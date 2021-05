Le jour de l’anniversaire d’Anushka Sharma, faites défiler ses moments préférés avec son mari Virat Kohli! | Nouvelles des gens

New Delhi: La magnifique actrice-productrice Anushka Sharma aura un an de plus le 1er mai. De ses débuts fracassants dans Yash Raj Films ‘Rab Ne Bana Di Jodi’ face à Shah Rukh Khan en simple fille punjabi Taani à enfiler un chapeau de producteur – Anushka a parcouru un long chemin.

Au Anniversaire d’Anushka Sharma, faisons défiler ses moments préférés avec son mari de cricket Virat Kohli:

Virat et Anushka se sont mariés dans la pittoresque Toscane, en Italie, le 11 décembre 2017. Leur mariage est resté l’un des événements les plus discutés cette année-là. Le mariage de haut niveau célébré en présence de la famille et des amis proches.

Le duo a eu la chance d’avoir une petite fille le 11 janvier 2021. Le duo a révélé le nom de leur petite fille comme Vamika, ce qui signifie une forme de déesse Durga.

Il représente le nom alternatif de Maa Durga, selon les rapports. Le couple avait demandé aux paparazzi de ne pas cliquer sur les photos de bébé et avait même envoyé des paniers cadeaux personnalisés.

Nous souhaitons à Anushka Sharma un très joyeux anniversaire!