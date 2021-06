Le jour de la fête des pères, Akshay Kumar remercie son père pour « l’amour et la sagesse », partage des photos avec les enfants Aarav, Nitara | Nouvelles des gens

New Delhi: La superstar de Bollywood Akshay Kumar a célébré l’occasion de la fête des pères avec un message sincère dédié à son père Hari Om Bhatia et ses enfants Aarav et Nitara.

Akshay est allé sur Instagram pour partager la publication et le « Khiladi » de Bollywood est devenu très ému ce jour-là alors qu’il remerciait son père pour « l’océan d’amour et de sagesse » qu’il lui avait fourni. Il a partagé un collage de trois photos, une monochrome avec son père, une avec son fils fringant Aarav et une autre avec son adorable fille Nitara.

En légende, il écrit : « Mon père m’a donné un océan d’amour et de sagesse. Si j’ai pu transmettre ne serait-ce que quelques gouttes à mes enfants, mon travail ici est bien fait !

Bonne #Fête des Pères à tous. »

Découvrez son post émotionnel:

La fête des pères est dédiée à tous les fiers papas, figures paternelles et à tous ceux qui ont influencé votre vie comme un père. Cette journée honore et respecte de telles personnalités. Il est généralement célébré le troisième dimanche de juin et donc cette année, il a été célébré le 20 juin.

Côté travail, Akshay apparaîtra ensuite dans « Ram Setu » d’Abhishek Sharma aux côtés de Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha. Il sera également vu dans ‘Housefull 5’, ‘Atrangi Re’, ‘Bell Bottom’ et ‘Sooryavanshi’.