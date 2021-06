Le jour de la fête des pères, Shah Rukh Khan souhaite aux parents les plus beaux moments avec les « petits munchkins coquins »

Alors que les gens du monde entier souhaitaient la fête des pères à leur père, la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan avait également un souhait spécial pour tous les adorables pères. SRK est un père aimant pour ses trois enfants, Suhana Khan, Aryan Khan et AbRam Khan.

Partageant une photo de quelques figurines uniques, Shah Rukh s’est rendu sur ses réseaux sociaux et a écrit : « Bonne fête des pères à tous les pères. Voici en souhaitant à tous les parents les plus beaux moments et souvenirs avec leurs « petits munchkins coquins ».

Commentant son tweet, les fans ont comblé l’acteur d’amour et d’appréciation.

« Bonne fête des pères à toi aussi, Shah. Les papas comptent beaucoup, ils sont comme une source inépuisable d’amour et de compréhension… nos meilleurs amis. Vos enfants et vous avez tellement de chance de vous avoir. Profitez de votre dimanche avec beaucoup de plaisir, de rires et de création de plus beaux moments ensemble », a commenté un fan.

Un autre fan a écrit: « En étant un maintenant, vous savez, les pères sont toujours avec leurs grignotines. Abbu bhi hamesha apke saath hai, il vous regarde et est si fier de voir son petit garçon devenir si responsable d’être un aussi bon père que lui… »

Il y a quelques jours à peine, l’acteur de » Chennai Express » a traité ses fans avec son selfie noir et blanc caractéristique et un message faisant allusion à la reprise du tournage de son film » Pathan « .

En partageant la photo, il a écrit: « Ils disent que le temps se mesure en jours, en mois et en barbes… Il est maintenant temps de faire une coupe et de retourner au travail, je suppose… Souhaitant à tous ceux qui reviennent un peu à la normalité … des jours et des mois de travail sûrs et sains à venir… je vous aime tous. »

Shah Rukh Khan est sur le point de faire un retour sur le grand écran dans le film » Pathan » de 2022, un film d’action soutenu par YRF, qui aurait vu l’acteur essayer le rôle d’un agent secret. Pour les non avertis, « Pathan » est allé sur les planchers en novembre de l’année dernière. Récemment, le duo de compositeurs Vishal-Shekhar a confirmé avoir composé des chansons pour le film. Le film met également en vedette l’actrice Deepika Padukone et John Abraham.