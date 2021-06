Le jour de l’anniversaire d’Arjun Kapoor, sa sœur Anshula Kapoor chérit leur lien avec une adorable photo d’enfance ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Arjun Kapoor a eu un an de plus ce samedi (26 juin) et ses amis et sa famille l’ont comblé de vœux toute la journée. Sa plus proche confidente et sœur Anshula a également profité de l’occasion pour lui souhaiter en cette occasion spéciale. Elle est allée sur Instagram pour partager une photo d’enfance inédite du duo où Arjun Kapoor est vu en train de prendre soin de sa jeune sœur. La photo vous fera sûrement fondre le cœur et vous rappellera vos frères et sœurs !

Elle a écrit dans la légende : « Le meilleur homme que je connaisse, joyeux anniversaire bhai @arjunkapoor. Tu es ma maison. Pour toujours et pour toujours. Je t’aime »

Découvrez son souhait d’anniversaire réconfortant:

Dans une interview avec Zee Digital, Arjun avait mentionné que sa personne de référence avait toujours été sa sœur Anshula. Il a dit: « Ma personne de référence doit être Anshula, nous avons passé tellement de temps ensemble, c’est ma sœur et nous vivons ensemble. »

La fête d’anniversaire d’Arjun Kapoor a eu lieu à Taj Lands End Colaba où, après une longue interruption, plusieurs stars ont été repérées sous un même toit.

De la famille – sœur Anshula, Janhvi, Khushi, Mohit Marwah et d’autres ont été cliquées. L’air tout élégant et pimpant, ses amis célèbres tels que Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Alia Bhatt, Karan Johar, la bombasse du sud Vijay Deverakonda, entre autres, ont été aperçus à la fête d’anniversaire d’Arjun Kapoor.