Le jour d’avril, je suis tombé amoureux des « garçons d’octobre » | Actualités, Sports, Emplois

Cette année-là, le jour de l’ouverture du baseball, j’avais 12 ans. C’était un mardi et ça allait être le plus grand jour de ma vie.

Julie McNamara, ma nouvelle meilleure amie, avait lancé l’invitation de son père. « Voudriez-vous venir voir les Red Sox avec nous la semaine prochaine ? C’est le jour de l’ouverture à Fenway.

Devrais-je? Devrais-je? Vous plaisantez j’espère? Le seul événement important auquel j’ai jamais assisté, c’est lorsque ma mère m’a emmené aux Ice Capades au Boston Garden. Mais Fenway Park ?! OUAH.

J’adorais le baseball. À cet âge-là, je passais du statut de garçon manqué pur et dur avec un bon bras droit à la découverte du monde des porte-jarretelles et du rouge à lèvres. Néanmoins, l’hormone du baseball a survécu. J’assistais toujours à tous les matchs de la Pony League auxquels je pouvais assister – en particulier ceux où jouait cet arrêt-court aux yeux bleus….

J’étais vraiment excité quand Julie m’a invité. «Je dois demander à ma mère. Quand est-ce ?

Julie a dit, « C’est mardi prochain. Nous devons quitter l’école. C’était scandaleux. C’était si rare qu’une personne ne soit pas à l’école. Habituellement, les enfants n’étaient excusés qu’en milieu de matinée pour assister aux funérailles d’une grand-mère.

« Alors, comment pouvons-nous faire cela ? » J’ai demandé. Julie a dit que ma mère devrait trouver une excuse légitime. Et peut-être qu’elle devrait déformer un peu la vérité. Je suppose que ma mère a dû appeler M. McNamara, non seulement pour connaître la journée, mais aussi pour savoir comment organiser ma libération.

Le mardi matin suivant, je suis entré dans le bureau du directeur avant la salle d’accueil et j’ai remis la note adressée à M. Fink. Julie est arrivée de son bus et a fait de même.

Après le troisième cours, vers onze heures environ, nous sommes tous deux allés au bureau du directeur pour être excusés. M. Fink lui-même est venu au comptoir. «Je vois que vous avez tous les deux rendez-vous chez le dentiste le même jour. J’espère que ce n’est rien de grave d’être absent aussi longtemps. dit-il avec un immense sourire sur le visage. « Tu peux partir. Passez un bon moment chez le dentiste ! Et il a fait un clin d’œil. Il savait que M. McNamara attendait dehors dans sa voiture.

Je me souviens avoir été stupéfait que quelque chose comme ça puisse arriver et que M. Fink puisse être impliqué. Je ne me souviens pas du trajet jusqu’à Boston ni du parking, mais je me souviens avoir parcouru les trottoirs de la ville à travers un quartier résidentiel jusqu’à la cathédrale de ciment, Fenway Park.

Il faisait beau mais froid. Je pense que les sombres couloirs en béton du stade retenaient encore l’air humide de février au plus profond de leurs murs. Je me souviens avoir été glacé lorsque nous sommes sortis du tunnel sous le soleil du parc pour trouver nos places. Ma première réaction a été de m’émerveiller devant l’ampleur du peloton. ÉNORME. Cela ne ressemblait en rien au terrain de la Pony League à domicile. C’était beau, propre et l’herbe était déjà verte. À la mi-avril.

Et puis il y avait le fameux grand mur du champ gauche, le Monstre Vert. Rien qu’en regardant cet énorme mur, je ne pouvais pas imaginer quelqu’un frapper une balle dessus, à l’exception peut-être de mon héros, Ted Williams. C’est plus tard que j’ai appris que Ted était un frappeur gaucher et qu’il n’était pas du tout susceptible de frapper le monstre du champ gauche. J’étais enthousiasmé par la possibilité de voir Ted en personne le jour de l’ouverture. Hélas, il s’est gravement blessé lors de l’entraînement de printemps et a raté le premier mois de la saison.

L’équipe adverse ce jour-là était les Philadelphia Athletics. Je n’avais aucune idée d’une équipe de Philadelphie. À 12 ans, je connaissais les Sox et les Yankees. Et à propos de leur rivalité. C’était ça.

J’étais au pays des rêves pendant tout le jeu. Mes impressions durables – jusqu’à ce jour – sont celles des vendeurs itinérants portant leurs grosses boîtes de pop-corn, de crackers et de hot-dogs. Quelques-uns d’entre eux l’ont même lancé avec précision à leur client. Je ne pouvais pas croire le nombre impressionnant de personnes, pour la plupart des hommes, qui étaient là. En milieu de semaine ! Ces gens n’avaient-ils pas du travail ?

Beaucoup d’hommes fumaient des cigares, l’arôme dominant de l’après-midi, une chose à laquelle je n’avais jamais été exposé. Le souvenir persiste.

J’étais tellement ravi de voir en personne les joueurs que je connaissais grâce aux émissions de radio de Curt Gowdy : Jimmy Piersall, Jackie Jensen, Billy Goodman, et sois toujours mon cœur, Mel Parnell sur le monticule.

M. McNamara m’a appris à tenir un score de ligne, ce que je pensais ne jamais oublier. J’ai fièrement utilisé cette compétence tout au long de mon adolescence. Mais il a disparu, perdu dans la grande toile d’araignée du temps.

Pourtant, la plupart des souvenirs de cette journée inoubliable sont clairs aujourd’hui : la position de Sammy White dans la surface du frappeur, George Kell lançant du troisième au premier pour le retrait. La balle courbe zinguante de Parnell. J’étais captivé, ravi et tellement heureux.

Quel cadeau ce jour-là a été. L’année suivante, M. Fink a de nouveau accepté nos excuses dentaires écrites. Et en faisant un clin d’œil, il dit : « J’aurais aimé aller chez le dentiste avec toi. »

Marcy O’Brien peut être contactée à [email protected].







