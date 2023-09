Le jour de l’anniversaire du Premier ministre Modi, Kangana Ranaut le compare à Lord Rama et l’appelle « l’architecte du nouveau Bharat »

Alors que le Premier ministre Narendra Modi fêtait ses 73 ans, l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut l’a comparé à Lord Rama et l’a qualifié de « leader le plus aimé ».

Alors que le Premier ministre Narendra Modi fêtait ses 73 ans, l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a écrit : « Joyeux anniversaire au leader le plus aimé au monde, un homme ordinaire qui a atteint les sommets de l’autonomisation grâce à son travail acharné et sa persévérance et est devenu l’architecte de New Bharat. »

Regarde:

Kangana Ranaut attend actuellement la sortie de son prochain film Chandramukhi 2. Pendant ce temps, les cinéastes Anurag Kashyap et Hansal Mehta ont fait l’éloge de l’actrice pour son talent et ses performances au cours de l’année dans des interviews. Réagissant à la même chose, l’actrice les a remerciés et s’est appelée « Batman ».

Dans une interview avec Jist, Anurag Kashyap a fait l’éloge de Kangana Ranaut et a déclaré : « Elle est l’une des meilleures actrices. Elle est très sincère quand il s’agit de travail, elle a d’autres problèmes. Cependant, quand il s’agit de son talent, personne ne peut le lui enlever. Ce qu’elle a en elle-même, en tant qu’actrice, en tant que créatrice sincère aussi, personne ne peut le lui enlever mais oui, c’est très difficile de traiter avec elle.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut, qui attend actuellement la sortie de son prochain film Chandramukhi 2 avec Raghava Lawrence, a également Tejas en préparation, dont la sortie est prévue en salles le 20 octobre. L’actrice a également en préparation son film autodirectionnel Emergency, qui met également en vedette Anupam Kher, Milind Soman et Satish Kaushik, entre autres, dans des rôles clés, et devrait sortir en salles le 24 novembre.

