Il y a exactement 90 ans, cette Saint-Valentin, Hollywood nous a présenté le film le plus pâmeux, le plus sexy et le plus romantique de tous les temps.

C’était «Dracula».

C’est vrai – « Dracula. » Et c’est vrai – le 14 février 1931. La Saint-Valentin était quand il a ouvert. ne pas Halloween. Et pas par accident.

« La passion la plus étrange que le monde ait jamais connue! » était le slogan original. Les vampires sont depuis lors les étalons préférés de la culture pop.

Qui était le dernier non sexy vampire que vous avez vu à l’écran?

Pas Robert Pattinson dans « Twilight ». Pas Paul Wesley dans « Vampire Diaries ». Pas Stephen Moyer dans « True Blood ». Pas Wesley Snipes dans « Blade ». Pas Tom Cruise et Brad Pitt dans «Interview with the Vampire». Pas Eddie Murphy dans «Vampire in Brooklyn». Pas Jason Patric dans « The Lost Boys ». Pas Frank Langella (ou Rudolf Martin, Gerard Butler, Dominic Purcell ou Luke Evans) comme Dracula.

« Il a vécu des baisers de la jeunesse! » a diffusé les annonces originales de 1931 pour « Dracula ». « Romance! Mystère! Frissons! »

Bela Lugosi, qui a défini le style du rôle, n’est peut-être pas l’idée de 2021 d’un plat. Mais en 1931, quand il a joué pour la première fois Dracula au cinéma, il était considéré comme une bombasse.

«Les femmes m’ont écrit des lettres», a déclaré Lugosi à un intervieweur à l’époque. «Ah, quelles lettres les femmes m’écrivaient! Jeunes filles. Femmes de dix-sept à trente ans. Lettres d’une horrible faim … Et à travers ces lettres, formées en termes de frémissement, de peur transparente, courait la note hideuse de – espérer. «

«Ils espéraient que j’étais DRACULA. Ils espéraient que mon amour était l’amour de DRACULA… La mort, l’amant triomphant final.

Selon Lugosi, 97% de son courrier de fans provenait de femmes.

Vous pourriez presque oublier qu’un vampire est un cadavre vivant, se nourrissant du sang des humains. La transformation de cette créature fétide en Casanova dans une cape est l’un des développements les plus étranges de la culture pop.

Les regards ne sont pas tout

«Les vampires originaux n’étaient pas sexy», a déclaré l’écrivaine d’horreur Linda D. Addison, cinq fois lauréate du prix Bram Stoker. «Ils étaient aussi laids que possible.

Les descriptions du vampire dans le folklore (il existe des variantes du mythe du vampire dans presque toutes les cultures du monde, remontant aux anciens Grecs) sont pour la plupart désagréables.

«Un visage émacié, avec une pâleur phosphorescente», écrivait Ornella Volta dans son livre de 1962 «The Vampire». «Les vampires ont aussi des ongles extrêmement longs, des oreilles pointues comme des chauves-souris, une respiration fétide et bougent par saccades, montrant une tendance à souffrir d’épilepsie.

Cela ressemble à un balayage à droite pour vous?

Un seul film de vampire, à ce jour, a représenté la créature dont les grands-mères d’Europe centrale parlaient, à voix basse, près du feu. Max Schreck dans « Nosferatu » (1922) – le premier film « Dracula » – était le premier et pratiquement le dernier vampire laid dans les films (le remake de « Nosferatu » de 1979 et la mini-série « Salem’s Lot » de 1979 ont tous deux emprunté le maquillage de Schreck).

Il convient également de noter que les vampires de cinéma ont tendance à être des hommes.

Les lady vampires figurent dans la littérature (Sheridan Le Fanu de 1872 « Carmilla », « Queen of the Damned » d’Anne Rice en 1988). Mais dans les films, ce sont généralement des personnages secondaires – les femmes du harem de Dracula, par exemple. Adina, la femme vampire dans l’histoire d’Addison en 2004 « Whispers during Still Moments », était une tentative pour remédier à ce déséquilibre.

