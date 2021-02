Le jour de l’anniversaire d’Ed Sheeran, écoutez ces plus grands succès du chanteur anglais

L’auteur-compositeur, chanteur, producteur de disques, entrepreneur, acteur anglais – Ed Sheeran est une superstar aux multiples facettes. Cette pop star attire l’attention depuis ses débuts sur YouTube.

Le hitmaker ‘Shape of you’ a été un succès fulgurant, cela aussi dans un laps de temps record. Excellent musicien par excellence, Ed compte plus de 31,7 millions d’abonnés Instagram. Bien qu’il prenne parfois une pause des médias sociaux, il continue d’être très dans l’actualité avec ses chansons.

Il a reçu 4 Grammys, 5 Brit Awards et 6 Billboards Music Awards. Le jour de l’anniversaire d’Ed, jetons un coup d’œil à la musique de la chanteuse superstar qui a été un succès dans le monde entier:

Penser a voix haute: Atteignant son zénith de popularité, «Thinking Out Loud» de l’auteur-compositeur-interprète britannique est devenu un succès retentissant. Il a reçu deux autres plaques de platine de la RIAA (Recording Industry Association of America). Cela a égalé le plus grand succès de l’histoire.

Parfait: Une chanson absolument apaisante, émouvante et attachante est «Perfect». Il y a une deuxième version qui est un duo avec Beyonce, qui donne un beau contraste vocal. C’est un régal pour tous les mélomanes à coup sûr.

Plus heureux: Une chanson sonore et déchirante de l’album Divide d’Ed, qui suit parfaitement l’image de marque de la superstar – un maître créateur de chansons émotionnelles et réconfortantes. L’air élégant incarnant l’innocence et la maturité post-rupture s’accordent parfaitement avec les paroles.

Photographier: C’est encore une autre belle chanson acoustique exquise d’Ed avec seulement 1 guitare et piano en arrière-plan.

Forme de vous: Bien sûr, comment ne pas mentionner cette piste immensément populaire dans la liste! Telle est la magie de cette chanson «J’aime la forme de toi» que même Obama n’a pas pu résister à la chanter.

Afterglow: Annonçant le lancement de son nouveau single, Ed a traité ses fans avec «Afterglow» comme un cadeau de Noël surprise quelques jours avant le 25 décembre.