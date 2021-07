Le jour de l’anniversaire de Sanjay Dutt, la femme Maanayata Dutt souhaite à son mari « amour, santé et succès » ! | Nouvelles des gens

New Delhi: la superstar Sanjay Dutt aura un an de plus le 29 juillet et le jour de son anniversaire, sa femme Maanayata Dutt s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour lui faire part de tous ses vœux.

Elle lui a souhaité santé, bonheur et force. Maanayata a écrit, « Je vous souhaite une journée de moments heureux et une année de jours heureux… je vous souhaite amour, paix, santé et succès… que Dieu joue toujours dans votre équipe et continue de vous bénir avec le courage et l’esprit combatif que vous avoir dans ta vie… je t’aime #joyeuxanniversaire #amour #grace #positivité #dutts #beautyfullife #thankyougod »

À travers les moments difficiles de Sanju Baba, l’épouse Maanayata a toujours été un pilier de force et de soutien.

Maanayata et Sanjay Dutt partagent un lien indestructible avec l’un l’autre. L’année dernière, lorsque Dutt a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 3, Maanayata l’a fermement soutenu et l’a aidé à traverser la bataille difficile. Heureusement, Sanjay Dutt est maintenant sans cancer, comme il l’a annoncé en octobre de l’année dernière.

Sanjay Dutt et Maanayata se sont mariés en 2008 lors d’une cérémonie hindoue à Mumbai et le 21 octobre 2010. Le duo a la chance d’avoir des jumeaux, Shahraan et Iqra.

Dutt a également une fille nommée Trishala de son premier mariage avec Richa Sharma. Cependant, sa fille réside actuellement avec ses grands-parents maternels aux États-Unis.