« Je voulais quelque chose de différent », a déclaré Addison. « Dans mon histoire, le vampire était originaire d’Afrique centrale et le chasseur de vampires était chinois. »

Elle-vampires, en quelque sorte, fait ont leur journée à l’écran. «Vamps», femmes fatales qui a attiré les hommes vers leur destin, figurait dans des centaines de films muets. Bien qu’ils ne soient pas littéralement des suceurs de sang, ils ont défini la mode du cinéma pour les vampires en tant que prédateurs sexuels. Et la plus célèbre d’entre elles, Theda Bara, a fait ses débuts à Fort Lee.

«Elle était extrêmement populaire», a déclaré Tom Meyers, directeur exécutif de la Fort Lee Film Commission. C’est aux Fox Studios de Fort Lee que Bara fit ses débuts sensationnels en tant que « The Vampire » dans « A Fool There Was » de 1915 (en 2006, la ville consacra un « Theda Bara Way »).

« Cette dame a détruit des hommes », a déclaré Meyers. «Elle n’a pas sucé le sang des hommes littéralement, mais elle a ruiné leur vie. Ils ont perdu leurs entreprises, ils ont perdu leurs familles. Il y a quelque chose de semblable à un vampire là-dedans.

Relooking

Alors, comment les vampires, des créatures hideuses atteintes du pire trouble de l’alimentation au monde, sont-ils devenus le bateau à tambour préféré de tout le monde?

L’histoire commence – comme ces choses le font souvent – avec un volcan.

En avril 1815, le mont Tambora en Indonésie a éclaté, remplissant l’air de millions de tonnes de poussière et de débris, et affectant le climat mondial pendant plus d’un an après. La température mondiale a en fait chuté de trois degrés. « L’année sans été » – 1816 – des plans de pique-nique ruinés dans le monde entier.

« Cela s’est avéré un été humide et peu génial, et la pluie incessante nous a souvent confinés pendant des jours à la maison », se souvient Mary Shelley. Elle et son futur mari, le poète Percy Shelley, furent enfermés dans leur château suisse en 1816, en compagnie de leur ami, le poète Lord Byron, et de son médecin personnel, le Dr John Polidori.

Pour passer le temps, ils ont décidé d’organiser un petit concours. Qui pourrait écrire la meilleure histoire de fantômes?

Le gagnant, « Frankenstein » de Mary Shelley, est paru deux ans plus tard. Mais le finaliste était presque aussi influent.

« The Vampyre » de Polidori est peu lu aujourd’hui. C’était pourtant une sensation à l’époque. «Lord Ruthven», le «vampyre» du titre, était calqué sur Lord Byron – un Lothaire notoire. « Fou, mauvais et dangereux à savoir », l’a appelé une petite amie.

Le Dr Polidori était peut-être en train de régler un compte avec le célèbre poète. Parce que Lord Ruthven était un peu une caricature.

Ce vampire n’était pas un cadavre dégoûtant, mais un bel aristocrate distant, irrésistible – et fatal – pour les femmes. «En dépit de la teinte mortelle de son visage… bien que sa forme et ses contours soient beaux, de nombreuses chasseuses après la notoriété ont tenté de gagner son attention», a écrit Polidori.

C’est cette nouvelle image fringante du vampire qui, avec l’aide de versions scéniques et d’opéra, a balayé l’Europe. Tout cela à cause d’un peu de mauvais temps et de la rancune d’un homme contre son patron.

Le comte Dracula de Stoker est issu de cette tradition byronique. Si quoi que ce soit, Stoker a essayé de revenir en arrière. Dans le roman de 1897 « Dracula », le vampire – mais pas le monstre cadavérique des vieux contes – n’est pas Chris Hemsworth. «Un vieil homme de grande taille, rasé de près, sauf pour une longue moustache blanche, et vêtu de noir de la tête aux pieds», c’est ainsi que Stoker le décrit (plus tard Dracula rajeunit).

Comme Polidori, Stoker a basé son vampire sur son employeur. Dracula a été inspiré par l’acteur Sir Henry Irving, poussant alors 60. Trop vieux et distingué, certainement, pour jouer un personnage aussi ridicule que le comte Dracula. Bien que cela n’empêche pas Stoker, son assistant à l’époque, de le supplier. «Il se moque de moi! Se lamenta Stoker.

