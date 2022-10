Le joueur par excellence des Rockets en titre signe un contrat avec la LNH – Kelowna Capital News

Un ancien du Rocket est sur le point de réaliser son rêve dans la LNH.

Talyn Boyko, qui a soutenu l’équipe de Kelowna pour une place en séries éliminatoires lors de la saison 2021-22 de la WHL, a signé son premier contrat professionnel avec les Rangers de New York, un contrat d’entrée de gamme de trois ans.

Rêve devenu réalité de signer mon premier contrat dans la LNH avec le @NYRangers! Merci à toute ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes familles d’accueil et tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours ! – Talyn Boyko (@Boyks40) 11 octobre 2022

Boyko a rejoint les Rockets des Américains de Tri-City la saison dernière, affichant une impressionnante fiche de 28-12-4 avec Kelowna. Il a également obtenu une moyenne de buts alloués de 2,79 et un pourcentage d’arrêts de 0,913, ainsi qu’une paire de blanchissages.

Pour ses efforts, il a été nommé MVP des Rockets et membre de la deuxième équipe d’étoiles de la WHL.

Les Rangers ont battu Boyko au quatrième tour, 112e au total, lors du repêchage de 2021 de la LNH.

Il est maintenant répertorié comme patineur avec les Icemen de Jacksonville, la filiale ECHL des Rangers, bien qu’on ne sache pas s’il reviendra au niveau junior.

