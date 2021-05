Le jour de l’anniversaire de Madhuri Dixit, son mari, le Dr Sriram Nene, partage une photo de retour pour souhaiter son âme soeur! | Nouvelles des gens

New Delhi: À l’occasion du 54e anniversaire de Madhuri Dixit, le mari adoré, le Dr Sriram Nene, a partagé une photo de retour du couple pour souhaiter à sa femme bien-aimée son jour spécial.

La photo appartenait à l’année 1999, lorsque le beau couple s’est marié. Sur la photo, on peut voir le couple souriant et cliqué.

Le Dr Shriram Nene s’est rendu sur Instagram pour partager une photo d’eux ensemble et a écrit: «Joyeux anniversaire à mon âme sœur, @madhuridixitnene La vie a été un voyage incroyable pour nous ensemble et j’ai hâte de voir la route à venir. Beaucoup d’amour et de nombreux retours heureux de la journée! #HappyBirthdayMadhuriDixit #DrNene. »

Madhuri est devenu célèbre avec des films comme «Saajan», «Khalnayak», «Hum Aapke Hain Koun» et «Dil To Pagal Hai» entre autres.

Sur le plan professionnel, Madhuri juge actuellement un spectacle de danse «Dance Deewane 3» aux côtés de Tushar Kalia et Dharmesh Yelande. L’actrice de « Devdas » a été vue pour la dernière fois dans « Kalank », sorti en 2019.