Mais l’idée du vampire en tant que Roméo suceur de sang, à cette date tardive, ne pouvait pas être remise dans la boîte. Au moment où « Dracula » est devenu un succès de Broadway en 1927 – avec Lugosi – le comte était devenu un tueur de femmes rasé de près. À peu près ce qu’il est depuis.

Frissons dans la nuit

Un vampire est, en fin de compte, une créature qui visite votre chambre la nuit. Comment pourrait-il ne pas être érotique?

«Il existe un lien étroit entre l’horreur et le sexe», a déclaré Kelli A. Wilkins, auteur de «Confessions of a Vampire’s Lover» (2016) et d’autres livres d’horreur et de romance paranormale. La peur et l’apogée sexuelle sont chacun une sorte de choc.

«Dans l’horreur, il y a un sentiment accru de peur et de nervosité qui monte jusqu’à ce que vous hurliez», a déclaré Wilkins, un résident de Woodbridge. «Ensuite, la tension est relâchée et vous pouvez à nouveau vous détendre. [That’s] exactement ce que tu fais quand tu as peur – ou quand tu as des relations sexuelles. «

L’idée de séduction forcée y entre également. « Il y a une certaine signification sexuelle derrière un vampire rendant visite à une femme dans sa chambre, mordant son cou et tirant du sang », a déclaré Wilkins. « Et la femme succombe volontairement – même si elle veut résister, elle dit qu’elle était impuissante à combattre le vampire. »

Ensuite, il y a l’attrait de l’immortalité. Et avec lui, la jeunesse éternelle.

Les vampires, comme les abricots, semblent toujours se conserver au moment de la fraîcheur maximale. Il est rare de voir un vampire sur la colline à l’écran (le film classique de 1932 de Carl Dreyer « Vampyr », où le vampire est une vieille femme, est une exception). « Beaucoup de gens aiment l’idée de vivre éternellement, sans jamais vieillir », a déclaré Wilkins.

Lugosi avait sa propre idée des raisons pour lesquelles Dracula était passionnant pour les femmes.

«Ce sont les femmes qui aiment l’horreur», a déclaré Lugosi dans les années 1930. « Gloate over it. Nourris-en. Sois nourris par lui. Frémis, accroche-toi et crie – et revenez pour plus.

Les femmes ont une prédestination à la souffrance.

Ce sont les femmes qui portent la race dans une agonie sanglante. La souffrance est une sorte d’horreur. Le sang est une sorte d’horreur. Par conséquent, les femmes naissent avec une prédestination à l’horreur dans leur sang même. c’est une chose biologique. «

Hooey, dit Addison. Vanité masculine. «Sortez de la ville», dit-elle. « C’est tellement homme. »

Ce qu’elle pense qu’il se passe a plus à voir avec les fantasmes de pouvoir.

« Ce qui attire les gens, c’est cet homme puissant, vivant de la vie d’autres personnes », a déclaré Addison. « Être capable de sauter, de voler et de vivre éternellement. L’idée d’un comportement normal n’a pas de prise sur cette créature. La partie sexy est aussi la partie effrayante. C’est presque une chose de mauvais garçon. »

Les hommes s’identifient au vampire. Les femmes s’identifient à être sa principale pression. Ou, dans le type de fiction pour adolescents « Twilight », être le seul à « comprendre » ce triste, solitaire et beau Rebel Without A Crypt.

« Je pense que la façon dont les hommes se connectent émotionnellement est d’être cette source puissante », a déclaré Addison. « Pour les femmes, la connexion émotionnelle est peut-être ce sentiment de faire partie de ce pouvoir, d’être protégées et transmutées par ce pouvoir. »

Pourquoi les hommes devraient être associés au pouvoir et les femmes à la faiblesse est une toute autre question. Mais cela peut expliquer pourquoi les vampires, du moins dans les films, ont tendance à biaiser les hommes.

« Dans le monde réel, il n’y a pas moins de force chez les femmes que chez les hommes », a déclaré Addison.

