d’un accord de partage du pouvoir parce que la chambre serait divisée. le milieu.