Le jour de l’anniversaire de Neha Kakkar, rythmez ses meilleures chansons de fête ! | Nouvelles des gens

La chanteuse populaire Neha Kakkar, qui célèbre son 33e anniversaire dimanche 6 juin, est aux anges alors que son mari Rohanpreet Singh ne ménage aucun effort pour faire de sa journée une journée encore plus spéciale. C’est leur premier anniversaire ensemble après le mariage.

Alors, à l’occasion de la journée spéciale de Neha, jetons un coup d’œil à certaines de ses chansons les plus populaires qui ont fait d’elle une star du jour au lendemain.

Jawaani d’occasion

C’est l’une des chansons les plus populaires du film « Cocktail », sorti en 2012. Le film mettait en vedette Deepika Padukone, Saif Ali Khan et Diana Penty dans les rôles principaux.

Transe de Manali

C’est toujours l’un des chiffres les plus énergiques de tous les temps. C’était du film ‘The Shaukeens’, sorti en 2014. Le film mettait en vedette Lisa Haydon, Anupam Kher, Annu Kapoor et Piyush Mishra dans les rôles principaux.

Dilbar

C’est la chanson qui a aidé Nora Fatehi de toutes les manières possibles. C’est toujours l’un des favoris parmi les gens. C’était du film Satyameva Jayate et est sorti en 2018. Le film mettait en vedette John Abraham et Manoj Bajpai dans les rôles principaux.

Aankh Maarey

Cette chanson est tirée du film Simmba et est sortie en 2018. Le film mettait en vedette Sonu Sood, Ranveer Singh, Sara Ali Khan et Akshay Kumar dans les rôles principaux.

O Saki Saki

C’est toujours l’un des numéros de danse les plus populaires et est aimé de tous. La chanson est tirée du film Batla House et est sortie en 2019. Le film avait John Abraham et Mrunal Thakur dans les rôles principaux.

Nous souhaitons à la pétillante chanteuse Neha Kakkar un très joyeux anniversaire !