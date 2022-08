Le jour de la rétrogradation de Pluton, une chance de saluer la planète naine déshéritée

Fin août 2006, de nouvelles découvertes ont bouleversé une façon traditionnelle et confortable de voir notre système solaire : les scientifiques ont décidé que Pluton n’était pas une planète après tout.

Certains nerds de l’espace aiment pleurer la perte de statut de Pluton – ou célébrer les progrès de la science – en commémorant chaque 24 août la Journée de rétrogradation de Pluton.

Pour en comprendre la signification, il faut remonter aux années 1800, lorsque les astronomes remarquèrent des irrégularités dans l’orbite de Neptune, la huitième planète. Cela a conduit les astronomes à chercher plus profondément dans l’espace une planète X théorique.

Finalement, ils ont découvert la minuscule Pluton poursuivant une orbite étrangement inclinée et allongée qui se situe entre 2,8 et 4,6 milliards de kilomètres du soleil. Il faut à Pluton 248 de nos années pour faire le tour du soleil une seule fois.

Les astronomes ont déclaré que Pluton était une planète en 1930, mais sa faible gravité ne pouvait pas entièrement expliquer les oscillations orbitales de Neptune.

Les scientifiques ont continué à chercher et, dans les années 1990, ils étaient occupés à découvrir de nombreux objets de taille similaire dans le même espace lointain – ce qui s’est avéré être une deuxième ceinture d’astéroïdes bien plus grande que celle qui était familière entre Mars et Jupiter.

Des milliers de grands objets ont été catalogués jusqu’à présent dans cette ceinture extérieure, la ceinture de Kuiper, et au moins 200 d’entre eux sont plus gros que Pluton. Dans l’ensemble, la ceinture de Kuiper contient probablement “des centaines de milliers de corps glacés de plus de (62 miles) de diamètre et environ un billion de comètes ou plus”, selon la NASA.

Peut-être que Pluton n’était pas si spécial après tout. L’Union astronomique internationale s’est sentie obligée de définir formellement « planète » pour la première fois et de s’attaquer au sort de Pluton.

Une planète, a décidé l’UAI, est un corps céleste qui :

— tourne autour du soleil ;

— exerce une “auto-gravité” suffisante pour se mettre dans une forme “presque ronde”, et ;

— exerce une gravité suffisante pour dominer et dégager son voisinage orbital, soit en lançant soit en engloutissant des objets plus petits.

Pluton couvre les premier et deuxième critères, mais sa gravité est tout simplement trop faible pour cocher cette troisième case. Il s’avère qu’il ne s’agit que d’une autre pierre glacée qui avance péniblement autour de la ceinture de Kuiper sans suffisamment de force gravitationnelle pour se frayer un chemin. Le 24 août 2006, l’UAI a désigné Pluton et ses nombreux petits copains “planètes naines”.

Cela doit faire mal, mais Pluton a retenu de nombreux fans et défenseurs – en particulier Alan Stern, scientifique principal de la sonde spatiale New Horizons, dont les photos de survol de 2015 révèlent un monde géologiquement complexe avec des montagnes, un océan possible et une atmosphère mince.

Il y a aussi une mystérieuse et vaste région de couleur claire (1 000 milles de large) qui ressemble étrangement à un cœur de la Saint-Valentin, qui peut être faite de glace et de neige. New Horizons a pris des photographies étonnantes des cinq lunes de Pluton, dont la plus petite ne mesure que 10 miles de diamètre.

La géologie complexe devrait être ajoutée à la définition de «planète», a déclaré Stern, arguant que Pluton devrait être réadmise au club VIP céleste.

En 2007, l’American Dialectical Association a inventé le nouveau verbe “pluton”, qui signifie “rétrograder ou dégrader”. L’association a noté « la grande réaction émotionnelle du public à la rétrogradation de Pluton. … (N)ous avons toujours un sentiment de connexion avec l’ancienne planète.

Télescope nécessaire pour voir Pluton

Vous voudrez peut-être vous enregistrer avec Pluton froid et solitaire mercredi, son jour de rétrogradation. Hélas, la planète naine est si petite et si lointaine qu’on ne peut pas la voir sans télescope.

Si vous avez un télescope, voici ce qu’il faut savoir. Mercredi, Pluton se lève dans l’est-sud-est juste après 18h30, s’attarde bas sur l’horizon sud (sous la constellation triangulaire du Capricorne, la chèvre) alors qu’il passe vers l’ouest, et se couche à nouveau dans l’ouest-sud-ouest vers 3h15.

Pendant de nombreux mois après cela, Pluton se lèvera et se couchera de plus en plus tôt, ce qui le rendra encore plus difficile à voir. Réessayez en juillet 2023, lorsque Pluton se lève en fin de soirée et ne se couche que vers 7 heures du matin

Mesurer Pluton

Diamètres en miles

Jupiter : 86 881

Terre : 7 917

Ganyemede (la plus grande lune de Jupiter) : 3 273

Mercure : 3 032

Lune de la Terre : 2 160

Pluton : 1 477

Charon (la plus grande lune de Pluton): 753

Styx (la plus petite lune de Pluton) : 10

—Scott Hewitt

Espace