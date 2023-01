Le «Jour de la marmotte» a 30 ans et la célébration de Woodstock va bon train – Shaw Local

“Groundhog Day” est sorti sur grand écran il y a 30 ans cette année, un an après le tournage de la comédie emblématique à Woodstock, et, conformément à l’intrigue du film, la ville espère que le festival de cette année ressemblera aux précédents.

De nombreux événements seront similaires aux années précédentes, a déclaré le président de Woodstock Groundhog Days, Rick Bellairs. A l’instar du film, qui met en scène un météorologue coincé dans une boucle revivant le même jour, les acteurs du festival tentent de garder une sensation similaire.

“Cela change, fluctue un peu”, a déclaré Bellairs. “La plupart se répètent chaque année.”

Les festivités, par exemple, incluent souvent des visites de personnes qui ont participé à la réalisation du film et de l’histoire. Cette année, ce sera Danny Rubin, qui a co-écrit le scénario avec Harold Ramus, selon le site Groundhog Days.

Woodstock a créé une tradition annuelle de célébration du jour de la marmotte le 2 février, avec un week-end de festivités, après le tournage de “Groundhog Day” en 1992, a déclaré Bellairs, qui est également apparu en tant que figurant dans le film.

La tradition annuelle a commencé lentement, car seules quelques personnes l’ont célébrée à l’origine, a déclaré Bellairs. Mais au fil des ans, la célébration est devenue un festival complet avec près de deux douzaines d’événements sur cinq jours.

Certains de ces développements ont inclus l’obtention d’une mascotte, Woodstock Willie, et la présence d’une vraie marmotte lors de la cérémonie de pronostic qui pourrait voir son ombre.

Aujourd’hui, les gens visitent Woodstock juste pour voir où le film a été tourné, a déclaré Bellairs. Alors que le film se déroule en Pennsylvanie, quand les gens pensent à Groundhog Day, l’image dans leur esprit est Woodstock.

“Quand ils ont fait le film, nous n’avions aucune idée que cela aurait cet effet durable”, a déclaré Bellairs. “Il est plus populaire que lors de sa sortie et a un culte.”

Être à Woodstock a également apporté certains avantages au film. D’une part, à l’époque, les personnes impliquées dans le film voulaient qu’il soit basé à Punxsutawney, en Pennsylvanie, qui abrite une célèbre célébration du jour de la marmotte, mais ne pensaient pas que c’était aussi pittoresque.

Le tournage dans un endroit différent a également accordé aux cinéastes une licence créative, a déclaré Bellairs. Cela a également permis à l’acteur principal Bill Murray et au réalisateur Harold Ramis d’être plus proches de chez eux, car tous deux venaient de la région de Chicago.

“Harold Ramis a été amené à Woodstock, et ils sont montés dans le clocher de l’Opéra”, a déclaré Bellairs. “Ils ont regardé la place, et Ramis a dit : ‘Oui, ça va marcher.’ ”

L’un des événements les plus populaires du week-end sont les nombreuses visites à pied, qui emmènent les gens à travers une visite de la ville vers des sites importants du film. Le plus populaire de ces sites est la flaque d’eau que Bill Murray traverse plusieurs fois.

Le film sera également diffusé plusieurs fois tout au long du week-end, a déclaré Bellairs.