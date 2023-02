Le jour de la Saint-Valentin, le ministre du Nagaland, Temjen Imna Along, partage un message pour les célibataires

Le ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du Nagaland, Temjen Imna Along, est le favori d’Internet, grâce à son charme plein d’esprit, son hilarité attachante et ses tweets effrontés. Le ministre a de nouveau attiré l’attention d’Internet, cette fois avec son soutien aux célibataires le jour de la Saint-Valentin. À une époque où Internet est inondé de messages romantiques pâteux et de souhaits pour la Saint-Valentin, Temjen a approuvé le soutien aux célibataires, lors de la fête de l’amour. Le ministre a partagé une photo de lui avec une expression sérieuse et a salué tous les célibataires. Non seulement cela, Temjen Imn a également affirmé que la Saint-Valentin est destinée aux célibataires, qui possèdent le don de la “liberté”, qui n’est pas destinée à tous.

“La liberté est un cadeau qui n’est pas destiné à tout le monde. Chérissons notre journée. Salut les célibataires !” il a écrit dans les légendes. Sur la photo désormais virale, on peut voir Temjen Imna Along assis, les bras croisés, regardant la caméra en coin.

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à souligner le contraste entre la photo du ministre et le tweet. Le tweet a déclenché un festival de mèmes dans la section des commentaires.

Un utilisateur a commenté: “Un visage souriant aurait porté le message très loin.”

Un visage souriant aurait porté le message au loin 😋— Kumar Manish (@kumarmanish9) 14 février 2023

Un autre a commenté: “Mais votre expression dit autre chose ..”

Mais ton expression dit autre chose ..🤣🤣— tweetsforupsc (@factsforupsc) 14 février 2023

“Tu paries! Pour ajouter à cela, être célibataire et partir en voyage en solo peut être un match parfait fait au paradis. Et l’a terminé avec le hashtag “voyage en solo” lire une réponse.

Quelques-uns ont commencé à se souhaiter “Bonne fête des célibataires mon frère”, sous le tweet.

Vérifiez les autres réactions ici :

Le message de la Saint-Valentin de Temjen Imna Alon a été vu plus d’un million de fois et a recueilli plus de 32 000 likes à ce jour.

Ce n’est pas la première fois que le ministre approuve le célibat. L’année dernière, à l’occasion de la Journée mondiale de la population, Temjen Imna a demandé à Internet d’être “sensible à la question de la croissance démographique”.

Il a conseillé à tous de rester célibataires comme lui. Tout en partageant une jolie photo souriante de lui-même, le ministre a écrit : « À l’occasion de la Journée mondiale de la population, soyons sensibles aux problèmes de croissance démographique et inculquons des choix éclairés en matière de procréation. Ou restez célibataire comme moi et ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir durable. Venez rejoindre le mouvement des célibataires aujourd’hui.

