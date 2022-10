Le jour annuel d’Elizabeth est le moyen idéal d’honorer l’héritage de la reine et d’unir notre pays – nous en avons plus que jamais besoin

Cela fait maintenant près d’un mois que nous avons célébré les funérailles de Sa Majesté feu la reine Elizabeth.

Ce moment, bien que triste, a également été un moment qui a rassemblé le pays dans le chagrin collectif et en remerciement pour son remarquable bilan de service.

Ces moments d’unité nationale sont ce qui définit notre pays.

De notre esprit blitz provocant à nos simples actes de gentillesse collective observés pendant le confinement, nous sommes à notre meilleur lorsque nous sommes unis et que nous nous sentons connectés les uns aux autres dans le deuil ou dans la célébration.

Après tout, ce n’est pas seulement dans la mort que la reine nous a réunis, toute sa vie a été consacrée à nous unir.

En effet, bon nombre des plus grandes célébrations de notre pays ont été liées à son règne remarquable, le couronnement, les mariages royaux et les jubilés d’argent, d’or et de platine.

Avec un tel bilan de service pour nous ici au Royaume-Uni mais aussi dans le Commonwealth, la question à laquelle nous devrions tous être confrontés maintenant est sûrement de savoir comment pouvons-nous honorer cet héritage et continuer à nous rendre service même dans la mort ?

Je suis sincèrement d’avis que le meilleur héritage possible pour Sa Majesté serait d’avoir un nouveau jour férié, dédié à sa mémoire et axé sur le rapprochement des gens – Elizabeth Day.

Cette idée a déjà un énorme soutien des entreprises.

Des supermarchés comme l’Islande aux plus grands groupes commerciaux comme le CBI, UK Hospitality et le British Retail Consortium.

Des organisations caritatives le soutiennent également, des scouts et des guides au Royal Voluntary Service et à la Together Coalition.

Plus de 150 000 personnes ont déjà signé une pétition pour que cela se produise et maintenant les députés et les pairs la soutiennent, de tous les horizons politiques.

Le soutien sans précédent reflète l’immense estime dans laquelle Sa Majesté est toujours tenue.

Mais c’est aussi parce que les gens savent instinctivement que c’est ce dont nous avons besoin – que ce serait bon pour nous tous.

Promesse annuelle

Nous avons trop peu de moments où nous nous réunissons en tant que pays. Contrairement aux États-Unis, nous n’avons pas de Jour de l’Indépendance ou de Thanksgiving.

Contrairement à la France, nous ne célébrons pas la prise de la Bastille et contrairement à l’Espagne, nous n’avons pas de jour de constitution.

Certains pourraient penser que cela n’a pas d’importance – oh mais c’est le cas.

Car ce qu’un pays commémore, célèbre et honore est un indice de ses valeurs.

Plus que cela, des journées comme celle-ci peuvent devenir une promesse annuelle d’essayer de maintenir certains principes à l’avenir.

Et ils peuvent raconter une histoire du pays que nous sommes déjà et que nous voulons être.

Peut-être plus important encore, ils offrent l’occasion de renouer avec des amis et des voisins dans nos communautés.

Nous savons que les quartiers où les gens s’entraident sont des endroits plus sûrs, plus sains et plus heureux où vivre.

Mais dans nos vies sous pression, nous avons moins de chances de nous rencontrer que jamais auparavant.

Cela signifie qu’il y a une énorme croissance de l’isolement qui rend la vie de certaines personnes, en particulier les personnes âgées, solitaire.

Trop de quartiers ressemblent à des endroits où nous dormons plutôt qu’à des communautés auxquelles nous appartenons.

Et quoi de mieux pour apprendre à se connaître que de manger, boire et faire la fête ensemble.

“Connecté comme un pays”

Elizabeth Day pourrait être célébrée de différentes manières. Je sais que certains l’utiliseraient pour faire du bénévolat dans leurs communautés – une façon d’honorer le propre dévouement de Sa Majesté au service public.

Cela pourrait devenir un jour où nous nettoierons nos communautés et nous nous entraiderons. Il peut également être célébré par des rassemblements locaux, des fêtes de rue aux barbecues.

Une chance de s’amuser ensemble et de rencontrer de nouvelles personnes.

Mais quoi que nous fassions, cela nous aiderait à nous sentir plus proches les uns des autres et plus connectés en tant que pays.

Je sais qu’il existe de nombreuses autres façons d’honorer l’héritage de Sa Majesté, des statues aux livres, en passant par les œuvres d’art.

Aussi précieux soient-ils, ils peuvent sembler distants et dépourvus de la touche commune.

Nous, ses anciens sujets, avons besoin de quelque chose d’enfermé dans notre vie quotidienne – dans nos communautés.

Quelque chose dont nous pouvons tous nous sentir partie prenante alors que nous nous réunissons pour commémorer et célébrer son impact sur notre pays.

Elizabeth Day nous donnerait une pause dans nos vies occupées alors que nous commémorons son bilan de service désintéressé comme une leçon durable pour nous tous.

Le gouvernement a une énorme quantité à affronter en ce moment, du contexte de l’inflation et de la guerre en Europe à la rancœur habituelle du débat politique.

Cela peut tenter certains de voir cette proposition comme triviale, mais ce n’est pas le cas.

Maintenant plus que jamais, nous devons nous unir et apprendre de l’incroyable bilan de service de la reine Elizabeth à travers la guerre et la paix, trouver une cause commune pour vaincre les défis auxquels nous sommes tous confrontés.

Elizabeth Day serait un tel moment et dans la mort comme dans la vie, son incroyable message unificateur pourrait se répercuter sur nos célébrations et nous aider à nous rassembler tous.

La reine Elizabeth II a été notre monarque le plus ancien et, à la rentrée du Parlement, j’espère que les députés de la Chambre des communes et les pairs des Lords demanderont au gouvernement de tenir compte de ce cri qui vient du cœur de tant de personnes à travers le pays.

