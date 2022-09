MEMPHIS, Tenn. (AP) – Une journée de terreur qui a fait quatre morts et trois blessés dans une ville du Tennessee cette semaine a déchiré le cœur de ceux qui sont restés: la grand-mère de trois enfants laissés sans parents, l’homme qui s’est couché à côté de son meilleur ami décédé et a refusé de partir, la fille dont le père blessé est son «monde entier».

Jusqu’à présent, la police a publié peu de détails sur le déchaînement qui a envoyé Memphis en lock-out alors qu’un tireur a parcouru la ville pendant des heures, ouvrant le feu sur les gens et diffusant certaines des attaques sur les réseaux sociaux.

La police a arrêté mercredi soir Ezekiel Kelly, 19 ans, lorsqu’il s’est rendu après une poursuite en voiture et l’a accusé de meurtre au premier degré lors de la fusillade.

Bien que plusieurs des victimes aient été publiquement identifiées par des amis et des proches, la police n’avait dévoilé vendredi que le nom de la première victime, Dewayne Tunstall.

Marcus Cash était chez lui juste avant 1 h du matin mercredi lorsqu’il a entendu des coups de feu et a couru dehors vers l’endroit où Tunstall et quelques amis s’étaient réunis. Cash et Tunstall étaient si proches qu’ils étaient comme des frères, a-t-il dit. Lorsque Cash a vu le corps de Tunstall, il s’est simplement allongé à côté de lui.

“J’avais son sang partout sur moi”, a déclaré Cash. “Ils n’ont pas pu me faire décoller.”

Après l’arrivée de la police, ils ont retenu Cash pendant des heures par mesure de précaution, car il était tellement désemparé, a-t-il déclaré.

“Ils ont dit que je n’étais pas dans le bon état d’esprit pour être absent”, a déclaré Cash. “J’étais déchiré émotionnellement.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait dit à la police, il a répondu: “Vous feriez mieux de l’attraper avant moi.”

Tunstall a été présenté dans un reportage sur la chaîne de télévision de Memphis WREG-TV l’année dernière après avoir acheté de l’essence pour un étranger dans une station locale. Olivia Jennings a déclaré à un journaliste qu’elle faisait la queue derrière Tunstall lorsqu’elle a commencé à plaisanter avec lui à propos de tout le jus d’orange qu’il achetait. Puis il a proposé de lui acheter de l’essence.

Le petit acte de gentillesse a tellement touché Jennings qu’elle a demandé à prendre une photo avec Tunstall pour la publier en ligne. Elle a dit à la station qu’elle voulait que les autres sachent que même si Memphis a une mauvaise réputation, il y a de bonnes personnes dans toute la ville.

“Le jeune homme a à peu près le même âge que mon fils”, a déclaré Jennings. “Je voudrais juste savoir s’il a fait quelque chose de gentil, les gens diraient au moins quelque chose. Tu sais, ‘Tu es un bon garçon.’

Mercredi, Allison Parker, une mère de trois enfants qui travaillait comme assistante médicale dans une clinique de West Memphis, dans l’Arkansas, a également été tuée.

La belle-mère de Parker, Debbie Holland, a déclaré que les enfants de Parker avaient perdu leur père – son fils – il y a quelques années. S’exprimant par téléphone sur la façon d’être avec ses petits-enfants jeudi, elle a déclaré que le tueur “n’a pas seulement pris une vie”, mais a également laissé les enfants sans parents.

“Elle était belle, intelligente, généreuse, elle aidait tous ceux qui le demandaient”, a déclaré Holland. “Elle ne méritait pas de mourir aux mains de ce monstre.”

Une publication Facebook du Dr Trent Pierce au Family Practice Center de West Memphis, où Parker travaillait, a déclaré que le bureau pleurait sa mort.

“Veuillez prier pour sa famille et tout notre personnel de bureau alors que nous essayons de traiter cette perte insensée”, lit-on.

Rodolfo Berger faisait ses courses dans une AutoZone lorsqu’il a été abattu peu avant 18 heures mercredi, selon sa fille.

La police a déclaré que Kelly avait diffusé la fusillade en direct sur Facebook, parlant avec désinvolture à la caméra avant d’ouvrir la porte du magasin et de tirer ce qui semblait être un pistolet. Selon la police, l’homme qui a été blessé a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

Jenny Berger a identifié la victime comme étant son père dans un long post sur Facebook.

“Aujourd’hui, mon père a été victime d’un acte de violence insensé. La fusillade de Memphis. Il était au mauvais endroit au mauvais moment », a-t-elle écrit.

Berger a dit qu’elle était à l’agonie pendant des heures, ne sachant pas ce qui était arrivé à l’homme qu’elle considère comme son meilleur ami.

“J’aime tellement cet homme”, a-t-elle écrit. “Si vous me connaissez, vous savez qu’il est mon monde.”

Une personne qui a répondu au téléphone au bureau de Jenny Berger a déclaré qu’elle n’accordait pas d’interviews. Elle a écrit sur Facebook que son père se rétablissait. Un ami de la famille a organisé une campagne GoFundMe pour aider aux dépenses.

“Je peux sentir dans mon cœur qu’il est si FORT et prêt pour un voyage de guérison à venir”, a écrit Berger.

Loller a rapporté de Nashville, Tennessee.

Travis Loller et Adrian Sainz (), l’Associated Press